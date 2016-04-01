



Knight Foundation Заха Хадид

Один из самых востребованных архитекторов современности, Заха Хадид стала одной из известнейших женщин мировой истории. Она смогла заявить о себе в самой фундаментальной области искусства, создав свой собственный язык архитектуры, узнаваемый в любой точке земного шара.

Ее стиль именуется деконструктивизмом — направлением, для которого характерны нарочитая изломанность форм и визуальная усложненность, агрессивное внедрение в существующую городскую среду. Заха Хадид всегда работала вопреки существующим канонам, играя с объемом, как с пластилином, изгибая, растягивая, деформируя его по своей прихоти, преодолевая рамки привычного восприятия пространства.

Родом из Багдада, Заха Хадид изучала математику в Американском университете в Бейруте, а с 1972 по 1977 год училась в Архитектурной ассоциации в Лондоне, где ее другом и наставником был Рем Колхаас — известный голландский архитектор, который и предложил ей работу в своем бюро — The Office for Metropolitan Architecture (ОМА) по окончанию университета. Недолго проработав у бывшего учителя, Хадид открывает свою собственную архитектурную студию Zaha Hadid Architects, где впоследствии создает себе имя, ставшее современным культом. Естественно, что мировое признание пришло не сразу, долгое время она оставалась «бумажным архитектором», многие ее проекты так и остались не реализованными. Первое здание «королевы деконструктивизма» было построено только спустя 25 лет после начала профессиональной карьеры — небольшая пожарная станция для кампуса мебельной компании Vitra в германском городке Вайль-на-Рейне. Проект выглядит большой отсылкой к работам советских авангардистов 1920-х годов, который, однако, стал манифестом нового архитектурного стиля.

На первых этапах становления творческой карьеры советский авангард стал для будущего мэтра одним из главных источников вдохновения. Дипломный проект отеля-моста над Темзой 1977 года, первый выигранный конкурс в 1982 году на здание спортивного клуба «Пик» в Гонконге — вызвали общественный интерес к Хадид за ее любовь к супрематическим композициям. На персональной выставке, которая прошла в Государственном Эрмитаже летом 2015 года, наряду с макетами и эскизами была вывешена работа Казимира Малевича «Черный квадрат», когда-то ставшая для архитектора учебным пособием. Примечательно, что стены Зимнего дворца не только поспособствовали первой выставке Захи Хадид в России, но и засвидетельствовали одно из главных событий ее жизни, произошедшее в 2004 году. В Эрмитажном театре, старейшем здании комплекса, проходила церемония награждения «нобелей» в области архитектуры, где Захе Хадид была вручена Притцкеровская премия — высшая награда, которую до нее не получала еще ни одна женщина.

Авторский стиль Захи Хадид претерпевал большие изменения на протяжении всей жизни: от динамичной, четко выверенной геометрии форм — к плавной, перетекающей из одного пространства в другое, линии; от советского авангарда 1920-х — к явлению так называемой «параметрической архитектуры» — новому течению, ставшему за последние годы «мейнстримом». Цифровая архитектура подразумевает тесную взаимосвязь с компьютерным программированием, где формообразование напрямую зависит от математических алгоритмов и формул, автоматически преобразуя объем, делая его технически и экономически выполнимым. Параметрическое проектирование позволяет выходить за рамки привычных конструктивных решений, помогая воплотить в жизнь самые безумные фантазии архитектора. Однако данный метод стал настолько популярным, что Заху Хадид уже нельзя было назвать самобытной. Архитектура будущего — архитектура геометрически совершенных клонов, невероятных по форме, безупречных по исполнению, но слишком уж предсказуемых. Искусственность и хирургическая чистота — основной ответ на вопрос, почему публика безразлична к новорожденным «инфузориям туфелькам».

Заху Хадид критиковали не только за потерю оригинальности, но и за отсутствие чувства гуманизма. Ее объекты занимают огромные пространства, требуют баснословных денег и совершенно не считаются с ее маленьким потребителем — человеком. Проект многофункционального офисного и торгово-развлекательного комплекса Galaxy Soho в Пекине был удостоен международной награды Королевского института британских архитекторов, но вызвал волну возмущения у местных жителей: историческому центру, по их мнению, был нанесен невосполнимый урон. Ее проект для олимпийских игр 2020 года в Токио называют «велосипедным шлемом, который плюхнулся на японскую столицу с небес», и даже ее первый проект — пожарная станция для компании Vitra, негодная для эксплуатации по назначению, превратилась в выставочный павильон.

Однако все нападки со стороны критиков только в очередной раз доказывают, сколь значительную роль сыграла Заха Хадид в архитектурном мире. Родоначальник новых течений, дизайнер, архитектор, модельер, художник, и, в конце концов, женщина — она внесла свою лепту практически во всех направлениях искусства. «Опустошен потерей великого архитектора и коллеги. Ее душа останется в ее работах и студии» — пишет в своем твиттере Даниэль Либезкинд, знаменитый американский архитектор-деконструктивист.

Заха Хадид проделала огромный путь к признанию, она выжидала годами и десятилетиями своего часа, работая в стол, реализуя проекты только в своих фантазиях. Но настал день, когда она вырвалась в свет, разрушив стереотипы, опередив время, женскою рукой задав темп развитию современной архитектуры ‑ и поразила весь мир. У нее не было детей, ее семья, ее дом, ее жизнь — это проекты, каждый из которых на данный момент — часть огромного мемориального комплекса.