Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд и региональный президент провинции Прованс-Альпы-Лазурный Берег Кристиан Эстрози были освистаны собравшейся толпой, когда их конвой проезжал через Ниццу, передает Associated Press.

Vel92 Франсуа Олланд в окружении телохранителей

Кристель Хеспель говорит, что она испытывает отвращение к обоим мужчинам, виня их в том, что они не смогли защитить ее город. 38-летняя женщина заявила: «Я говорю об этом громко, эти двое — убийцы».

Правительство Олланда, популярность которого достигла рекордно низкого уровня, в последнее время подвергается нападкам из-за того, что спецслужбы Франции не могут обуздать террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса. По последней информации, погибли минимум 84 человека.