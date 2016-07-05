Ташкент, 5 июля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Узбекистане утверждены новые правила временного учета приезжих в Ташкенте, соответствующий документ подписан министром внутренних дел республики Адхамом Ахмедбаевым.

Василий Верещагин. Двери Тамерлана. 1872

«Учету подлежат приезжие, находящиеся в столице более 5 дней, документ о временной регистрации выдается отделом въезда-выезда и регистрации граждан (ОВВиОГ)», — говорится в документе

По новым правилам, иногородние ставятся на учет сроком от 5 дней до 6 месяцев, при этом обучающимся в столичных вузах иногородним студентам временная регистрация предоставляется на весь срок обучения.

Регистрация дает право поставленным на учет гражданам работать в столице на протяжении срока действия регистрации, однако иногородний должен иметь нотариально заверенный договор аренды (найма) жилого помещения.

Становление на учет не является основанием для покупки жилья в Ташкенте и Ташкентской области, устройства на постоянную работу и получения социальных гарантий.