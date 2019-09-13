Плесень в классах и сырая проводка: о начале учебного года в Березниках
Город Березники Пермского края является вторым по величине и, пожалуй, по значимости городом региона. Здесь работает одна из крупнейших в мире компаний по добыче калийных удобрений «Уралкалий». Соответственно, город, несмотря на многочисленные трудности, продолжает оставаться крупным промышленным центром с серьезными перспективами и возможностями.
Для подготовки специалистов здесь еще в советские годы была выстроена хорошая образовательная система как общего, так и высшего образования. Одной из лучших школ города, а возможно и лучшей, всегда считалась школа №3 с углубленным изучением математики и физики. Ее выпускники регулярно поступали в лучшие вузы страны, включая МГУ и МФТИ. Казалось бы, учебное заведение должно быть образцом, визитной карточкой города.
Однако на практике оказалось все не совсем так. Перед началом учебного года некоторые родители решили посетить школу и были обеспокоены состоянием кабинетов, в которых должны были заниматься их дети, а именно состоянием крыши, которая протекает на третьем этаже школы, причем дело запустили до такой степени, что здесь уже образовалась плесень. Более того, проводка в проблемных местах сырая.
После жалобы начальству кабинеты, в которых наблюдается неудовлетворительная ситуация, были закрыты, а занятия были перенесены в другие аудитории, также было отключено электричество в кабинетах, где протекала крыша. Ответственность за подобное безобразие, считают родители, лежит на подрядчике, проводившем ремонт крыши.
По словам одного из сотрудников школы, летом подрядчик ремонтировал кровлю здания, однако вовремя это сделать не удалось, при этом проблемы с протеканием крыши усугубились в августе после того, как две недели шел дождь.
В настоящее время в закрытых классах работают тепловые пушки. Решить сложившуюся в школе проблему пообещали после начала отопительного сезона, ориентировочно — к концу сентября — началу октября, уточнил сотрудник учреждения.
В городском управлении образования прокомментировать ситуацию отказались, потребовав официальный запрос от СМИ, который будет направлен изданием в администрацию Березников.
Согласитесь, ситуация странная. У какой-то фирмы не получилось качественно отремонтировать крышу — стихия, понимаете ли, помешала. Жители Индонезии, Индии и Пакистана, страдающие от бесконечных наводнений, вызванных проливными дождями, вероятно, выразили бы соболезнования березниковской фирме, столкнувшейся с подобной «трагедией».
Плесень на потолке заметили родители, в первый учебный день в году, как будто до этого момента школой вообще никто не интересовался. Бюрократические структуры отказываются давать комментарии, ожидая официальных запросов.
Такое вот отношение к делу в одной из лучших школ города. Мы обязательно будем следить за развитием событий и обязательно проинформируем читателей о том, как данная проблема будет/не будет решаться.
Данный случай нам показался особенным, потому что его можно рассматривать как некий феномен. Если бы аналогичный инцидент произошел в каком-нибудь удаленном поселке, в самом обычном учебном заведении (думается, что и происходят там подобные инциденты), то это было бы вопиющим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм, правил, законов, за это следовало бы наказать всех ответственных. Но когда это происходит в одной из лучших школ города, когда это происходит в крупном городе, вот тогда становится действительно страшно.
Указанный феномен отражает печальную действительность, на протяжении десятилетий складывающуюся в российской провинции (да и не в провинции тоже): разруха и запустение на фоне дворцов и частных самолетов, безразличие и разгильдяйство чиновников на фоне победных реляций правящей элиты по любому поводу — все это порождает глубочайшее отчуждение народа от власти, которое на фоне непростых политических событий может сыграть определенную печальную роль, как это уже не раз происходило в нашей истории.
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