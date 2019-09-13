Город Березники Пермского края является вторым по величине и, пожалуй, по значимости городом региона. Здесь работает одна из крупнейших в мире компаний по добыче калийных удобрений «Уралкалий». Соответственно, город, несмотря на многочисленные трудности, продолжает оставаться крупным промышленным центром с серьезными перспективами и возможностями.

ИА REGNUM Школа №3

Для подготовки специалистов здесь еще в советские годы была выстроена хорошая образовательная система как общего, так и высшего образования. Одной из лучших школ города, а возможно и лучшей, всегда считалась школа №3 с углубленным изучением математики и физики. Ее выпускники регулярно поступали в лучшие вузы страны, включая МГУ и МФТИ. Казалось бы, учебное заведение должно быть образцом, визитной карточкой города.

Однако на практике оказалось все не совсем так. Перед началом учебного года некоторые родители решили посетить школу и были обеспокоены состоянием кабинетов, в которых должны были заниматься их дети, а именно состоянием крыши, которая протекает на третьем этаже школы, причем дело запустили до такой степени, что здесь уже образовалась плесень. Более того, проводка в проблемных местах сырая.

ИА REGNUM Школа №3

После жалобы начальству кабинеты, в которых наблюдается неудовлетворительная ситуация, были закрыты, а занятия были перенесены в другие аудитории, также было отключено электричество в кабинетах, где протекала крыша. Ответственность за подобное безобразие, считают родители, лежит на подрядчике, проводившем ремонт крыши.

«Кровлю надо правильно делать, у нас есть родители, которые в этом разбираются, посмотрели — действительно, какие-то работы велись с нарушениями. Конечно, там будет все течь. Администрация выбирает подрядчика через тендер: где дешевле, где выгодней, того и выбирают. Но и руководство школы должно было контролировать процесс ремонта. В итоге получилось так, как получилось», — прокомментировал ситуацию один из родителей.

ИА REGNUM Школа №3

По словам одного из сотрудников школы, летом подрядчик ремонтировал кровлю здания, однако вовремя это сделать не удалось, при этом проблемы с протеканием крыши усугубились в августе после того, как две недели шел дождь.

В настоящее время в закрытых классах работают тепловые пушки. Решить сложившуюся в школе проблему пообещали после начала отопительного сезона, ориентировочно — к концу сентября — началу октября, уточнил сотрудник учреждения.

В городском управлении образования прокомментировать ситуацию отказались, потребовав официальный запрос от СМИ, который будет направлен изданием в администрацию Березников.

ИА REGNUM Школа №3

Согласитесь, ситуация странная. У какой-то фирмы не получилось качественно отремонтировать крышу — стихия, понимаете ли, помешала. Жители Индонезии, Индии и Пакистана, страдающие от бесконечных наводнений, вызванных проливными дождями, вероятно, выразили бы соболезнования березниковской фирме, столкнувшейся с подобной «трагедией».

Плесень на потолке заметили родители, в первый учебный день в году, как будто до этого момента школой вообще никто не интересовался. Бюрократические структуры отказываются давать комментарии, ожидая официальных запросов.

Такое вот отношение к делу в одной из лучших школ города. Мы обязательно будем следить за развитием событий и обязательно проинформируем читателей о том, как данная проблема будет/не будет решаться.

Данный случай нам показался особенным, потому что его можно рассматривать как некий феномен. Если бы аналогичный инцидент произошел в каком-нибудь удаленном поселке, в самом обычном учебном заведении (думается, что и происходят там подобные инциденты), то это было бы вопиющим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм, правил, законов, за это следовало бы наказать всех ответственных. Но когда это происходит в одной из лучших школ города, когда это происходит в крупном городе, вот тогда становится действительно страшно.

ИА REGNUM Школа №3

Указанный феномен отражает печальную действительность, на протяжении десятилетий складывающуюся в российской провинции (да и не в провинции тоже): разруха и запустение на фоне дворцов и частных самолетов, безразличие и разгильдяйство чиновников на фоне победных реляций правящей элиты по любому поводу — все это порождает глубочайшее отчуждение народа от власти, которое на фоне непростых политических событий может сыграть определенную печальную роль, как это уже не раз происходило в нашей истории.

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