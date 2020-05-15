Анна Абрамова
Последние публикации
Владимирская область: рейдеры снова хотят вернуть себе государственный лес
Рейдерство — поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя. 19 мая Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит очередную кассационную жалобу по делу о «филипповском лесе». Ее подал «Мытищинский машиностроительный завод» — один из трех ответчиков — участников незаконной...
15 мая 2020
«Трампу пришлось встретиться с Порошенко, чтобы отмыть встречу с Путиным»
Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон в силу невзыскательности американского партнёра к тому, что делает украинская сторона, может быть выдан за поощрение к действиям. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал первый зампред комитета Госдумы РФ по...
22 июня 2017
В московской Гордуме одобрили идею установки памятника Солженицыну
Инициатива по установке в Москве памятника писателю Александру Солженицыну (1918 — 2008) была одобрена на заседании Комиссии по монументальному искусству при московской городской Думе. Заседание комиссии состоялось накануне, 13 апреля. Как заявил ее председатель Игорь Воскресенский, памятник было...
14 апреля 2017
Кортеж Олланда освистали на улицах Ниццы
Президент Франции Франсуа Олланд и региональный президент провинции Прованс-Альпы-Лазурный Берег Кристиан Эстрози были освистаны собравшейся толпой, когда их конвой проезжал через Ниццу, передает Associated Press. Кристель Хеспель говорит, что она испытывает отвращение к обоим мужчинам, виня их в...
15 июля 2016
В узбекистанской столице ограничено пребывание иногородних
В Узбекистане утверждены новые правила временного учета приезжих в Ташкенте, соответствующий документ подписан министром внутренних дел республики Адхамом Ахмедбаевым. «Учету подлежат приезжие, находящиеся в столице более 5 дней, документ о временной регистрации выдается отделом въезда-выезда и...
5 июля 2016
«Аэрофлот» не будет платить дивиденды за 2015 год
Собрание акционеров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2015 год из-за убытка, пишет 27 июня «Коммерсантъ». По итогам минувшего года чистый убыток компании по стандартам МСФО достиг 6,5 млрд рублей, по стандартам РСБУ убыток составил...
27 июня 2016
Устроившим беспорядки во Франции могут запретить ходить на матчи в России
Первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков предлагает устроивших беспорядки на чемпионате Европы по футболу во Франции российских болельщиков лишить права посещать матчи в России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. «Я считаю, что их надо лишить права...
16 июня 2016
Террористка из Калифорнии обсуждала джихад с «друзьями» из Пакистана
Террористка Ташфен Малик, которая 2 декабря вместе с мужем ом убила 14 человек в городе Сан-Бернардино (Калифорния), о своих экстремистских планах вела переписку ещё в 2012 году. Она переписывалась через Facebook с «друзьями» из Пакистана. Об этом сообщает Los Angeles Times. Из двух сообщений...
15 декабря 2015
Кому выгодна армянофобия в Азербайджане?
Для дискредитации политика в Азербайджане достаточно обвинить его в связях с армянами, нейтральному отношению к ним или «разоблачить» его армянские корни. Этот способ достаточно действенный, чтобы «очернить» нежелательного субъекта и политического конкурента. Подобных примеров множество. На память...
28 августа 2015
Почему в Азербайджане притесняют журналистов?
Журналисты в Азербайджане — самый беззащитный слой общества. Однако у бакинских чиновников имеется другое представление обо всём этом. Тем более что президент Ильхам Алиев в своих речах многократно подчеркивал: «Азербайджан — образец толерантного государства». Чтобы придать своим словам...
21 августа 2015
Запад или Восток: куда Иран и Азербайджан тянут «газовый канат»?
азербайджанские высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что не возражают против экспорта иранского газа в Европу через TANAP (Транса натолийский трубопровод). В частности, 3 июня 2015 г. на международной конференции «Нефть и газ Каспия» этой темы коснулся министр энергетики Азербайджана...
13 августа 2015
Военный эксперт: «Азербайджан не помогает Турции — у самого масса проблем»
После теракта в турецком городе Суруч, расположенном на границе с Сирией, жертвами которого стали 32 человека и более 100 получили ранения, Турция начала активные военные действия против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана. В этой борьбе Турция использует не только возможности служб национальной...
5 августа 2015
Бумеранг: ИГИЛ и Азербайджан
Деятельность террористической организации «Исламское государство» отличается от других похожих группировок не только своей безграничной жестокостью, но и — превосходным умением использовать новейшие технологии и социальные сети в своих целях. В отличие от «Аль-Каиды», которая считала себя...
5 августа 2015
Короткая судьба координатора проектов ОБСЕ в Баку
С 4 июля прекратил свою деятельность в Азербайджане координатор проектов ОБСЕ в Баку. Об этом заявили в пресс-службе ОБСЕ. Эта новость не была неожиданностью, так как МИД Азербайджана, не дожидаясь представления будущего координатора проектов ОБСЕ в Баку, уже 3 июня направил соответствующее письмо...
8 июля 2015
Армянские кандидаты на выборах парламента Турции
Анна Абрамова 7 июня в Турции ожидаются выборы Великого Национального Собрания, вокруг которого слухи и варианты итогов становятся все больше. Около 55 миллионов избирателей, живущих в Турции изберут 550 членов законодательного органа Турции. В выборах участвуют 31 партий, однако и в турецкой...
11 мая 2015