Вернувшийся домой

Vvesti.com

Вся эта история началась 22 апреля 2016 года. Именно в этот день поисковик, член таллинского военно-исторического объединения «Фронт Лайн» Юрий Кершонков, проводя поисковые работы в районе поселка Сиргала Республики Эстония, нашел останки солдата. Среди истлевшей одежды была обнаружена медаль «За отвагу» с отлично читаемым номером, по которой, согласно предоставленной справке Министерства обороны РФ, выяснилось, что медаль 16 декабря 1944 года была вручена наводчику 76-миллиметрового орудия 781-го стрелкового полка 124-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии рядовому Сорокину Николаю Федоровичу, 1912 года рождения, уроженцу города Семипалатинск Казахской ССР. Также стало известно, что он участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда, за что награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Таллинские поисковики выяснили, что живы обе его дочери — Зинаида и Галина, которые ждали своего отца всю жизнь. Конечно, дочери очень хотели, чтобы их отец вернулся на родину. Но своих средств на такой сложный и недешевый процесс у пожилых женщин и их детей не было. Тогда председатель таллинского военно-исторического клуба «Фронт Лайн» Андрей Лазурин провел переговоры с председателем президиума РОО «Контртеррористический комитет» Аманжолом Уразбаевым. Он откликнулся на просьбу и взял на себя расходы по транспортировке останков Сорокина на его родину, в Республику Казахстан. Оставалось только переправить гроб из Санкт-Петербурга в Астану, а затем в Семей.

«Для транспортировки останков по правилам требуется сопровождающий, и чтобы покрыть расходы на авиабилеты для того, кто повезет Сорокина в Казахстан, мы обратились за помощью к различным организациям. Руководство одной из них сначала откликнулось на нашу просьбу, однако в последний момент от своего обещания отказалось. Тогда мы обратились за поддержкой к Грачье Мисаковичу Погосяну», — рассказал Андрей Лазурин. Узнав об истории Николая Сорокина, Грачья Погосян взял на себя расходы не только по проезду сопровождающего (Андрей Лазурин) и частично профинансировал транспортировку останков из Санкт-Петербурга в Астану, но и выделил средства на благоустройство будущего захоронения бойца и установку памятника.

Во время своей почетной миссии в Казахстан Андрей Лазурин познакомился с членами Совета генералов Республики Казахстан, посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников Родины), где ему рассказали о трагической судьбе его узниц. В ходе общения полковник Аманжол Уразбаев, узнав о вкладе Грачьи Погосяна в дело увековечения памяти их земляка Николая Федоровича Сорокина, очень высоко оценил благородный поступок мецената и предложил установить памятный знак на месте захоронения узниц АЛЖИРа. Грачью Погосяна глубоко затронула трагическая история лагеря и его узниц. Узнав, что в числе заключенных находились и женщины армянского происхождения, он сразу же откликнулся на предложение Аманжола Уразбаева и в свою очередь предложил установить памятный знак в виде хачкара на территории музейно-мемориального комплекса. На это было получено официальное разрешение директора музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» Мейрамбая Оралова. Данную инициативу благословил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езраз.

Мы с тобой одной крови

Есть в народе поговорка: взялся за дело — доводи его до конца. Вот так и Грачья Погосян не мог оставить для себя неоконченным дело Николая Сорокина. Слишком уж близким и родным стал этот солдат для его души, как не оставляла его мучительная тема репрессированных женщин в Акмолинском лагере жен изменников Родины. И он решил объединить оба события: открыть памятник Николаю Федоровичу Сорокину и освятить хачкар женщинам армянского происхождения на кладбище музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР», посетив казахстанскую землю.

Пока в далекой и солнечной Армении известный скульптор по камню Рубен Налбандян изготавливал уникальный хачкар специально для Казахстана, в Санкт-Петербурге и Астане закипела работа. Была проведена огромная организационная работа. Шла интенсивная переписка по установке хачкара в Казахстане с акиматом города Астаны, руководством музея «АЛЖИР», армянской общиной Астаны, разосланы официальные приглашения в посольства Российской Федерации в Казахстане, Республики Армения в Казахстане. В городе Семей с наступлением тепла начались работы по строительству памятника Н. Ф. Сорокину. Из далекой Армении был доставлен и установлен на территории кладбища АЛЖИРа при активном содействии руководства музея готовый хачкар. Всю нагрузку по решению вопросов в Казахстане взял на себя председатель республиканского «Контртеррористического комитета» полковник Аманжол Уразбаев.

Узнав, какое благородное и нужное дело будет реализовано в Казахстане, принять участие в обоих мероприятиях выразило желание много небезразличных людей. В итоге собралась большая интернациональная команда единомышленников из России, Армении, Эстонии во главе с благотворителем Грачьей Погосяном, взявшим на себя организацию поездки делегации и все расходы. Забегая вперед, скажу, что четырехдневный визит в Казахстан выдался очень насыщенным.

14 мая делегация в составе 12 человек, в которую во главе с Грачьей Погосяном вошли первый заместитель командующего Ленинградским ВО (1998−2006) генерал-лейтенант Вячеслав Иванович Сухарев; генерал-полковник Анатолий Иннокентьевич Зайцев с супругой; Герой России Валерий Николаевич Чухванцев; зам. председателя общества «Жители блокадного Ленинграда» Санкт-Петербурга Лидия Николаевна Романова; председатель таллинского военно-исторического клуба «Фронт Лайн» Андрей Лазурин; полковник запаса, секретарь Общественного совета при ЗВО Юрий Николаевич Кленов и ряд сопровождающих лиц, прибыла в Астану. Здесь их встречали ставший уже близким соратником Аманжол Уразбаев и руководитель армянского культурного центра «ВАН» Астаны полковник запаса Саак Салумян. Специально из Алма-Аты приехала внучка легендарного генерала И. В. Панфилова — Айгуль Байкадамова.

Следует отметить, что огромный вклад в размещение и прием гостей оказало посольство Армении в Республике Казахстан. В этот же вечер к команде гостей присоединились уважаемые в Казахстане люди — секретарь Совета безопасности (1996−1999), первый заместитель руководителя АТЦ СНГ (2002−2008 гг.) генерал-лейтенант Бексултан Сарсекович Сарсеков и генерал-майор запаса национальной безопасности Республики Казахстан Сейтжан Мельдебекович Койбаков. И таким большим составом группа отправилась в город Семей, чтоб отдать последние почести солдату Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Сорокину. 15 мая встречать дорогих гостей к поезду приехал сам глава города — аким — Ермак Бидахметович Салимов. В первую очередь гости побывали на Мемориале Победы, где их встречала рота почетного караула, военный оркестр и совсем еще юные кадеты, воспитанники мужского лицея «Жас Улан». Делегация возложила цветы к Вечному огню. В это время на загородном кладбище собрались родные Николая Федоровича Сорокина: обе его дочери — Зинаида и Галина, внуки и правнуки. К участникам церемонии присоединился и атташе Генерального консульства РФ в Усть-Каменогорске Даниил Лопач. Очень трогательной и незабываемой стала встреча для всех участников открытия памятника Сорокину, построенного на средства Грачьи Погосяна и созданного местными мастерами.

«Спасибо вам огромное. Мы не знаем, как и благодарить вас за такой благородный поступок. Вы для нас сделали самый главный подарок в нашей жизни», — обращаясь к петербургскому меценату, говорили, утирая слезы, Зинаида и Галина, их дети и внуки. Церемонию освящения памятника и панихиду по солдату Великой Отечественной войны провел настоятель Воскресенского собора г. Семей митрофорный протоиерей Феодор Проскурин. А затем к подножию памятника были возложены корзины цветов от командующего войсками Западного военного округа Российской Федерации А. В. Картаполова, общества «Жители блокадного Ленинграда» Санкт-Петербурга, Грачьи Погосяна, гостей церемонии и родных солдата.

Казахстан стал уже 10-й страной, в которой была реализована благотворительная деятельность Грачья Погосяна. И памятник Н.Ф. Сорокину стал 24-м памятником, посвященным событиям и людям Великой Отечественной войны. Всего за последние годы по инициативе и на средства Г. М. Погосяна было установлено (восстановлено, отреставрировано) свыше 80 объектов духовного, культурного и исторического значения. Собравшиеся долго общались друг с другом, выражая слова признательности за реализованный проект и сохраненную память о простом солдате той страшной войны. От семьи Н. Ф. Сорокина его дочери вручили благодарности Грачье Погосяну за созданный памятник их отцу, Андрею Лазурину — за возвращение солдата на родную землю, Аманжолу Уразбаеву — за всю организационную работу. В свою очередь петербургский меценат в память о визите в Казахстан подарил родным Сорокина чайный сервиз, изготовленный специально на Императорском фарфоровом заводе, а также памятные подарки акимату Семей.

Атташе консульства РФ в Усть-Каменогорске Даниил Лопач подчеркнул значимость таких событий для укрепления межнациональных отношений между нашими государствами и в военно-патриотическом воспитании молодежи. А затем приехавшие генералы, узнав о том, что правнук Николая Сорокина Юрий, проникнувшись историей своего боевого прадеда, загорелся желанием посвятить себя военному делу, решили взять опеку над мальчиком. И звезды словно сошлись в одно время и в одном месте. Ведь в этот же вечер почетных гостей с нетерпением ждали в мужском лицее «Жас Улан». Осмотрев учебное заведение, пообщавшись с воспитанниками и увидев их умения в военном деле, генералы двух стран — Анатолий Зайцев и Сейтжан Койбаков — попросили начальника лицея оказать поддержку потомку солдата Великой Отечественной войны в поступлении. Они обещали и дальше следить за судьбой правнука Николая Сорокина. Один день визита делегации в город Семей получился насыщенным событиями. Теплый прием, гостеприимство акимата глубоко тронули всех участников мероприятия. Делая общее дело, ты понимаешь, что, какими бы мы ни были разными, мы одной крови.

Вернувшись вновь в Астану 16 мая, многонациональная делегация пополнилась прибывшими гостями из Москвы и Армении. Приехали почетный председатель Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата сухопутных войск генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц, дочь главного маршала бронетанковый войск А. Х. Бабаджаняна Лариса Бабаджанян, внучка маршала Юлия Маркос, главный редактор газеты «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян. Прибыли начальник отдела по связям с армянскими общинами стран Средней Азии Министерства диаспоры РА Анаит Зограбян; советник министра обороны РА генерал-лейтенант Мураз Саркисян и представитель Г. М. Погосяна в Республике Армения Арутюн Погосян. Узнав, что в Казахстане гостит большая делегация не только из разных городов, но и из разных стран, городской филиал партии «Нур Отан» и Республиканская гвардия в знак уважения и признательности за реализацию благих дел на территории Казахстана организовали торжественную встречу у монумента «Отан коргаушылар» (Защитникам Отечества), у основания которого горит Вечный огонь. Большую делегацию гостей встречал военный оркестр, собрались горожане и молодежь. Приветствовал гостей и возглавил мероприятие заместитель руководителя центрального аппарата партии «Нур Отан» Казахстана Мухтар Ерман.

Участники церемонии возложили венки и цветы к Вечному огню от командующего Западным военным округом РФ, делегаций Москвы, Санкт-Петербурга, Армении и выступили перед присутствующими с приветственными речами. После этого почетных гостей с нетерпением ожидали в центре социального обслуживания «Шарапат» г. Астаны. В нем живут и проходят реабилитацию ветераны ВОВ разных национальностей, в числе которых есть и армяне. Пожилые люди очень ждали дорогих гостей, даже подготовили небольшой трогательный концерт, который не оставил равнодушным никого. Обойдя с экскурсией Дом ветеранов, как в народе называют «Шарапат», ознакомившись с прекрасными условиями проживания и реабилитации, с музеем Великой Отечественной войны, который возглавляет ветеран Олег Иванович Линник, гости были приглашены на посадку памятных деревьев.

В центре существует Аллея героев, на которой каждый ветеран, живущий здесь, сажает именное деревце. Но к приезду столь уважаемой делегаций руководство центра решило сделать исключение, и в память о посещении Дома ветеранов гости высадили пять деревьев: от Грачьи Погосяна, от делегации Армении, общества «Жители блокадного Ленинграда», делегаций Санкт-Петербурга и Москвы. В завершение этой акции вице-президент Ассоциации предпринимателей г. Астаны, курирующая Дом ветеранов, Ханзада Балтаева выразила пожелание назвать эту аллею Аллей героев и Грачьи Погосяна, что было поддержано всеми участниками встречи. На прощание визитеры вручили памятные подарки центру, а Грачья Погосян оказал небольшую финансовую поддержку на актуальные расходы ветеранов.

Женщинам Армении посвящается

Вторым и последним этапом визита делегации в Казахстан стало открытие и освящение 17 мая хачкара на месте упокоения узниц АЛЖИРа. Для участия в церемонии прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Казахстане Ара Акопович Саакян. Его сопровождал консул Армении в Казахстане Мгер Бадалян. Узнав об этой уникальной и важной акции, специально на открытие хачкара прилетела делегация армянской общины из города Алма-Ата во главе с Альбертом Захаровичем Погосяном, родители которого также подверглись репрессиям. Также вместе с ними прибыл известный бизнесмен Давид Варагян. По благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса на проведение церемонии освящения из Ташкента приехал настоятель церкви Сурб Филиппос иерей Тер Ованнес вместе с членом церковного совета Давидом Аракеляном.

Чтобы понять, через какие испытания пришлось пройти женщинам, попавшим в лагерь, участники акции побывали в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР», где их встретил директор музея Мейрамбай Оралов. Грачья Погосян вручил директору изготовленный специально для музея «АЛЖИР» памятный сервиз Императорского фарфорового завода и альманах «Фоторепортеры на войне», рассказывающий о блокадном Ленинграде, комплект дисков с документальными фильмами, снятыми по его инициативе и на его средства. А Лариса Бабаджанян подарила книгу своих воспоминаний об отце «Маршал Бабаджанян. Мир и война». Осмотрев сохраненные экспонаты узниц лагеря, фоторассказы о людях, находившихся здесь в 30−50-е годы прошлого века, увидев фильм, рассказывающий о трагедии тысяч женщин и детей, подвергшихся репрессиям и попавшим в АЛЖИР, каждый вышел с твердой уверенностью, что память о темной и трагической странице истории советского народа не должна быть забыта. Об этом говорили все участники церемонии открытия хачкара на месте захоронения узниц АЛЖИРа.

«Я благодарю нашего соотечественника мецената Грачью Погосяна за установленный хачкар на этом трагическом месте. И сегодня мы даем клятву, что своим посещением этого места, своим преклонением к этому хачкару сделаем это место поистине священным», — в своем выступлении сказал посол Армении в Казахстане Ара Саакян. Начальник отдела по связям с армянскими общинами стран Средней Азии Министерства диаспоры РА Анаит Зограбян зачитала приветственное послание всем участникам церемонии от министра диаспоры на двух языках, а советник министра обороны Армении Мураз Саркисян зачитал приветствие от министра обороны Республики Армения.

«Мы сегодня находимся на месте, где нашли свой покой представители практически каждой национальности нашей общей страны. Здесь лежит много и наших соотечественниц — женщин армянской национальности. К сожалению, в нашей общей истории были темные годы, в которые пострадало много ни в чем не повинных людей. Особенно тяжело, когда страдают женщины и дети. Многие из этих узниц так и не услышали оправдательных приговоров, ушли из жизни раньше, так и считаясь виновными. Я не очевидец тех событий, но я знал людей, чьи родные обвинялись в государственной измене. Я знаю, через какие трудности они прошли, что испытали, чтобы доказать свою невиновность. Уверен, что и большинство похороненных здесь женщин также были невиновными жертвами того времени», — в своем выступлении сказал Грачья Погосян.

В честь 10-летия музея «АЛЖИР» и установленного на его территории армянского хачкара, а также увековечения памяти советского солдата Н. Ф. Сорокина в г. Семей от делегаций России, Армении и Эстонии президенту Казахстана Нурсултану Абишеичу Назарбаеву по заказу Грачьи Погосяна была привезена в подарок мозаичная картина с изображением почитаемого в стране животного — коня. Эта картина была передана Ара Саакяну для дальнейшего вручения в удобное время президенту Казахстана. Честь открыть хачкар была предоставлена послу Армении в Казахстане Аре Саакяну и петербургскому меценату. Затем Тер Ованнес провел церемонию благословения и освящения армянского знака веры. Еще долго не расходились гости церемонии. Каждый отдал дань памяти жертвам лагеря АЛЖИР и возложил цветы не только к хачкару, но и к православному и мусульманскому знакам памяти, установленным здесь несколько лет назад.

Безусловно, такого рода акции, в которых принимают участие представители различных национальностей, стран, вероисповеданий, преследующие одну общую цель — сохранить историческую справедливость и не дать переписать нашу историю, получают высокую оценку на разных уровнях. Так, золотой медалью Министерства диаспоры Республики Армения был награжден благотворитель и общественный деятель Грачья Погосян. Его вклад в военно-патриотическое воспитание и сохранение истории был отмечен доминирующей партией Республики Казахстан «Нур Отан», и от имени Ассоциации воинов-интернационалистов Погосяну вручена медаль «Золотое сердце», а также благодарственное письмо от председателя Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» А. Исекешева. От делегаций России, Армении, Эстонии также были вручены памятные подарки в память о посещении гостеприимного Казахстана и в благодарность за такой душевный и теплый прием на всех уровнях.

СПРАВКА: АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины, аббревиатура по первым буквам) — разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, Казахстан (1938−1953). Это один из самых крупных советских женских лагерей, один из трех островов «Архипелага ГУЛАГ».

«Ноев Ковчег»