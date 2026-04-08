Китай подтвердил готовность продлить безвизовый режим с Россией на год. Такое уведомление поступило в российский МИД в начале апреля 2026 года. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй высказался ещё определённее: безвиз между двумя странами желательно сделать бессрочным.

Ещё два года назад поездка в Китай для большинства россиян начиналась задолго до аэропорта. Сбор документов, запись в консульство, ожидание решения, объяснение цели визита — всё это превращало даже короткую поездку в отдельный административный проект. Однако теперь между желанием поехать и посадкой в самолёт стоит только билет.

Как это работает

С 15 сентября 2025 года любой россиянин с действующим загранпаспортом может въехать в Китай без визы и находиться там до 30 дней. Режим был введён в одностороннем порядке китайской стороной в тестовом формате сроком на один год до 14 сентября 2026-го. И может получить продление.

Он распространяется на поездки с туристическими и деловыми целями, на посещения родственников и друзей, участие в культурных обменах, а также на транзит. Владельцы служебных, дипломатических и временных документов под действие режима не попадают.

Пограничные органы КНР вправе запросить подтверждение цели визита — приглашение, билеты, бронь отеля. Однако обязательным требованием это не является. Медицинская страховка также не требуется, хотя рекомендуется — как и при любой зарубежной поездке. Ограничений по числу въездов в год не установлено.

Наша страна, в свою очередь, ввела зеркальный режим для граждан КНР с 1 декабря прошлого года. Теперь и китайские туристы могут находиться в России без визы до 30 дней.

Реакция рынка последовала немедленно, ещё до вступления решения в силу — в первые дни после официального объявления МИД КНР, прозвучавшего 2 сентября. Наши соотечественники не стали ждать, а открыли приложения и начали искать билеты. Частота поисковых запросов «авиабилеты в Китай» выросла на 350%, спрос на перелёты — в 1,9 раза, бронирования отелей — в 1,5 раза.

Через месяц после запуска режима цифры стали ещё убедительнее: продажи билетов выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бронирования отелей — в 2,4 раза.

Такая динамика не стала сюрпризом для тех, кто давно следил за спросом на китайское направление. Интерес накапливался годами, сначала его сдерживала пандемия, потом — закрытые границы, затем — визовая волокита. Когда барьер наконец убрали, отложенный спрос проявился.

Итоги первого года

По данным российского МИД, в 2025 году граждане России совершили почти 2,5 миллиона поездок в Китай, из которых 1,36 миллиона — с туристическими целями. Для сравнения: в 2024 году число турпоездок составляло около 1,5 миллиона, в доковидном 2019-м — около 2,2 миллиона.

Взаимный турпоток двух стран в 2025 году, по оценке министерства экономического развития России, достиг 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше уровня 2024 года. И уже в период с октября по декабрь минувшего года россияне 745 800 раз съездили в Китай, это — рекорд для одного квартала и почти на 40% больше, чем годом ранее.

Безвиз существенно расширил географию визитов. До сентября 2025-го граждане нашей страны без визы могли лишь 14 дней погостить в Гонконге и Макао (известном как азиатская игорная столица), а также на 30 дней убежать от холодной зимы на остров Хайнань — тропический курорт у южного побережья.

Примечательно, что с открытием для россиян всего Китая Хайнань сохранил и даже укрепил лидерство: по оценке туристических ведомств КНР, за год остров принял около 500 тысяч граждан России — рост примерно на 120% по сравнению с прошлым годом. Хайнань давно воспринимается как азиатская альтернатива привычным курортам: тёплое море, пляжи, развитая инфраструктура и при этом — совершенно другая культурная среда.

Активно растёт турпоток в Шанхай: в 2025 году его посетили 385 тысяч россиян, что на 59% больше, чем годом ранее. Набирают популярность экскурсионные маршруты по историческим городам: Сиань с армией терракотовых воинов, погребальным войском первого императора Цинь Шихуанди, созданным более двух тысяч лет назад; Лоян с буддийскими пещерными храмами Лунмэнь; знаменитый горный заповедник с вертикальными скалами Чжанцзяцзе, ставшими прообразом парящих островов в фильме «Аватар».

Эффект ощутили не только туристы: спрос российских компаний на деловые поездки в Китай вырос на 27%. Для предпринимателя, который едет на переговоры в Шанхай или проверяет производство в провинции Гуандун, разница ощутима: вместо сбора справок, записи в консульство и недельного ожидания всего лишь нужно потратить несколько минут на покупку билета.

Снижение такого рода административных барьеров влияет не только на статистику поездок, но и на интенсивность деловых контактов в целом.

Что дальше?

Рост потока потребовал расширения транспортной инфраструктуры.

Россия и Китай обсуждают увеличение числа еженедельных авиарейсов между странами до 300. Нынешнего количества бортов явно не хватает: в пиковые периоды билеты раскупаются быстро, а цены остаются высокими.

Наращивание рейсов должно создать конкуренцию между авиакомпаниями и снизить стоимость перелётов. Ведь для многих жителей России именно цена билета, а не отсутствие визы остаётся главным сдерживающим фактором при планировании поездки.

Россияне привыкли к тому, что поездка в Китай требует основательной и длительной подготовки. Теперь ситуация меняется.

Впрочем, эксперты осторожны в прогнозах. КНР еще не отменяла визы бессрочно ни для одной страны мира.

Предпочтительный формат, по мнению аналитиков, — это ежегодное продление, которое позволяет корректировать режим при изменении обстоятельств.

В ноябре 2025 года КНР именно таким образом продлила односторонний безвиз более чем для 40 государств. Окончательные параметры для России стороны намерены согласовать во втором квартале 2026 года.