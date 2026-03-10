На протяжении последних лет отношения Китая и Ирана в зарубежных СМИ нередко сводят к сухой формуле: партнёрство, завязанное на энергоресурсы. Дескать, одна сторона обладает ресурсами, другая испытывает в них потребность — и это исчерпывает суть сотрудничества двух стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако по мере развития кризиса на Ближнем Востоке становится очевидно, что реальная конфигурация этих связей гораздо сложнее. Китайско-иранские отношения носят прагматичный и асимметричный характер, а стратегическое значение Тегерана для Китая трудно втиснуть в чисто экономические рамки.

Экономический фундамент

Сегодня Китай фактически является главным экономическим партнёром Ирана. По оценкам экспертов, китайские компании покупают до 80–90% иранского нефтяного экспорта, который в условиях санкционного давления почти лишился других крупных рынков. Объём поставок оценивается примерно в 1,3–1,5 млн баррелей в сутки.

Для Тегерана это партнёрство — жизненно важный источник валютных доходов. Для Китая же иранская нефть представляет собой прежде всего выгодный экономический ресурс: она поставляется с большим дисконтом.

Тем не менее в общей структуре энергетического импорта КНР роль нефти из Ирана остаётся ограниченной. По оценкам аналитиков, её доля составляет около 13% морских поставок нефти в Китай, что позволяет Пекину диверсифицировать источники энергии — наряду с поставками из России, Саудовской Аравии и других стран.

Конечно, энергетика делает иранский кризис важным для Китая. Согласно западным источникам, при серьёзных нарушениях поставок Пекин может располагать стратегическими резервами примерно на 60–90 дней потребления.

Этого достаточно, чтобы избежать немедленного энергетического шока, но недостаточно для долгосрочной устойчивости. Так что особое значение приобретает российско-китайское энергетическое партнёрство.

После 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Поэтому в случае серьёзных перебоев с иранскими поставками именно российское направление может рассматриваться Пекином как основной стабилизирующий фактор.

Реакция власти и соцсетей

На фоне резкого обострения ситуации в 2025 году после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и последующих ударов Израиля по иранской территории поведение Пекина было весьма осторожным.

МИД КНР, как всегда, ограничился дипломатической критикой эскалации и призывами к прекращению военных действий. Такой подход соответствует традиционной китайской дипломатической линии. Китай, как правило, избегает участия в региональных конфликтах и старается сохранять пространство для манёвра.

Однако в общественном пространстве всё выглядит иначе, о чём свидетельствуют китайские социальные сети. Тысячи пользователей устремились в комментарии к аккаунту посольства Ирана в Китае на платформе «Вэйбо», оставляя сообщения поддержки.

Один из наиболее распространённых призывов звучал так: «Дайте им мощный отпор, мы вас поддержим». Многие даже начали предлагать Ирану финансовую помощь.

Ответ иранской дипломатической миссии оказался не менее резонансным. «Иран не из тех, кто сдаётся. Спасибо за предложенную финансовую помощь. Пока мы обойдёмся сами», — со всей персидской вежливостью ответили представители посольства.

Эта короткая фраза мгновенно «завирусилась», вызвав волну одобрения в комментариях. Под ежедневными публикациями иранского посольства можно увидеть сотни реакций — от эмоциональных слов солидарности до тактических и стратегических советов.

Некоторые пользователи обсуждают возможные сценарии военных действий, другие анализируют дипломатические шаги.

В комментариях мелькают намеки на завуалированную военную и разведывательную поддержку Тегерана. Впрочем, эта тема находит отражение и в блогах иранских авторов, также говорящих о военной помощи со стороны Китая.

Однако никаких убедительных подтверждений пока не прозвучало — да и вряд ли прозвучит. Во всяком случае, глава МИД Аббас Аракчи воздержался от прямого ответа.

Столь заметная поддержка Ирана со стороны интернет-пользователей имеет глубокие корни. Она демонстрирует характерную особенность интернет-дискуссий в стране — высокий интерес к международным вопросам и готовность обсуждать их в широком контексте.

В китайском образовательном процессе большое внимание уделяется темам национального достоинства и исторической памяти, что формирует у граждан привычку рассматривать международные события в более широком историко-политическом контексте и привязывать всё происходящее в мире к настоящему и будущему их страны.

Вместе с тем онлайн-дискуссии и публикации подвергаются жёсткой модерации. Позиция китайского государства остаётся значительно более сдержанной, чем тональность интернет-обсуждений. Пекин последовательно подчёркивает необходимость политического урегулирования конфликтов.

Тем не менее характерность эпизода с ответом иранского посольства трудно переоценить. Тысячи лайков и комментариев под сообщениями иранского посольства фактически превратились в своеобразное «голосование чувств» китайского интернет-сообщества.

И хотя официальная внешняя политика Китая отличается осторожностью и демонстративным нейтралитетом, реакция пользователей социальных сетей указывает на то, что в общественном сознании страны тема национального суверенитета и противостояния внешнему давлению вызывает сильный эмоциональный отклик.

Китайская оптика

Стратегия Китая на Ближнем Востоке строится на принципе балансирования между региональными центрами силы.

Пекин поддерживает отношения не только с Ираном, но и с его ключевыми соперниками, прежде всего — с Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива.

Китай одновременно развивает экономические связи с Ираном и сотрудничает со странами, тесно связанными с США.

Показательным примером стала роль Китая в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в 2023 году, что позволило Пекину укрепить свою репутацию посредника в региональной дипломатии.

При этом в стратегической иерархии Пекина Иран занимает далеко не первое место. Несомненно, гораздо более важным партнёром для Китая остаётся Россия.

Москва рассматривается как ключевой геополитический союзник в условиях соперничества с США, а также как важнейший поставщик энергоресурсов и партнёр по ряду международных форматов.

Личные отношения между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным дополнительно укрепляют эту связку.

На этом фоне сотрудничество Китая с Ираном выглядит скорее прагматичным инструментом региональной политики, которую ведут более крупные участники мирового уровня.

В китайском экспертном и медийном пространстве события вокруг Ирана рассматриваются иначе, чем на Западе.

Если западные аналитики сосредоточиваются на военном противостоянии или вопросах ядерной программы, китайские наблюдатели уделяют больше внимания устойчивости государственной системы.

В китайской политической традиции ключевой вопрос любого кризиса — не столько исход военного эпизода, сколько способность государства сохранить управляемость и политическую стабильность.

С этой точки зрения события в Иране рассматриваются как своего рода тест на устойчивость системы Исламской Республики, в сохранении которой заинтересован Китай: насколько быстро восстанавливается вертикаль власти, сохраняется ли лояльность силовых структур и отсутствуют ли признаки раскола в руководстве государством.

Иран занимает стратегическое место в инициативе Китая «Один пояс — один путь», сочетая географическое положение, энергетический потенциал и влияние на региональную политику.

Для Пекина Иран — не просто транзитный пункт, а важный партнер в обеспечении безопасности поставок энергии и продвижении финансовых альтернатив доллару.

Страна находится на стыке Средней, Южной и Западной Азии: с севера — Каспийское море, с юга — Персидский залив, на востоке — граница с Пакистаном, на западе — с Турцией и Ираком. Такое положение превращает Иран в естественный мост между Россией, Индией и Европой.

В планах Китая — использовать иранское географическое положение для развития двух маршрутов: сухопутного «Шелкового пути» через Среднюю Азию и морского пути через порты Персидского залива.

Железнодорожное сообщение Сиань — Иран, открытое в 2025 году, сокращает транспортировку грузов на 30 дней по сравнению с морем. Порт Чабахар позволяет обходить Малайский пролив и расширять доступ на рынки Афганистана и Средней Азии.

Китай заключил соглашение о стабильных поставках нефти по низкой цене на 25 лет, инвестируя $400 млрд в инфраструктуру. Строящиеся сухопутные нефтепроводы снижают зависимость от Ормузского пролива.

Поэтому Китай активно строит в Иране железные дороги, порты, энергетические и цифровые объекты. Среди них — железная дорога Тегеран — Хамадан, модернизация портов Чабахар и Бендер-Аббас, разработка месторождений Азадган и Ядавалан.

Эти проекты демонстрируют реальное воплощение инициативы «Один пояс — один путь» и создают новые маршруты для торговли между Азией и Европой.

Также в Пекине хорошо знают, что Тегеран использует влияние на шиитские группировки в Сирии, Ираке и Йемене, ограничивая стратегическое присутствие США.

Китай использует этот факт для усиления регионального присутствия и продвижения расчетов в юанях, постепенно снижая роль доллара в нефтяной торговле. А вступление Ирана в ШОС и БРИКС открывает совместные возможности для формирования альтернативной экономической системы стран Глобального Юга.

Региональная нестабильность, удары США и Израиля по иранским объектам замедлили все эти проекты, но нет сомнений, что Пекин будет прилагать невидимые дипломатические и возможно, экономические усилия для того, чтобы сохранить устойчивость. При этом контроль над Ормузским проливом позволяет Ирану влиять на внешнее давление.

Поэтому Иран для Китая — «энергетический сейф», транзитный хаб и опорная точка против гегемонии США.

Его стратегическая ценность выходит за пределы ресурсов: страна обеспечивает альтернативную модель развития, где инфраструктурная интеграция и расчеты в национальных валютах уменьшают зависимость от доллара и дают возможность разделять экономические дивиденды.

Внутриполитический контекст

Иранский кризис разразился в крайне чувствительный для Пекина момент — в период проведения ежегодных «Двух сессий», заседаний Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Именно на этих заседаниях формируются ключевые экономические ориентиры, утверждается государственный бюджет и обозначаются стратегические приоритеты страны.

Серьёзный международный кризис, затрагивающий вопросы национальной безопасности Китая, несомненно, создал дополнительное давление на политическую повестку Пекина в эти дни.

Именно поэтому «Две сессии» 2026 года имеют особый вес: они формулируют ответ не только на внутренние вызовы, но и на новую глобальную реальность. Поэтому Китай будет прилагать все возможные дипломатические и экономические усилия, чтобы не допустить падения Ирана. Но и без взаимодействия с Россией будет трудно влиять на ситуацию.

Для Ирана Китай остаётся одним из немногих крупных экономических партнёров, способных компенсировать давление санкций.

Для КНР же ИРИ была и остаётся важным и незаменимым элементом в мозаике его обширной региональной стратегии.

Однако нынешний кризис вновь обнажил особенность отношений Китая с иностранными государствами, включая Иран. Несмотря на неявную для многих взаимозависимость, Пекин предпочитает хранить дистанцию, ловко балансируя между центрами силы и уклоняясь от прямого вовлечения в конфликт.

Вопрос лишь в том, хватит ли в этот раз дипломатической сноровки, чтобы, оставаясь в тени, переждать бушующую вокруг Ирана бурю, сохранив хрупкое равновесие и не дав этому шторму захлестнуть себя.