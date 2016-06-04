Провинциальная архитектура Франции
Провинциальная Франция… настоящий эдем для жителя мегаполиса, уставшего от бешеного ритма большого города. Но почему, говоря об идеальном месте для комфортной жизни, многие вспоминают именно родину красного вина и вонючего сыра? Не секрет, что французская глубинка принципиально отличается от наших привычных представлений о периферии, являясь антиподом типичного русского городка — примера унылой архитектуры хрущевского времени. Но тогда на что же похожа французская окраина, каковы ее уникальные и самобытные черты? Для ответа на этот вопрос мы ненадолго окунемся в атмосферу провинциального быта, в сердце одной из самых привлекательных стран западной Европы.
Гуляя по тихим улочкам, первым делом замечаешь необыкновенную чистоту. Особой популярностью во Франции пользуется переработка первичного сырья, из-за чего в любом французском городишке можно найти контейнеры для раздельного сбора мусора. Что же до особенностей архитектурных форм, то в глаза бросается их нарочитая «игрушечность»: трехэтажные фахверковые домики, обвитые плющом и украшенные цветами, как будто бы сделаны из песочного теста, политого шоколадной глазурью. Обязательными атрибутами такого «пряничного жилища» являются деревянные ставни, мансардный этаж и так называемый «ре-де-шоссе» — нижний уровень жилого дома, отданный под мастерские, галереи, различные магазины и кафе. Разнообразие архитектурных стилей собрано в единый идейный концепт, где романтика старинных фортификационных сооружений логично переходит в готику католического собора — духовного центра каждого, даже самого маленького населенного пункта. Природные и регулярные парки, вымощенные булыжником мостовые, светофоры на каждом незначительном повороте, велосипедные дорожки и небольшие парковки… Город предоставляет человеку все условия для достойной жизни, не смотря на максимальную минимизацию пространства.
При этом провинциальная архитектура не застывает в пространстве-времени — она живет и незаметно растет. Дух современности только украшает исторически сложившийся силуэт города. Здесь и деревянная обшивка — излюбленный французами прием фасадной облицовки всего, что только возможно, и обилие стекла, внедренного между стенами старого дома, когда-то принадлежавшего средневековому ремесленнику или торговцу. Это и дань недавнему прошлому — прямая отсылка к великому французскому архитектору-конструктивисту Ле Корбюзье, тяготевшему с особой страстью к свободной планировке, белой штукатурке и колоннам-опорам.
Аккуратная интеграция со знанием и смыслом, выдержанная гармония места — вот та особенность французских провинциальных городов, справедливо вызывающих завистливые вздохи. Вниз по старинной мощеной улице гоняют беспечные мальчишки, а по современной деревянной набережной прогуливается пожилой мужчина со своей собачонкой, составляя единое целое с окружающим пейзажем. Компромисс между поколениями, уважение, бережность и любовь к ближнему — постулаты, действующие в далекой французской глубинке.
Надо признать, что туристическая сфера услуг активно развивается даже в маленьких провинциальных городах. В одном из поселений, например, открыт минеральный источник, в другом проводится ежегодный маскарадный средневековый фестиваль, в третьем — организована точка интернационального волонтерского движения — особенно популярного во Франции вида общественной деятельности, направленного на служение гуманным идеалам на добровольческой основе.
В таких городах также не существует понятия «заброшка», любая постройка принадлежит реставрации, и, по возможности, превращается в жилой дом, отель или небольшой музей. Таким образом, практически любой населенный пункт на территории Франции способен привлечь внимание не только местных жителей и горожан ближайшего мегаполиса, но и иностранцев — любителей экологического туризма в комфортных условиях, чем, несомненно, создает конкуренцию крупным городским центрам.