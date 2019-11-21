Андрей Устюжанинов
Последние публикации
В Прикамье образовались огромные очереди за справками от нарколога
В Березниках Пермского края образовались огромные очереди за справкой от нарколога на водительское удостоверение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, 20 ноября очередь к врачу-наркологу психо-неврологической больницы достигала более 40 человек. Отметим, что стоимость услуги пока составляет 400...
21 ноября 2019
Плесень на стене и в головах: как в школе Березников борются со стихией
В начале учебного года в городе Березники Пермского края разразился скандал: оказывается одна из лучших школ города — физико-математическая школа № 3 — была не подготовлена к приему учащихся. Несколько аудиторий буквально покрылись плесенью из-за ненадлежащего ремонта. Неприятное, мягко говоря...
13 сентября 2019
Плесень в классах и сырая проводка: о начале учебного года в Березниках
Город Березники Пермского края является вторым по величине и, пожалуй, по значимости городом региона. Здесь работает одна из крупнейших в мире компаний по добыче калийных удобрений «Уралкалий». Соответственно, город, несмотря на многочисленные трудности, продолжает оставаться крупным промышленным...
5 сентября 2019
После больницы — на кладбище: что происходит с медициной в Прикамье?
В Пермском крае произошла очередная трагедия при попустительстве людей в белых халатах. На этот раз 6 февраля в Соликамске умерла молодая девушка, мать трехлетнего ребенка. Умерла в 24 года, не дожив до своего дня рождения месяц. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть...
15 марта 2018
Поможет ли детям уберечься от СПИДа знание техник надевания презерватива?
Запланированный на 1 декабря всероссийский урок по профилактике ВИЧ среди школьников связан с крупным скандалом, с одной стороны которого — Министерство образования РФ и родительская общественность, с другой — лоббисты школьного секспросвета. Доводы последних кажутся убедительными: не будет уроков...
30 ноября 2017
Февральская революция — спасение России или крах государственности?
Была ли Февральская революция «единственно правильной» попыткой вывести Россию из глубокого кризиса и повести по прогрессивному западному пути развития? И была ли Октябрьская революция насильственным прерыванием этой «единственно правильной» революции, ввергнувшим страну в хаос. Читайте также...
30 сентября 2017