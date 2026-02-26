Министерство торговли КНР 23 февраля официально отреагировало на вердикт американского Верховного суда, касающийся тарифных операций Вашингтона в рамках закона об экономических полномочиях в условиях международных чрезвычайных ситуаций. Напомним, что в минувшую пятницу суд признал введение правительством США пошлин против торговых партнеров на основании закона неправомерным.

Иван Шилов ИА Регнум

В Пекине подчеркнули, что внимательно анализируют правовые последствия этого шага. Представитель министерства, отвечая на вопросы прессы, подтвердил неизменность курса Китая: республика последовательно выступает против одностороннего протекционизма. В ведомстве в очередной раз напомнили, что торговые войны деструктивны и в них не бывает победителей.

Нынешнее состояние американо-китайских отношений принято описывать в терминах «торговой войны», однако этот инструментальный подход давно перестал отражать суть происходящего.

То, что внешнему наблюдателю кажется чередой тарифных залпов и судебных баталий в Вашингтоне, для Пекина превратилось в рутинный процесс калибровки национального суверенитета.

Февральская пауза 2026 года — это не предвестник мира, а момент очередного осознания: прежняя модель взаимной интеграции двух систем демонтирована безвозвратно. На смену эпохе взаимозависимости приходит эпоха системного отчуждения, где тактические уступки сторон лишь подчеркивают глубину стратегического разрыва.

Субъектность против электоральной стихии

Главная ошибка западных политиков заключается в попытке навязать Пекину американскую шкалу ценностей, где высшей точкой политического процесса является судебный вердикт или исход выборов. В китайской столице за ограничением полномочий президента США и юридическими спорами наблюдают с беспристрастностью патологоанатома.

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях — документ, принятый в 1977 году, который является «ядерным чемоданчиком» американской торговой политики: он дает главе Белого дома право вводить санкции и регулировать торговлю в обход конгресса, если в стране объявлено чрезвычайное положение.

Именно на этот рычаг опирался Дональд Трамп в ходе второго президентского срока, вводя масштабные пошлины на китайский импорт. Признав подобные действия злоупотреблением полномочиями, суд не просто «подрезал крылья» конкретному президенту — он внес элемент хаоса в саму механику американского давления.

Китаю, однако, это признание не принесло реального тарифного облегчения. К февралю ставка в ходе переговоров уже была снижена до 10%. После решения Верховного суда ее оставили на том же уровне. Но Трамп новым решением вскоре опять поднял ее — до 15%.

Тарифная нагрузка на китайский импорт в итоге не сократилась, а возросла. Для КНР нынешнее решение суда — это не «победа» и не повод для дипломатических реверансов.

Оно стало лишь очередным подтверждением того, что американская государственная машина вошла в стадию высокой турбулентности, где институты начинают блокировать инициативы лидеров. В этой ситуации Пекин выбирает стратегию «отчужденного присутствия». Китай перестал искать в Вашингтоне надежного визави, перейдя к строительству отношений с США как с опасным, но предсказуемым в своей нестабильности природным явлением.

В китайской оптике американский политический процесс окончательно превратился в стихию, с которой невозможно договариваться на основе «личной химии» лидеров, но к которой можно и нужно адаптироваться системно, выстраивая многоуровневую защиту.

Ресурс времени и протокольная выдержка

Пока администрация в Вашингтоне вынуждена действовать в узком коридоре между судебными запретами и необходимостью показывать быстрые результаты избирателю, в Пекине поняли, что в затяжном противостоянии выигрывает не тот, кто наносит более чувствительный удар, а тот, кто способен дольше продержаться на дистанции.

Апрельский визит американского лидера в Пекин — всё ещё под вопросом. 20 февраля администрация президента уведомила СМИ о намерении Трампа посетить Китай в период с 31 марта по 2 апреля, однако официальные представители КНР пока не дали подтверждения этой информации.

Это, конечно же, создаёт для Пекина удобную переговорную позицию. Молчание ломает любые ожидания быстрого прогресса.

Создается впечатление, что для китайского руководства визиты и саммиты утратили сакральный смысл «прорыва». Это лишь элементы технического обслуживания конфликта. Пекин намеренно лишает эти встречи медийного веса, переводя их из разряда «судьбоносных событий» в разряд необходимых формальностей.

Отход Пекина от роли «принимающей стороны, жаждущей сделки» создает новую реальность, где Китай сам определяет глубину и скорость сближения. Время становится определяющим ресурсом.

Китайская сторона осознанно затягивает подтверждение протокольных деталей, демонстрируя, что её внутренний календарь развития, ориентированный на долгосрочные цели модернизации 2035 года, имеет безусловный приоритет над графиком праймериз в США. Каждый день задержки ответа — это не каприз, а последовательное воспитание партнера.

Пекин приучает Белый дом к мысли, что американское присутствие в Китае более не является самоочевидным благом, за которое нужно платить уступками. Теперь это — предмет сложного торга, где символические жесты Запада имеют исчезающе малую стоимость. КНР больше не покупает обещания, она требует системных гарантий, понимая при этом, что в нынешней архитектуре США таких гарантий почти не существует.

Соответственно, ценность любой договорённости девальвируется еще до момента её подписания, что позволяет Пекину сохранять ледяное спокойствие при любых угрозах, маневрировать и искать компромиссы в любых обстоятельствах.

Автономия как новая идеология каркаса

Важнейшим итогом последних месяцев стало окончательное разочарование Пекина в идее достижения каких-либо договорённостей с администрацией Трампа. Опыт последних лет показал: любая подпись президента США может быть дезавуирована судом, конгрессом или следующим хозяином Овального кабинета.

В этих условиях Китай переносит центр тяжести с внешних соглашений на внутреннее укрепление.

Торговое давление парадоксальным образом стало для КНР инструментом очищения. Если раньше зависимость от американского рынка была фактором уязвимости, то сегодня она превратилась в мощный стимул для внутренней консолидации, являя собой в этом контексте ценный пример.

Мы наблюдаем не уход в изоляцию, а построение защищенного каркаса, который позволит системе функционировать автономно от американских регуляторных капризов.

15 декабря 2025 года центральные СМИ распространили заявление Си Цзиньпина, в котором он обозначил «стимулирование отечественного потребления как ключевой стратегический ход», из чего можно предположить, что Пекин освободился от опасений, связанных с тарифами, ранее воспринимаемыми как непосредственная угроза существованию экономики.

Теперь, похоже, китайское руководство рассматривает трамповские тарифы как «налог на независимость». И этот «налог» Китай готов платить, переводя ресурсы из экспортно ориентированных отраслей в фундаментальную науку и создание замкнутых производственных цепочек.

Происходит «пересборка» смысла: если раньше успех измерялся объемом экспорта в США, то теперь — критическим уровнем импортозамещения в ключевых узлах промышленности. Этот структурный сдвиг, убеждены китайские аналитики, делает бессмысленными классические рычаги давления Вашингтона.

Когда американская администрация вводит ограничения на поставку полупроводников или оборудования для ИИ, она бьет по вчерашнему Китаю — тому, который зависел от цепочек поставок. Китай завтрашнего дня строит эти цепочки внутри себя, используя санкции как генеральный план приоритетных государственных проектов.

В Пекине окончательно отказались от надежд на «внешнее спасение». Задача формулируется жестко: не «уйти от США», а «расширить пространство для манёвра». Это означает построение системы, при которой любые внешние тарифы перестают быть фактором выживания нации.

Китай сегодня не просто замещает импорт, он создает новую архитектуру рынка, где 1,4 миллиарда потребителей становятся главным оборонным ресурсом.

Опора на собственные силы — это не лозунг времен Мао, а математически просчитанный каркас национальной безопасности, в котором внешняя торговля с Западом является лишь факультативным дополнением, а не фундаментом.

Философия выносливости и социальный консенсус

За нынешней сдержанностью Китая стоит глубокая уверенность в том, что время работает на систему с большим горизонтом планирования. В то время как американская политика дробится на двухлетние электоральные отрезки, китайская стратегия оперирует категориями десятилетий.

Речь идет уже не о балансе торговли, а о праве на альтернативу. В Пекине видят, что западная модель глобализации требует безоговорочного подчинения единому центру силы.

Ответом Китая становится построение «многополярной связности», где торговые пути через Глобальный Юг и страны БРИКС создают альтернативную финансово-торговую экосистему, в которой доллар и американские суды перестают быть высшей инстанцией. Нынешняя пауза используется Пекином, чтобы завершить формирование этого нового контура.

В США спорят о процентах пошлин, а Китай строит инфраструктуру, в которой эти проценты со временем просто утратят значение.

Эта стратегия не предполагает прямой конфронтации. Китай не пытается «сокрушить» Америку — он пытается стать к ней равнодушным.

Равнодушие — это высшая форма геополитической субъектности. Оно означает, что решения, принимаемые в Вашингтоне, перестают быть определяющими факторами для развития китайской экономики.

Невозможно оценить китайскую стратегию без учета психологического состояния общества. В отличие от 2018 года, когда первые волны торговой войны вызывали в деловых кругах КНР нервозность, реальность 2026-го быстро стала новой нормой.

Произошла массовая психологическая адаптация: давление извне больше не воспринимается как аномалия, оно стало естественным условием среды.

Внутри Китая сформировался консенсус: технологическая автономия — это вопрос физического выживания страны.

Поддержка курса на готовность к «новому Великому походу» (по аналогии с Великим походом китайской Красной армии 1934–1935 гг.) лишает Вашингтон надежды на то, что экономические трудности заставят Пекин пойти на политическую капитуляцию.

Напротив, внешнее давление выступает как цемент, сплачивающий руководство КПК и общество.

Китайская стратегия сегодня — это холодный прагматизм. Пекин вышел из возраста иллюзий конца 1970-х — начала 1980-х годов и больше не ждет, что конфликт закончится «победой» в классическом понимании западного наблюдателя. Понятие «мира» окончательно заменено понятием «устойчивого сосуществования в условиях перманентного конфликта».

Победа для Китая — это состояние, при котором американское давление перестает определять внутреннюю повестку страны. И в нынешней тишине в Пекине можно услышать звук работающего двигателя огромной машины, которая перестраивается на ходу, меняя вектор движения с ожидания внешнего одобрения на внутреннюю самодостаточность.

Китай встраивает энергию давления в механизм собственного ускорения.