Арина Александровна Красакова
Последние публикации
У каждой страны должен быть свой Главный Штаб
Проект реконструкции Восточного крыла Главного штаба — стандартный пример адаптации объекта культурного наследия под музейные нужды, однако, реализация концепта настолько нетипична для русской аудитории, что говорить о ней можно беспрерывно и долго, даже спустя несколько лет после введения в...
12 сентября 2016
Архитектурные па на улицах Петербурга
Современная архитектура в Санкт-Петербурге — явление редкое, сложное, и оттого болезненное. Как новый титановый сустав, вживленный между косточками старого тела, чужеродный и неестественный, но все-таки необходимый для продолжения жизни. Успех такой операции над пациентом-городом зависит от...
20 июня 2016
Австралийская архитектура до модернизма
Девятого июня завершилась выставка SEIDLER&DUPAIN: Common Vision в одном из пространств универмага Au Pont Rouge. Экспозиция посвящена творчеству именитого австралийского архитектора XX века Гарри Сайдлера, ставшего одним из первых проповедников современного архитектурного стиля на изолированном...
15 июня 2016
Провинциальная архитектура Франции
Провинциальная Франция… настоящий эдем для жителя мегаполиса, уставшего от бешеного ритма большого города. Но почему, говоря об идеальном месте для комфортной жизни, многие вспоминают именно родину красного вина и вонючего сыра? Не секрет, что французская глубинка принципиально отличается от наших...
4 июня 2016
Крейсер из стекла и бетона у берега Петроградского острова
Петроградский остров… неотъемлемая часть той мистической земли, которую называют истоком зарождения Петербурга. Тем не менее этот исторический район — вовсе не законсервированный продукт с этикеткой «воздух старого города», а, напротив, организм живой и бесконечно растущий. В начале XVIII века эта...
29 апреля 2016
Заха Хадид окончательно стала легендой
Один из самых востребованных архитекторов современности, Заха Хадид стала одной из известнейших женщин мировой истории. Она смогла заявить о себе в самой фундаментальной области искусства, создав свой собственный язык архитектуры, узнаваемый в любой точке земного шара. Ее стиль именуется...
2 апреля 2016
Невиданный цветок распускается на подоконнике окна в Европу
Высотное строительство в Санкт-Петербурге — вовсе не шутка и даже не новость. В 2018 году завершится строительство «Лахта центра» — многофункционального делового района, который, согласно оптимистичным прогнозам, станет мощной точкой притяжения из исторического центра на развивающуюся периферию...
31 марта 2016