Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Девятого июня завершилась выставка SEIDLER&DUPAIN: Common Vision в одном из пространств универмага Au Pont Rouge. Экспозиция посвящена творчеству именитого австралийского архитектора XX века Гарри Сайдлера, ставшего одним из первых проповедников современного архитектурного стиля на изолированном континенте.

Макс Дюпен Гарри Сайдлер

Гарри Сайдлер родился в Вене, однако после аншлюса Австрии Германией покинул родную землю и начал череду вынужденных путешествий: подростком он переехал в Англию, затем обосновался в Квебеке, где принял американское гражданство. Будучи выпускником канадского архитектурного университета Манитобы, Сайдлер продолжил обучение на магистратуре в Гарвардской школе дизайна. Наставниками для странствующего австрийца стали Вальтер Гропиус и Марсель Бройер, эмигранты из упраздненного нацистами Баухауса — Вейрмарского архитектурного высшего учебного заведения, законодателя «моды архитектурного модернизма».

Красакова Арина ИА REGNUM Фотографии с выставки SEIDLER&DUPAIN: Common Vision

Образовательный период Сайдлера отличился и первыми стажировками: сначала у финского архитектора Алвааро Аалто, затем у бывшего преподавателя Марселя Бройера и наконец — в Рио-де-Жанейро у Оскара Нимейера. Таким образом, работы лучших представителей «интернационального стиля» оказали сильное влияние на творчество юного Гарри, чей первый реализованный проект уже выражал простые принципы модернизма. Однако дебютировать ему пришлось вовсе не в Европе, а на далеком Австралийском континенте, где о новом архитектурном течении еще не знал никто.

Красакова Арина ИА REGNUM Первый проект Гарри Сайдлера — дом Розы Сайдлер (1948 г.)

В 1946 году родители Сайдлера мигрировали в Австралию, а в 1948 мать Гарри написала ему с просьбой: спроектировать и построить им новый дом. Реализованная в пригороде Сиднея, частная резиденция Розы и Макса Сайдлер разительно отличалась от самобытной австралийской архитектуры: являя собой композицию геометрически-чистых форм, она полностью выражала философию и художественный язык немецкой школы Баухаус. Очень скоро молодой австрийский специалист был удостоен архитектурной премии Австралийской архитектурной ассоциации, из-за чего и возросла популярность родительской виллы: местные жители захотели себе такие же дома. Гарри принимал целую череду заказов и главное — у него появилась причина остаться в Австралии навсегда.

Красакова Арина ИА REGNUM Офисная башня Australia Square Tower (1962−1964 гг.)

Спустя четырнадцать лет проект известного австралийского архитектурного бюро Harry Seidler & Associates претендует на звание самого высокого бетонного сооружения в мире. Офисная башня Australia Square Tower — вторая «звездная работа» Гарри Сайдлера, за которую он приобрел мировую известность.

Красакова Арина ИА REGNUM Посольство Австралии в Париже (1973−1977 гг.)

Зрелая архитектура Гарри Сайдлера — своеобразный идеологический винегрет: в его творчестве находит отклик как модернизм последователей Баухауса, так и барочные криволинейные формы Позднего Возрождения; как строгий конструктивизм Ле Корбюзье, так и бессознательные образы художников-абстракционистов. Его сооружения представляют собой живой организм, растущий одновременно с развитием технологического прогресса: от прямых линий резиденции Розы Сайдлер (1948) до криволинейных поверхностей Австралийского посольства в Париже (1973−77).

Красакова Арина ИА REGNUM Небоскреб MLC Centre (1972−1975 гг.)

Естественно, далеко не все австралийцы считали Гарри Сайдлера «своим». Его осуждали за пренебрежение национальной идентичностью: принципы международного стиля требовали отказа от исторического декора — в пользу простых геометрических фигур из бетона, металла и стекла. Сайдлер пожертвовал самобытностью ради трех основных принципов модернизма: социальности, технологичности и функциональной эстетики. Герой, поднявший с колен целый континент или диссидент извне, лишивший австралийскую архитектуру собственного лица? Остается нерешенным вопрос о том, была ли у Австралии вообще своя архитектура до пришествия модернизма.

Красакова Арина ИА REGNUM Офиснаябашня Australia Square Tower (1962−1964 гг.) в фотографиях Макса Дюпена

За почти шестидесятилетнюю карьеру архитектор построил 120 зданий и комплексов в Австралии, Австрии, Франции, Израиле, Италии, Мексике и Гонконге; был обладателем многих архитектурных премий и наград, в том числе Ордена офицера Британской Империи (1972) и Золотой медали Королевского австралийского института архитекторов (1976). Он стал почетным гражданином Австралии (1985), кавалером Ордена Австралии (1987) и лауреатом Золотой медали Королевского института британских архитекторов (1996). Куратором выставки выступил Владимир Белоголовский, основатель и директор Curatorial Project (Нью-Йорк) и автор книги «Гарри Сайдлер: дело всей жизни».

Все фотографии, представленные на выставке SEIDLER&DUPAIN сами по себе являются произведением, достойным внимания. Макс Дюпен, известный австралийский фотограф, пропустил реализованные проекты Гарри через призму собственных чувств. Фотографу удалось уловить суть творчества архитектора: поиск нужного момента, ракурса и композиции создают ощущение непосредственной близости архитектуры к человеку. Фоторепортаж о культурном наследии, оставленном Гарри Сайдлером — иллюстрированная история жизни о личности, несправедливо забытой в современном мире.