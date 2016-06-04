



Арина Красакова ИА REGNUM Город Тийе, Франция

Арина Красакова ИА REGNUM Улица в городе Мулен

Провинциальная Франция… настоящий эдем для жителя мегаполиса, уставшего от бешеного ритма большого города. Но почему, говоря об идеальном месте для комфортной жизни, многие вспоминают именно родину красного вина и вонючего сыра? Не секрет, что французская глубинка принципиально отличается от наших привычных представлений о периферии, являясь антиподом типичного русского городка — примера унылой архитектуры хрущевского времени. Но тогда на что же похожа французская окраина, каковы ее уникальные и самобытные черты? Для ответа на этот вопрос мы ненадолго окунемся в атмосферу провинциального быта, в сердце одной из самых привлекательных стран западной Европы.

Арина Красакова ИА REGNUM Католический собор в городе Мулен

Гуляя по тихим улочкам, первым делом замечаешь необыкновенную чистоту. Особой популярностью во Франции пользуется переработка первичного сырья, из-за чего в любом французском городишке можно найти контейнеры для раздельного сбора мусора. Что же до особенностей архитектурных форм, то в глаза бросается их нарочитая «игрушечность»: трехэтажные фахверковые домики, обвитые плющом и украшенные цветами, как будто бы сделаны из песочного теста, политого шоколадной глазурью. Обязательными атрибутами такого «пряничного жилища» являются деревянные ставни, мансардный этаж и так называемый «ре-де-шоссе» — нижний уровень жилого дома, отданный под мастерские, галереи, различные магазины и кафе. Разнообразие архитектурных стилей собрано в единый идейный концепт, где романтика старинных фортификационных сооружений логично переходит в готику католического собора — духовного центра каждого, даже самого маленького населенного пункта. Природные и регулярные парки, вымощенные булыжником мостовые, светофоры на каждом незначительном повороте, велосипедные дорожки и небольшие парковки… Город предоставляет человеку все условия для достойной жизни, не смотря на максимальную минимизацию пространства.

Арина Красакова ИА REGNUM Пример современной архитектуры в исторической застройке города Виши

При этом провинциальная архитектура не застывает в пространстве-времени — она живет и незаметно растет. Дух современности только украшает исторически сложившийся силуэт города. Здесь и деревянная обшивка — излюбленный французами прием фасадной облицовки всего, что только возможно, и обилие стекла, внедренного между стенами старого дома, когда-то принадлежавшего средневековому ремесленнику или торговцу. Это и дань недавнему прошлому — прямая отсылка к великому французскому архитектору-конструктивисту Ле Корбюзье, тяготевшему с особой страстью к свободной планировке, белой штукатурке и колоннам-опорам.

Арина Красакова ИА REGNUM Набережная в городе Виши

Аккуратная интеграция со знанием и смыслом, выдержанная гармония места — вот та особенность французских провинциальных городов, справедливо вызывающих завистливые вздохи. Вниз по старинной мощеной улице гоняют беспечные мальчишки, а по современной деревянной набережной прогуливается пожилой мужчина со своей собачонкой, составляя единое целое с окружающим пейзажем. Компромисс между поколениями, уважение, бережность и любовь к ближнему — постулаты, действующие в далекой французской глубинке.

Арина Красакова ИА REGNUM Часовая башня в городе Мулен, реконструированная под отель

Надо признать, что туристическая сфера услуг активно развивается даже в маленьких провинциальных городах. В одном из поселений, например, открыт минеральный источник, в другом проводится ежегодный маскарадный средневековый фестиваль, в третьем — организована точка интернационального волонтерского движения — особенно популярного во Франции вида общественной деятельности, направленного на служение гуманным идеалам на добровольческой основе.

Арина Красакова ИА REGNUM Город Донжон, Франция

В таких городах также не существует понятия «заброшка», любая постройка принадлежит реставрации, и, по возможности, превращается в жилой дом, отель или небольшой музей. Таким образом, практически любой населенный пункт на территории Франции способен привлечь внимание не только местных жителей и горожан ближайшего мегаполиса, но и иностранцев — любителей экологического туризма в комфортных условиях, чем, несомненно, создает конкуренцию крупным городским центрам.