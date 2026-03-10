СВО на Украине
Азат Рахманов
Последние публикации
«Голосование чувств»: почему Китай осторожно отреагировал на войну в Иране
На протяжении последних лет отношения Китая и Ирана в зарубежных СМИ нередко сводят к сухой формуле: партнёрство, завязанное на энергоресурсы. Дескать, одна сторона обладает ресурсами, другая испытывает в них потребность — и это исчерпывает суть сотрудничества двух стран. Однако по мере развития...
10 марта 2026
«Налог на независимость»: Китай воспитывает США своим равнодушием
Министерство торговли КНР 23 февраля официально отреагировало на вердикт американского Верховного суда, касающийся тарифных операций Вашингтона в рамках закона об экономических полномочиях в условиях международных чрезвычайных ситуаций. Напомним, что в минувшую пятницу суд признал введение...
26 февраля 2026
Конец эпохи осторожности: призраки прошлого зовут Японию воевать за Тайвань
12 февраля примерно в 170 километрах к юго-западу от острова Мэдзима в Восточно-Китайском море четыре японских патрульных корабля окружили китайское рыболовное судно с экипажем из одиннадцати человек. Капитан, гражданин КНР, был арестован по подозрению в игнорировании требования остановиться и...
17 февраля 2026
Борьба с «остатком». Почему товарищ Си арестовал друга-генерала
Громкие перестановки в силовом блоке Китая и аресты крупных военных, информация о которых попала в мировую прессу, — это не просто «посадки» отдельных взяточников. В КНР уже более двенадцати лет идет процесс тотального переформатирования всей государственной и военной машины, настоящий...
12 февраля 2026
