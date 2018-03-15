В Пермском крае произошла очередная трагедия при попустительстве людей в белых халатах. На этот раз 6 февраля в Соликамске умерла молодая девушка, мать трехлетнего ребенка. Умерла в 24 года, не дожив до своего дня рождения месяц. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате «левожелудочковой недостаточности» и «гипертрофической кардиомиопатии» (копия заключения есть в редакции ИА REGNUM ). Казалось бы, роковое стечение обстоятельств, если бы не одно обстоятельство.

Цуканов М.В Сплошная прямая

Кристина Гессель почувствовала себя плохо за несколько недель до трагического случая. 15 января у нее появилась одышка, боли в груди, покалывания в пальцах. В этот же день она обратилась в соликамскую «Городскую больницу №1», где терапевт дал направление в рентгеновский кабинет. 16 января Кристина прошла его, заключение — «левосторонний сколиоз». Спустя три дня лечащий врач выписал больничный с диагнозом «вегето-сосудистая дистония» (ВСД). Начался курс лечения, в ходе которого ей делали уколы, а также выписали лекарства. 24 января ей стало немного лучше, и ее выписали, отметив лишь, что необходимо «соблюдать режим труда».

Однако 1 февраля на работе ей в очередной раз стало плохо, упала в обморок. Прибывшая на место бригада скорой помощи сделала ЭКГ, взяла кровь на сахар и измерила давление, но, по словам мужа, врач сказал, что «ничего страшного не обнаружено». На следующий день она вновь почувствовала себя плохо, опять вызвали скорую. Приехавшие врачи заявили, что «все хорошо, девушка молодая, это всего лишь паническая атака — беспокоиться не о чем». В итоге ее госпитализировали в больницу, где опять сделали рентген, компьютерную томографию головного мозга, а также ЭКГ и взяли анализы.

George Hodan George Hodan Врач

При этом, когда Кристину привезли в больницу, ее возмутило отношение врачей, которые говорили, мол, опять привезли с «панической атакой». В результате у нее вновь выявили только ВСД, а в приемном отделении сказали, что не будут класть в больницу «из-за отсутствия показаний» и направили к терапевту, который, по словам мужа, «развел руками и направил к неврологу». После такого отношения врачей Кристина говорила, что ей стыдно вызывать скорую, которая снова с пренебрежением скажет: «зачем нас вызвали? Это паническая атака, вы абсолютно здоровы».

Однако «абсолютно здоровый» человек умер утром 6 февраля, так и не дождавшись помощи. Врачи игнорировали все обращения мужа Никиты, который чуть ли не ругался с ними в кабинетах. В итоге он принял решение провести платное обследование, но не успел. Говорит, что доверял людям в белых халатах. И это вроде бы понятно, мы всегда доверяем врачам-специалистам, которые учатся по девять лет. Сейчас он готовит обращение в прокуратуру и региональный минздрав. По его словам, хочет добиться справедливости, чтобы таких случаев стало меньше. Он отмечает, что даже если соликамские врачи не могли ничего сделать, то надо было дать направление в краевую столицу.

Копия предварительного заключения судмедэксперта. Лицевая сторона

Копия предварительного заключения судмедэксперта. Оборот

Это становится закономерностью?

И это касается не только данного инцидента, в последние годы трагические случаи по вине врачей только растут, почти каждый день из разных регионов России приходят новости: там не усмотрели, там не выявили, что-то забыли в теле после операции, и так далее и тому подобное.

Специалисты, заканчивающие медицинские образовательные учреждения, в торжественной обстановке дают «клятву врача» (так называемая клятва Гиппократа), текст которой звучит следующим образом:

«Получая высокое звание врача, и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:

— честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

— быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

— проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

— хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

— доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

— постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Врачи клянутся честно исполнять свой профессиональный долг, внимательно и заботливо относиться к пациенту, проявлять высочайшее уважение к жизни человека, беречь и развивать благородные традиции медицины. Где это всё остается после выпуска медицинское образовательного учреждения? В стенах вуза? Конечно, речь идет не обо всех врачах. Безусловно, есть многие первоклассные специалисты, которые следуют данной ими клятве, но случаются и исключения, которые приводят, к сожалению, к трагическим последствиям.

Seguonews.it Врач и

Конечно, таких врачей можно понять. Зарплаты урезают, приходиться работать на двух-трех ставках, чтобы хоть как-нибудь прокормить свою семью, своих детей. Да и случаев нападения на врачей со стороны нетрезвых пациентов и их нетрезвых друзей тоже, к сожалению, хватает.

Важно понимать, что преступная халатность конкретных врачей является лишь одним и, пожалуй, не самым главным фактором, приведшим к этой трагедии. Постсоветская система здравоохранения переживает серьезный кризис. Кризис финансовый, социальный, и, конечно же, смысловой. Всё это приводит к бесконечному количеству трагических инцидентов, многие из которых просто остаются неизвестными широкой общественности. Надеюсь, что данная статья внесет хоть какой-то вклад в изменение ситуации, а краевые власти сделают всё необходимое для того, чтобы данная трагедия была расследована самым надлежащим образом, а трехлетний ребенок, оставшийся без матери, никогда не будет винить в этом государство.

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