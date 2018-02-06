В Санкт-Петербурге состоялось событие, которого те, кто пережил блокаду Ленинграда, ждали более 40 лет: в сквере Блокадников у площади Мужества был торжественно открыт и освящен памятник с символичным названием «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город». Реализацию создания и установки памятника взял на себя петербургский Благотворительный фонд имени Грачья Мисаковича Погосяна.

Ноев Ковчег Открытие и освящение памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»

Именно жителям города, которые, несмотря на жестокие военные условия в осажденном врагом городе, не сдались и положили свои силы, здоровье и жизни на его спасение, и посвящен этот шестиметровый монумент. С высоты на зрителей взирают символические фигуры, плечами поддерживающие город: ополченцы, рабочие заводов, совсем еще юные ленинградцы и старики, с надеждой слушающие радио. В одном ряду с живыми стоят и те, кто «ушел» через площадь Мужества на Пискаревское кладбище… В этом образе заслуженный художник России, скульптор Евгений Ротанов постарался передать вклад ленинградцев в освобождение города от блокады, силу духа людей, не сломавшихся, несмотря на испытания, выпавшие на их долю.

Бронзовый памятник стоит на двух кубах из дымовского гранита. На верхнем высечены главные слова: «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город», с оборотной стороны дата: «1941−1944».

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Ноев Ковчег Открытие и освящение памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»

Но это всё будет потом, финальным аккордом долгожданного пути. А начиналась эта история еще в далекие послевоенные годы.

О том, что на площади, названной в 1965 году площадью Мужества, будет установлен памятник жителям блокадного города, громко заговорили к 30-летию со Дня Победы, в 1975 году. Ведь именно через площадь, названную в честь мужества ленинградцев, проходил путь в эвакуацию, на фронт, а по нынешнему проспекту Непокоренных на Пискаревское кладбище везли погибших от бомбежек и умерших от голода горожан.

Тогда, в далеких 70-х годах, инициатива общественников установить памятник осталась только на словах. Но живые свидетели тех страшных событий не опускали рук, раз за разом поднимали этот вопрос на разных уровнях власти. В сложные 90-е годы, по понятным причинам, о памятнике уже не вспоминали. И только к 60-й годовщине Победы в сквере, в скором времени названном сквером Блокадников, инициативной группой, в которую вошли как неравнодушные горожане, так и жители блокадного Ленинграда, был установлен закладной камень. Надпись на табличке гласила: «Камень заложен в честь 60-летия Великой Победы над фашизмом. Здесь будет памятник славы, мужеству, героизму, стойкости ленинградцев, отстоявших великий город».

Но монумент так и не был установлен. Вопрос сдвинулся в 2014 году. Тогда попытка найти возможность установить монумент памяти была предпринята санкт-петербургским обществом «Жители блокадного Ленинграда». Председатель общества И.Б. Скрипачева обратилась к петербургскому благотворителю, общественному деятелю и почетному члену их организации Грачья Погосяну с просьбой оказать поддержку в установке памятника. Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга был объявлен конкурс на выбор эскизного макета памятника. Но эскиз, предоставленный Г.М. Погосяном, не прошел отбор. По итогам конкурса победителем был признан макет скульптора, заслуженного художника России Евгения Ротанова и архитектора Леонида Копыловского. Но итоговая цена проекта оказалась столь высокой, что из-за отсутствия финансирования он не был реализован.

Всё же общественники не оставляли надежду увидеть в сквере Блокадников установленный монумент. В мае 2017 года в адрес Грачья Мисаковича Погосяна вновь пришло официальное обращение от общественной организации Санкт-Петербурга «Жители блокадного Ленинграда», в котором благотворителя просили, чтобы именно он взял на себя финансирование выбранного населением и утвержденного комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга проекта памятника «Мужеству ленинградцев».

По согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре города стоимость проекта была пересмотрена и значительно снижена, и Грачья Погосян дал согласие профинансировать изготовление и установку памятника. Для реализации данного проекта был создан Благотворительный фонд имени Погосяна Грачья Мисаковича, который официально взял на себя его реализацию.

В августе 2017 года стартовали работы по изготовлению макета памятника в натуральную величину. В октябре состоялся художественный совет, на котором присутствовали ведущие художники и скульпторы города и который одобрил скульптурное решение. А уже 30 ноября в сквере Блокадников прошла церемония освящения места установки монумента с участием председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, жителей блокадного Ленинграда, представителей Межпарламентской ассамблеи стран — участников СНГ. Среди гостей были и депутаты Национального Собрания Армении.

Именно тогда пришла твердая уверенность, что памятник, о создании которого так долго мечтали жители блокадного Ленинграда, будет установлен.

* * *

Ноев Ковчег Открытие и освящение памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»

Торжественное открытие долгожданного памятника было решено приурочить к 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады. И 26 января в рамках общегородских праздничных мероприятий, посвященных этим датам, состоялось открытие памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город».

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, президент благотворительного фонда Грачья Погосян, главный редактор газеты «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян. В число почетных гостей вошли депутаты ЗакСа Петербурга, представители органов исполнительной власти города, общественных организаций ветеранов и блокадников, руководящий состав войск Западного военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии, представители генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге, парламента Республики Армения, Межпарламентской ассамблеи стран — участников СНГ, представители Министерства юстиции и Академии прокуратуры СПб, гости из Москвы, а также тысячи жителей Северной столицы.

Честь снять белоснежную ткань с долгожданного памятника была предоставлена Георгию Полтавченко, Вячеславу Макарову, Виктору Миненко, Эдуарду Шармазанову, Елене Тихомировой и человеку, благодаря которому монумент был установлен — Грачья Погосяну.

Минутой молчания почтили участники церемонии память погибших в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.

А затем слово было предоставлено губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

«Это памятник подвигу нашего великого города и тем, кто его защищал, жил и боролся. О подвиге будет напоминать не только площадь Мужества и проспект Непокоренных, но и памятник, который запечатлел героев-защитников нашего города. Благодарю инициаторов создания памятника, всех, кто принимал участие в его создании — скульпторов, архитекторов, строителей и, конечно же, благотворительный фонд, который финансово поддержал этот проект. Уверен, что у этого памятника всегда будут люди, к нему всегда будут приносить цветы, потому что память о великом подвиге ленинградцев жива в наших сердцах», — сказал Полтавченко.

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сказал:

«Этот памятник — не просто дань уважения нашим ветеранам. Он служит напоминанием о тех страшных днях, о тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Это символ нашей вечной благодарности тем, кто подарил нам жизнь и свободу. Говорят, что нет награды, достойной подвига жителей блокадного Ленинграда. Такая награда есть — это наша память. Тот, кто пережил блокаду, обладает особой силой духа, особым характером. Сегодня сюда пришло очень много детей — это внуки, правнуки героев, отстоявших Ленинград. Нужно воспитать в них лучшие качества — любовь к Отечеству, к родному городу, готовность отдать жизнь за Родину. А наша задача — исполнить завет наших отцов и дедов: беречь и укреплять Россию, делать все возможное, чтобы наша страна всегда была великой державой».

Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко передал присутствующим поздравление от имени полпреда президента в СЗФО Александра Беглова. Он подчеркнул, что ленинградцы сделали все для того, чтобы город не достался врагу, и героическим трудом на предприятиях обеспечили его обороноспособность.

Председатель санкт-петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отметила, что идея установить памятник появилась несколько десятилетий назад. И только благодаря Грачья Погосяну, который является почетным членом их организации, этот великолепный памятник наконец установлен.

«И мы очень рады, что удалось это осуществить. Посмотрите на этот монумент — это единение города: тут изображены и мать с ребенком, и солдат, и рабочий — все, кто был в городе. А детям я могу сказать одно: узнавайте у нас, как все было, узнавайте, пока мы живы», — сказала Елена Сергеевна.

Вице-спикер парламента Республики Армения Эдуард Шармазанов напомнил о том, что оборона и блокада Ленинграда много значат не только для народа России, но и для народа Армении, назвал некоторые имена: снабжением Ленинградского фронта руководил Анастас Микоян, в Балтийском море против фашистов воевал адмирал Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян), вывозом экспонатов Эрмитажа руководил востоковед Иосиф Орбели.

Обращаясь к присутствующим, президент благотворительного фонда Грачья Погосян отметил:

«Не обязательно родиться в Санкт-Петербурге, чтобы полюбить его всем сердцем. Я рад, что могу сделать свой вклад в историю этого города. И я очень рад, что мне удалось коснуться истории Петербурга, начиная с петровских времен и до наших дней, создавая памятники, фильмы, книги благодаря в том числе и поддержке ветеранов и жителей блокадного Ленинграда».

Он поблагодарил всех, кто поддержал и оказал содействие в реализации этого проекта, подчеркнув, что при строительстве монумента ни разу не ощутил никаких проблем — двери всех задействованных структур были перед ним открыты.

Чин освящения памятника совершил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, викарий Санкт-Петербургской епархии, в сослужении клириков обители.

Ноев Ковчег Открытие и освящение памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»

А затем к подножию памятника «Мужеству ленинградцев» легли алые цветы. Они были возложены от аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, от правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Петербурга, Национального Собрания Республики Армения, от жителей блокадного Ленинграда, Благотворительного фонда имени Погосяна Грачья Мисаковича, Межпарламентской ассамблеи стран — участников СНГ, генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге, от командования Западного военного округа РФ и командующего Северо-Западными войсками национальной гвардии РФ, от Межрегиональной организации ленинградских ветеранов войны и военной службы — однополчан, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, от Армянской апостольской церкви Петербурга, Главного управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу, от Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви, ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, Федерации космонавтики РФ и молодежной организации МИР. Подножие памятника словно парило над морем ярко-красных цветов, положенных с любовью каждым пришедшим на открытие монумента, посвященного мужеству жителей блокадного Ленинграда.

В этот день деятельность Грачья Погосяна была отмечена на разных уровнях. От имени директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова благотворитель был награжден медалью «За взаимодействие». Награду вручил заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Николай Николаев. Медаль ордена «Генерал армии Маргелов» от Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» от имени руководителя союза Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина вручил исполнительный директор Международного союза «Боевое братство», зам. руководителя «Боевого братства» Москвы, главный редактор ИА «Ветеранские вести» подполковник запаса Вячеслав Калинин. А общественница — руководитель детско-юношеского объединения «Память сердца» Екатерина Алексеевна Сущенко в благодарность за созданный великолепный памятник погибшим ленинградским детям в г. Тихвин Ленинградской области вручила благотворителю общественную медаль «За активную гражданскую позицию».

Свое благословение за богоугодное деяние прислал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас. В своем послании он подчеркнул важность и общественную значимость данного мероприятия.

«Убеждены, что памятник станет еще одним свидетельством бессмертного героизма наших отцов и дедов и всегда будет служить для нынешнего поколения источником нравственной силы и ярким примером великого духовного единства», — написал владыка.

Еще очень долго не расходились участники церемонии, живые свидетели блокады города делились пережитыми моментами в осажденном Ленинграде, а их потомки — семейными историями. И каждый выражал радость, что на месте, которое жители этого округа отстаивали многие годы, не позволив построить здесь ресторан быстрого питания, наконец поставлен памятник, который они так ждали. А чуть поодаль работала полевая кухня, распространяя вокруг умопомрачительный запах гречневой каши. Здесь каждый мог, согревая руки и лакомясь угощением, делиться впечатлениями от радостного дня.

Справка:

В целом по инициативе и на средства Г.М. Погосяна было установлено, восстановлено, отреставрировано свыше 90 объектов культурного, духовного и исторического значения. Из них 26 памятников посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны. Он также коснулся 1000-летней истории России и Армении. Сейчас его благотворительная деятельность охватывает 11 стран.

Ноев Ковчег