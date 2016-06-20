



Иван Шилов ИА REGNUM Крейсерский нос «Тринити-Плейс»

Петроградский остров… неотъемлемая часть той мистической земли, которую называют истоком зарождения Петербурга. Тем не менее этот исторический район — вовсе не законсервированный продукт с этикеткой «воздух старого города», а, напротив, организм живой и бесконечно растущий. В начале XVIII века эта сельская территория только начинала преобразовываться по капризу императора Петра, а в XIX веке — уже откинута на периферию столицы Российского государства. В двадцатом веке сонное царство загородных дач оживило появление Троицкого моста — новой транспортной артерии между островом и материковым центром, который и положил начало возникновению основных архитектурных форм Петроградской стороны.

Внес свою лепту и советский период, отмеченный разнообразием жанра от сталинского ампира до авангардного стиля промышленных зданий. А сейчас… что происходит сейчас на Петроградском острове? То там, то здесь появляются новые сооружения, которые, очевидно, должны решать определенные проблемы: эстетические, гуманистические, контекстно-временные и многие другие. Справляется ли современная архитектура с поставленными задачами, интегрируя в сложную существующую застройку? Попробуем порассуждать над концептом одного из таких решений, сделав один из множества возможных выводов.

Арина Красакова ИА REGNUM Офисное здание «Тринити-Плейс», расположенное на пересечении набережной Адмирала Лазарева и Пионерской улицы

Выходя со станции метро «Спортивная», идем прямиком по Большому проспекту, а через парочку кварталов сворачиваем налево — на улицу Пионерскую. Архитектурная композиция улицы вполне соответствует своему названию: линию застройки то и дело разбавляют красные локальные пятна кирпичных заводских предприятий; характерные для Петроградской стороны доходные дома стиля северный модерн перемежаются с аскетичным советским конструктивизмом, наполовину заброшенным, наполовину реанимированным. Казалось бы, ничто не предвещает неожиданной развязки, однако… композицию улицы завершает девятиэтажный корабль из бетона и стекла.

Арина Красакова ИА REGNUM «Тринити-Плейс» и Петроградская сторона. Санкт-Петербург. 2016

Очевидно, перед нами не знаменитое военное судно, хотя, как и крейсер «Аврора», он обречен вечно стоять на набережной Петроградского острова. На деле же это — первая фаза строительства бизнес-центра «Тринити Плейс» — проекта лондонского архитектурного бюро PLP Architecture. Офисное здание находится на пересечении двух важных транспортных путей: набережной Адмирала Лазарева и Пионерской улицы, ведущей с Петроградского острова на Крестовский по вантовому мосту. Отсюда закономерно следует архитектурное решение угла, выраженное в динамичной форме стеклянного «корабельного носа».

Эффект крутой перспективы усиливается за счет нарочного смещения одного фасада вглубь от красной линии застройки. Палитру чувств дополняет иллюзия невесомости, создаваемая сплошным остеклением и рядом бетонных шестиметровых колонн, поддерживающих доминантный угол. Таким образом, «корабль-призрак» как будто бы парит над городом, преодолевая пороги воздушных волн. Обилие стекла, концептуальная форма, композиция входа, напоминающая рыбий плавник, и круглые скамейки-иллюминаторы — прямая отсылка к теме города — морского порта.

Арина Красакова ИА REGNUM Доминантный угол, уходящий в крутую перспективу. Офисное здание «Тринити-Плейс». Санкт-Петербург. 2016

Но таково первое впечатление, сделанное из самой выгодной видовой точки.

Взять другой угол обзора — и лаконичная форма офисного центра резко набирает по ширине и массе. Подобно грузовому судну, которое изо всех сил старается быть незаметным под толщей стеклянного камуфляжа.

Арина Красакова ИА REGNUM Стеклянный навес над входом в «Тринити-Плейс», по форме напоминающий рыбий плавник. Санкт-Петербург. 2016

А что мы замечаем в зеркале заднего вида, минуя главный корпус стеклянного корабля? Его корма кажется грузной и неповоротливой. Пропадает идейная концепция, обращенная к теме воды и неба: никакого ощущения легкости и полета в пространстве, только банальная игра двух массивных объемов, прочно стоящих на земле. А деревянные вставки, хаотично разбросанные по фасадной плоскости, не более чем распространенный за рубежом прием декорирования, который едва ли можно связать с традиционным деревянным зодчеством — якобы источником вдохновения для лондонских архитекторов.

Арина Красакова ИА REGNUM Задний фасад офисного здания «Тринити-Плейс». Санкт-Петербург. 2016

Таким образом, проект носит неоднозначный характер. Архитекторы задумались над воплощением природных сил, обратились к самой специфике города, возведенного на Неве, но не учли исторические особенности и окружающую архитектуру зданий. Стоит ли гнаться за прогрессивный дизайном, игнорируя особенности уникальной существующей среды? Компромисс между историческими вехами, гармония и единство образа — одна из тех концепций, которой должна придерживаться современная архитектура Санкт-Петербурга.