Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Была ли Февральская революция «единственно правильной» попыткой вывести Россию из глубокого кризиса и повести по прогрессивному западному пути развития? И была ли Октябрьская революция насильственным прерыванием этой «единственно правильной» революции, ввергнувшим страну в хаос.

Станислав Матяшов ИА «Красная весна» Конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность»

Читайте также: Кургинян: Анализ горячих точек истории — путь к историческому достоинству

В Ростове 30 сентября прошла историческая конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года, организатором которого выступило общественное движение «Суть времени». В ходе мероприятия активисты движения зачитали доклады, посвященные наиболее распространенным мифам, активно транслируемым представителями «интеллигенции» и «пятой колонны» как в российских, так и в зарубежных СМИ.

Станислав Матяшов ИА «Красная весна» Конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность»

Так, Инна Астафурова посвятила свой доклад мифу о том, что Февральская революция была «правильной», в отличие от Октябрьской. Этот миф зародился среди представителей российских партий, конкурировавших с большевиками в борьбе за власть и позже эмигрировавших из Советской России. В 1918 году эсер Николай Русанов пишет:

«Для нас настоящей великой революцией была революция февральская: огромный… захвативший все народности России, порыв. Порыв, в котором выражалась воля всей страны, всей демократии к политическому, социальному, но не социалистическому творчеству… Октябрьский переворот насильственно прерывал эту нить правильного демократического развития».

Миф об Октябрьской революции, которая «прервала нить правильного демократического развития» поддержала значительная часть эмигрантской прессы, западные пропагандисты использовали его в годы холодной войны, а в «перестройку» он стал активно распространяться и в нашей стране. В своем докладе Астафурова рассмотрела ситуацию накануне Февральской революции 1917 года.

Читайте также: Октябрьская революция: отбросить мифы, признать факты

Первая мировая война «принесла» Российской империи не только жесточайший экономический кризис, но и бесчисленные человеческие жертвы. К началу 1917 года было мобилизовано свыше 13,8 млн человек, в основном крестьян. Недостаток рабочей силы, тяглового скота, ухудшение снабжения и потери территорий привели к сокращению посевных площадей и урожаев. Российские деревни катастрофически нищали и, как следствие, начались огромные проблемы снабжения городов хлебом.

В результате сложившейся ситуации нарастало недовольство царской властью среди всех слоев населения. Часть российской элиты, включая самих членов царской семьи, считали отречение от власти Николая II единственным способом предотвратить катастрофу. Почти все понимали — революция практически неизбежна.

Станислав Матяшов ИА «Красная весна» Конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность»

Читайте также: Статистика хуже воровства: как «отмывают» Николая II

В середине февраля 1917 года в Петрограде начались крупные протестные выступления рабочих, которые к 27 февраля переросли в вооруженное восстание.2 марта произошло отречение от престола Николая II и свержение монархии, после чего власть в стране перешла к Временному правительству.

Народ, уставший от войны, нищеты и голода, требовал проведения ключевых реформ, в ответ на это Временное правительство заявило, что их проведение может начаться только после созыва Учредительного собрания и принятия решений о государственном устройстве. При этом за все время своего существования оно так и не смогло сформировать органы, способные провести выборы в Учредительное собрание.

Однако, несмотря на всеобщее желание мира, Временное правительство в марте выступило со специальным заявлением о готовности выполнять военные обещания перед своими союзниками, а в апреле министр иностранных дел Павел Милюков направил дипломатическую ноту правительствам союзных стран, в которой писалось:

«Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось… Временное правительство… будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников».

Недовольство людей росло: на заводах, фабриках, в казармах и на флоте проводились митинги против продолжения войны. В Петрограде начались массовые демонстрации солдат и рабочих. В центральных губерниях прошло более 1700 крупных протестных выступлений крестьян. В крупных городах начинался голод. Все усугублялось массовым дезертирством в армии, солдаты оставляли себе оружие и мародерствовали в тылу. Армия разлагалась. Война продолжалась.

Станислав Матяшов ИА «Красная весна» Конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность»

В начале июля войска подавили массовую демонстрацию рабочих и солдат в Петрограде, прошедшую под большевистскими лозунгами немедленной передачи власти Советам для решения вопросов о мире и земле. Партия большевиков была запрещена, многие ее члены были арестованы. Власть Временного правительства укрепилась, его министром-председателем стал Александр Керенский. Однако кризис в стране нарастал.

Государственный долг с начала 1917 года вырос с 33,6 до 60 млрд рублей, выплаты по процентам поднялись до 3 млрд руб. в год. Страна все глубже погружалась в финансовую зависимость от стран Антанты. Инфляция съедала сбережения населения. Катастрофически падал сбор налогов, как следствие — государственные закупки хлеба в августе—октябре были обеспечены всего на треть потребностей страны. Тысячи фабрик и заводов страны были остановлены: росло количество безработных. Воцарился хаос.

Временное правительство оказалось беззубым и в вопросе сохранения государственности — начались процессы окраинного сепаратизма. Ряд регионов Закавказья заявили свои права на создание независимых государств. Так, в Грузии, Армении и Азербайджане стали формировать параллельные органы власти — Национальные советы.

Свои права на отделение потребовали и на Украине, где в марте была образована Центральная Рада, которая потребовала полной «украинизации» отдельных частей армии и кораблей Черноморского и Балтийского флотов. Временное правительство договорилось с Украиной, что та остается в составе России взамен на издание Декларации, признающей право народов на самоопределение. Однако обнародованная Временным правительством 8 августа Декларация не предусматривала никакого права наций на самоопределение. В итоге начался процесс отделения Украины.

Станислав Матяшов ИА «Красная весна» Конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность»

Потеря огромных территорий, нежелание решать в угоду западным странам вопрос о прекращении войны, огромные государственные долги и полная финансовая зависимость от Антанты, полностью разложенная армия, миллионы голодных женщин, стариков и детей, сотни тысячи безработных — итог восьми месяцев пребывания у власти Временного правительства. Именно в таком состоянии страна находилась вплоть до октября 1917 года. Большевики, совершившие Октябрьскую революцию, сумели спасти России от полного развала и краха, сумели вытащить страну из бездны, которая, уже казалась, неизбежно наступит.

Слова о том, что Февральская революция является спасительной попыткой повести Россию по «прогрессивному западному пути» играют на руку нашим врагам, мечтающим о полном уничтожении России. Поэтому этот вопрос стоит закрыть раз и навсегда, заключила докладчик.

Сто лет назад в России сказали «нет» несправедливому общественному укладу, где человек человеку — волк. Народ с огнем в глазах последовал за большевиками строить по-настоящему справедливое государство, основанное на любви и сострадании, уважении и милосердии. Государство, где человек человеку — друг, товарищ и брат. Имеем ли мы право сегодня осуждать этот выбор? Конечно же, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, проходит 30 сентября в Ростове-на-Дону. В своем вступительном слове лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что России пора вернуться к нормальной исторической ситуации, когда не каются бесконечно, а одни говорят о величии одной стороны, а другие — другой.

Нужно историческое достоинство народа, без всякого перебора, ведь 100 лет назад была трагическая реальность, и великие трагические сложные события нужно ввести в определенный контекст, чтобы никто не требовал покаяния и не превращал русских в народ-безумец, который истреблял собственное население, как никто.

История — это наука, факты нельзя извращать, сказал политолог. И не нужно прославлять или проклинать, нужно понимать себя и передавать эту правду детям и внукам. Тогда будет нация, тогда будет идентичность. Тогда мы сможем выстоять в XXI веке.