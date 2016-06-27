Москва, 27 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Собрание акционеров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2015 год из-за убытка, пишет 27 июня «Коммерсантъ».

aviatablo.ru Аэрофлот

По итогам минувшего года чистый убыток компании по стандартам МСФО достиг 6,5 млрд рублей, по стандартам РСБУ убыток составил 18,9 млрд рублей. Решение об отказе от выплаты дивидендов по акциям ранее не раз было рекомендовано советом директоров авиакомпании.

Кроме того, в ходе годового общего собрания акционеров был переизбран совет директоров предприятия. Спустя год после отсутствия в его состав вновь вошел Алексей Германович, профессиональный независимый директор, выдвинутый компанией East Capital.

По итогам 2013 года авиаперевозчик выплатил дивиденды из расчета 25% чистой прибыли по РСБУ. Сумма составила 2,7 млрд рублей, из которых на долю основного акционера — государства — пришлось 1,4 млрд рублей. Летом 2014 года было принято решение брать за основу для выплаты дивидендов чистую прибыль по МСФО. В рамках такой политики начисления дивидендов выплаты по акциям еще не проводились.

Тем не менее, акционеры компании договорились о направлении на вознаграждение членам совета директоров 44 млн рублей по итогам 2015 года. Предусмотрен опцион в размере 24,1 млн рублей, а также вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 4 млн рублей.