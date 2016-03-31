



gorproject.ru Лахта-центр

Высотное строительство в Санкт-Петербурге — вовсе не шутка и даже не новость. В 2018 году завершится строительство «Лахта центра» — многофункционального делового района, который, согласно оптимистичным прогнозам, станет мощной точкой притяжения из исторического центра на развивающуюся периферию.

Инициаторам проекта удается поддерживать постоянный интерес к строительству объекта. Так, недавно стали известны результаты конкурса на разработку концепции смотровой площадки башни «Газпрома» — предположительно самой высокой обзорной точки Европы. Крытая платформа на последнем этаже небоскреба должна стать главной достопримечательностью, эдакой вишенкой на вершине слоеного торта, символом свободы и романтизма на высоте 357 метров над уровнем моря.

В шорт-лист попали десять работ, среди которых жюри выбрало трех победителей. Первое место занял проект под названием «Экзистенциальность» — плод творчества магистранток из СПбГАСУ Любви Городец и Ольги Симоненко, представляющий собой философское рассуждение о вечном. Закрученный спиралью пандус олицетворяет движение человека вверх, к границам разумного и иррационального. Верхний уровень 86-го этажа — альтернативная реальность, место медитации и мирового спокойствия. Здесь посетителей ожидает огромная инсталляция — система свисающих с потолка раструбов, через которые можно услышать звуки, сопровождающие нас в течении всей жизни: шорох листвы, журчанье воды, пение птиц… Может быть, кто-то сможет найти ответы на жизненно важные вопросы, да и где как не «за облаками»? Таким образом, прототипом будущей смотровой площадки «Лахта-центра» станет футуристическое «дерево Души», поющее на интернациональном языке природы.

gorproject.ru 1. Проект «Экзистенциальность»

Второе место досталось Ивану Карницкому и Алексею Лаврухину (СПбГАСУ и СПбГАИЖСА) за проект «Живое пространство». Идея молодых архитекторов состояла в создании уникальной интерактивной зоны, где каждый мог стать частью одной большой картины. Главным объектом взаимодействия выступает ядро башни, на которое проецируются причудливые узоры из росписей посетителей, а также различные инфографики и электронные игры, из-за чего подъем по 160-метровому пандусу становится увлекательным и незаметным. А на самом верху искушенного зрителя ожидает не менее интересное действо — кинетический потолок, реагирующий на присутствие человека.

gorproject.ru Изображение 3. «Два в одном»

Третье место получили Артем Петряков и Маргарита Щиголева (СПбГАСУ), авторы проекта «Два в одном», предложившие устроить на смотровой площадке «Лахта-центра» колесо обозрения. Аттракцион продолжает морскую тематику комплекса: движение пассажиров в прозрачных капсулах символизирует непрерывный круговорот воды в природе. Интересно обыграть получилось и цилиндр башни: за счет каплевидных перфораций он напоминает столб кислородных пузырей.

Отметим, что конкурс для молодых архитекторов и дизайнеров на разработку объектов Лахты проводился далеко не впервые. Серия конкурсов «Архишанс» дала возможность студентам и специалистам заявить о себе и пополнить портфолио серьезными проектами, такими, например, как благоустройство Лахтинской гавани или концепция транспортного узла, включающая станцию метро, железнодорожную платформу и перехватывающие парковки.

На данный момент задачи будущего комплекса «Лахта-центр» кажутся утопическими: разрядить плотность транспортного потока в городе, увести от исторического центра несвойственную ему бизнес-активность, стать новой точкой общественного притяжения, ‑ и все это на периферии, куда жители Петербурга практически не заглядывают. Предполагается, что проблемы будет решены благодаря комплексной реконструкции транспортной инфраструктуры и созданию максимально комфортной среды как для развития бизнеса, так и для любой другой деятельности в культурно-образовательной и туристической сферах. Но главной «формулой успеха» все-таки остается создание привлекательного архитектурного образа, мимо которого будет «невозможно пройти».

Архитектурная концепция делового центра интерпретирует градостроительные каноны прошлого: система упорядоченных горизонталей перебивается одной единственной вертикалью, являющей собой подобие шпиля. Тема воды отражена косвенно и в прямом смысле этого слова — практически весь объем комплекса облицован специальным видом стекла, что создает «эффект хамелеона», позволяя огромному сооружению из армированного бетона слиться с окружающей природной средой.

Однако стоит признать, что проект принимает несвойственные для Петербурга масштабы: на облицовку одного 89-этажного небоскреба уйдет двадцать футбольных полей стекла, а из арматуры его основания можно было бы сковать Эйфелеву башню. На фоне малоэтажной питерской застройки штаб-квартира «Газпром нефти» кажется Гулливером в стране лилипутов. И неудивительно, что этот объект вызвал волну возмущения, особенно тогда, когда был не «Лахтой», а «Охтой» (до 2007 года — «Газпром-сити»). Десять лет назад проект задумывался на правом берегу Невы, в муниципальном округе Малая Охта Красногвардейского района, что отнюдь не периферия.

gorproject.ru Лахта-центр

Результаты визуально-ландшафтного анализа были предсказуемы — огромный «кукурузный початок» был бы виден со всех точек исторического центра, «убивая» самые важные градообразующие доминанты: купол Исаакиевского собора, шпиль Петропавловской крепости, Адмиралтейскую иглу… Против «Охта-центра» взбунтовались многие: архитекторы, политики, ученые, члены ЮНЕСКО, и, конечно же, жители города. В конце концов, после многочисленных акций протеста, железобетонный колосс поднял белый флаг и дезертировал из Красногвардейского района в Приморский, чтобы не мешать размеренной жизни низкорослых трехэтажных аборигенов. Теперь «Лахта-центр» находится в десяти километрах от центра города, что в два раза дальше, чем Ля Дефанс от исторического Парижа — и все, казалось бы, остались довольны.

Однако дискуссии всегда были, есть и будут. Нужен ли деловой центр детищу Петра Великого, не повредит ли он облику северной столицы — вопрос, на который так и не было дано однозначного ответа. Многие жители Санкт-Петербурга скептически относятся к реализации проекта. Остались и преданные градозащитники, и те, кто не верят в тождественное равенство понятий «ожидание и реальность». Но сколько людей, столько и мнений. Оптимистично настроенные граждане усмотрели эдем в Лахте, где постепенно, на месте бывшей пескобазы, вырастает ультрасовременный город, создающий комфортную среду для человека на совершенно ином уровне.

К 2018 году на территории комплекса возникнет целый ряд объектов различного функционального назначения. Среди них — интерактивный детский научный центр, отвечающий европейским стандартам образования, и планетарий, в котором можно будет не только понаблюдать за звездами, но и посмотреть артхаусное кино. Спроектированный в форме шара, купольный кинотеатр будет примыкать к башне и будто бы «парить» на высоте пятого этажа.

Помимо выставочных галерей, магазинов, спортивных и медицинских центров, конференц-залов и коворкингов будут также организованы зеленые общественные пространства, которые займут более трети общей площади комплекса. Протяженность прогулочной зоны будет увеличена и за счет крытого пешеходного моста, соединяющего береговую линию «Лахта-центра» с парком 300-летия Санкт-Петербурга. Особенностью набережной станет первый в городе амфитеатр под открытым небом, где жаждущие «хлеба и зрелищ» смогут посмотреть перформансы прямо на глади морской воды.

gorproject.ru Изображение2. Кинетический потолок

Таким образом, «Лахта-центр» — проект, претендующий на звание нового символа современного Петербурга. Центр инновационных технологий, дающий площадку для многих стартапов и культурно-общественных мероприятий, обеспечивающий хорошей работой 8000 высококвалифицированных специалистов. Станут ли сны реальностью, будут ли сдержаны обещания, докажут ли далекие правнуки Петра Великого, что и в XXI веке «мечтать не вредно»?