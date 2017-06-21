Москва, 22 июня, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон в силу невзыскательности американского партнёра к тому, что делает украинская сторона, может быть выдан за поощрение к действиям. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

President.gov.ua Дональд Трамп и Пётр Порошенко

«Не разделяю победного настроя президента Украины. Визит на самом деле не был государственным. Порошенко заскочил, как это было сказано в пресс-релизе предварительном Белого дома, вместе с вице-президентом на огонёк к президенту, сфотографировался, получил несколько приятных слов в свой адрес», — обозначил парламентарий.

«В чём на самом деле серьёзная проблема этого визита? Украинская сторона всё время манипулирует, она всё время выдаёт или желаемое за действительное или пытается давать свою интерпретацию, — отметил Константин Затулин. — И этот визит в силу невзыскательности американского партнёра к тому, что делает украинская сторона, может быть выдан за поощрение к каким-то действиям».

По мнению депутата, для президента США Дональда Трампа визит стал алиби перед Конгрессом, подозревающим его в пророссийских симпатиях.

«Чтобы каким-то образом заранее отмыть будущую встречу с Владимиром Путиным, ему потребовалось встретиться с Порошенко», — уверен Затулин.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча двух президентов не по полноценному протоколу состоялась в минувший вторник, 20 июня. Длилась она всего шесть минут. Совместных заявлений Дональда Трампа и Петра Порошенко после неё не последовало.