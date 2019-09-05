В начале учебного года в городе Березники Пермского края разразился скандал: оказывается одна из лучших школ города — физико-математическая школа № 3 — была не подготовлена к приему учащихся. Несколько аудиторий буквально покрылись плесенью из-за ненадлежащего ремонта.

Сальвадор Дали. Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря. 1938

Неприятное, мягко говоря, открытие поразило родителей школьников, а также корреспондентов ИА REGNUM, к которым они обратились. После публикации материала, инцидент получил резонанс регионального масштаба. Сперва в школу приехала прокурорская проверка, а затем и министр образования и науки Раиса Кассина.

По местному березниковскому телеканалу показали трогательный сюжет, в котором со всей решительностью и непримиримостью демонстрировалась борьба отечественного чиновничества с плесенью на стенах, досталось так же не менее отечественному бизнесу, оказавшемуся крайним в этой печальной истории.

Короче говоря, проблему признали, пообещали с ней разобраться, а виновных наказать. Вот только действительность оказалась менее поэтичной.

Minobr.permkrai.ru Раиса Кассина

Виновным, по версии местного телеканала, оказался подрядчик, ненадлежащим образом осуществивший ремонт. Наказать его увольнением не могут, ибо бизнес в нашей свободной стране тоже свободный. Наказать его могут только рублем, не заплатив.

Отличное и правильное решение. Вот только если завтра в школе начнется пожар, то виновными окажутся пожарные службы, почему-то не дежурившие у школы на случай возгорания, нападение — полиция, землетрясение — господь бог или мать-земля — кому как больше нравится. Но только не руководство школы, которое в своей безграничной вере в человеческую честность, порядочность и профессионализм, слепо доверилось компании-подрядчику и поэтому не удосужилось проверить готовность учреждения к учебному году.

Школа

Стоит похвалить министра Кассину, которая взяла ситуацию под личный контроль, это ее делает намного ближе к молодежи, чем поездки на байке с томиком Людмилы Улицкой. Она достаточно жестко отчитала директора Ольгу Горохову и потребовала в минимальные сроки устранить проблему.

Как сообщается в сюжете местного телеканала, пострадавшие от влаги аудитории были закрыты и занятия там не ведутся.

Действительно, первоначально так и было сделано, однако мало кто знает, кроме сотрудников школы, поделившихся информацией на условиях анонимности, что в данных классах занятия продолжаются. Перед приездом Кассиной аудитории были быстренько закрыты, занятия в них прекращены, чтобы на следующий день вновь открыться, когда начальство уехало.

ИА REGNUM Школа. Плесень на стенах

Удивительно, не правда ли? Сейчас, быть может, в момент появления настоящей публикации, в классах занимаются дети, ставшие заложниками то ли экономической целесообразности, то ли безразличия, или, что в каком-то смысле даже хуже, банального непонимания того, что так делать нельзя. Справедливости ради стоит отметить, что частично плесень была убрана из классов, то есть администрация школы все-таки планирует привести в надлежащий порядок аудитории, вот только школьникам, занимающимся в этих аудиториях, от этого не сильно легче.

Примечательно, что в школу перестали пускать родителей, вероятно потому, что они всюду суют свой нос, делают снимки и, о ужас, интересуются условиями обучения своих детей.

Апофеозом всего этого кошмара стало, как утверждается в сюжете березниковского телеканала, желание директора Гороховой обратиться с видеообращением к родителям, в котором, вероятно, предполагается разъяснение случившегося.

Хлестаков. Художник Л. Константиновский. Иллюстрация из книги Ревизор. Н.Гоголь

Странно, почему глава школы не записала обращение к министру Кассиной, а пришла к ней на встречу лично? Или, быть может, обеспокоенные родители не заслуживают того, чтобы директор снизошла до них? Ведь это же настоящее оскорбление и трусость — неспособность руководителя образовательного учреждения взглянуть в глаза обеспокоенным людям, быть может, признать свою вину.

Таким образом, феномен, рассмотренный в предыдущей статье на эту же тему, начал раскрываться с еще большей откровенностью. Бюрократическая машина действует по генетически присущей ей программе: до последнего игнорировать проблему, затем пытаться ее замолчать, ну, а потом постараться максимально минимизировать для себя ущерб. Именно для себя. Желание устранить проблему существует лишь постольку, поскольку она является раздражителем и угрозой, а не потому что ненормальна сама по себе. Поэтому дети будут и дальше дышать плесенью, пока она не будет уничтожена в головах чиновничества.