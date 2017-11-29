Запланированный на 1 декабря всероссийский урок по профилактике ВИЧ среди школьников связан с крупным скандалом, с одной стороны которого — Министерство образования РФ и родительская общественность, с другой — лоббисты школьного секспросвета. Доводы последних кажутся убедительными: не будет уроков по профилактике ВИЧ — будет расти число школьников, больных СПИДом. Приводятся и другие аргументы, сопровождаемые внушительными цифрами. Впрочем, настолько ли прочна позиция сторонников секспросвета и все ли с их доводами гладко?

Эдвард Мунк. Вампир. 1895

В начале ноября ряд федеральных СМИ выступил с критикой в адрес Минобрнауки, которое якобы не хочет, чтобы проводили уроки по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов, а также против использования таких слов, как «презерватив». При этом издания ссылаются на данные главы Федерального центра СПИДа Вадима Покровского, который заявил, что «в России доминирует точка зрения, по которой о сексе лучше не говорить». Он уверен, что это является одной из причин, почему в России так масштабно распространяется ВИЧ, а 20% девочек к 15 годам ведут половую жизнь. Покровский приводит в пример Германию, где секспросвет в школах обязателен, что Покровский связывает с низким числом случаев инфицирования — всего 3500, по сравнению со 100 000 в РФ.

Эдвард Мунк. Юноша и проститутка. 1893

Чем может ответить главе Федерального центра СПИДа официальная статистика? Согласно данным Росстата, количество инфицированных ВИЧ в России за 2015 год составило 87 269 человек (или 59,6 на 100 тыс.). Всего за этот год в стране зафиксировано 581 716 ВИЧ-положительных людей. По данным Минздрава РФ, в 2016 году под диспансерным наблюдением состоял 658 141 инфицированный. То есть за год число наблюдаемых ВИЧ-инфицированных выросло на 76 425 человек (что не означает автоматом, что все они были инфицированы именно в том году, когда их начали наблюдать).

Как сообщает тот же Минздрав, Покровский опирается на результаты проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора эпидемиологического мониторинга на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не на статистические данные по заболеваемости за 2016 год.

«Лабораторный мониторинг — значительно менее точный инструмент, который не предполагает такой степени персонификации информации относительно выявленного случая. Так, например, один и тот же человек, сдавший тест на ВИЧ и получивший положительный результат в нескольких учреждениях, фиксируется в мониторинге как несколько отдельных случаев, чего нет в официальной статистической информации», — сообщают в Минздраве.

Относительно же статистических данных по числу ВИЧ-инфицирования в Германии, к которым апеллирует Покровский, показательны цифры Всемирной организации здравоохранения. По информации, приведенной ВОЗ, в 2013 году в стране зафиксировано 3238 новых случаев, в 2014-м — 3500, а в 2015-м — 3674 человека (или 4,5 на 100 тыс.). Стоит напомнить, что уроки секспросвета в Германии проходят ежегодно, однако количество новых случаев инфицирования в стране, хоть и немного, но продолжает расти.

Эдвард Мунк. Обнаженная. 1913

Каждый случай заражения ВИЧ инфекцией — это, безусловно, трагедия для каждого отдельного человека, его семьи, родственников и друзей. Но для чего надо манипулировать этими цифрами? Или для продвижения своих интересов, как говорится, все средства хороши? Покровский, говоря о мифических «более 100 тыс. случаев инфицирования», каким-то странным образом проводит параллели с детьми. Мол, из-за отсутствия сексуального воспитания в школе «мы видим два принципиальных подхода и два разных результата».

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ежегодно в стране регистрируется 1100 случаев инфицирования ВИЧ среди лиц в возрасте 15−20 лет — эта возрастная группа составляет 1,2% от всех новых случаев выявления заболевания. В 2016 году вирус иммунодефицита человека преимущественно выявлялся у граждан в возрасте 30−40 лет (46,9%) и 40−50 лет (19,9%). При этом 48,8% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильными инструментами, 48,7% — при гетеросексуальных контактах, 1,5% — при гомосексуальных и 0,8% — дети, рожденные от зараженных матерей. Так разве отсутствие уроков по секспросвету влияет на «статистику Покровского»? Или за его словами кроется нечто большее?

Эдвард Мунк. Рождество в публичном доме. 1905

Кроме того, сами программы по половому воспитанию оставляют много вопросов. В той же Германии, например, тема гомосексуализма является обязательной, а учитель обязан говорить об этом школьникам. На уроках подросткам предлагают почувствовать себя геем и рассказать об этом другим ученикам, при этом в этой роли не обязательно выступает мальчик. Девочкам же объясняют, что вести половую жизнь с 15 лет — «в порядке вещей».

Эксперты Института исследования общественной политики (IPPR) Великобритании провели опрос среди 18-летних жителей страны, в котором просили подростков рассказать о сексуальном образовании. Так, многие высказались против подобных уроков, на которых им говорили, что «секс — это нормально, просто необходимо предохраняться», тогда как многие вообще не были заинтересованы в этом. Подчеркнем, что в Соединенном Королевстве, согласно данным ВОЗ, количество новых случаев инфицирования не сокращается: в 2013 году — 6036 случаев, в 2014-м — 6157 и в 2015-м — 6078 (всего 145 552 человека). То есть за три года — более 18 тыс. новых зараженных. И это несмотря на то, что в стране так же, как и в Германии, проходят уроки секспросвета.

«Я не думаю, что сексу должны учить как «норме». Я думаю, люди должны чувствовать себя комфортно, а учителя должны говорить нам «не торопитесь», — считает одна из опрошенных.

Эдвард Мунк. Половая зрелость. 1894

А что в России? Еще прошедшим летом в интернет выложили видео урока по профилактике ВИЧ в одной из школ Челябинска, вызвавшее широкий общественный резонанс. На кадрах так называемый учитель объясняет детям, как правильно заниматься оральным сексом, а также какие необходимо использовать для этого контрацептивы.

«Что касается орального секса, здесь нужно пользоваться мужчинам, пользуются презервативом. Женщина пользуется специальными женскими презервативами, либо салфетками, которые делаются из обычного презерватива, разрезаются вдоль, ну и собственно там… во все тяжкие», — говорит «учитель».

Один из учеников попытался возразить преподавателю и попросил ее рассказывать не о видах половой связи, а научить их защищаться от навязываемой СМИ половой распущенности, однако женщина перебила мальчика заявлением:

«Ты просто удивишься, сколько я сейчас нового расскажу про половую связь».

Эти уроки проводят в городе сотрудники МУ ЦПС «Компас» в рамках программы семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции». Но разве речь идет о профилактике?

Эксперты общественной организации защиты детей «Родительское Всероссийское Сопротивление» исследовали программу челябинского семинара-тренинга и установили, что

«он содержит информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространение которой запрещено Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Было выявлено наличие ряда факторов, предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 5 указанного закона, которые: отрицают семейные ценности, эксплуатируют интерес к добрачному и внебрачному сексу, формируют установку на раннюю половую жизнь». Кроме того, «программа провоцирует подростков на беспорядочные половые связи и является растлевающей».

«Обучение по данной программе семинара-тренинга, провоцирующей детей к немедленной и ничем не ограниченной реализации полового инстинкта, снижает творческие способности подростков, обедняет их внутренний мир и препятствует развитию тонких межличностных связей», — заключили эксперты.

Эдвард Мунк. Мужчина и женщина. 1898

Против секспросвета в школах выступила также вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, которая раскритиковала стремление подражать политике Европы по данному вопросу.

«Я против, честно вам скажу, вот этого внедренного по европейским стандартам раннего сексуального образования. Это ничего кроме развращения и непонимания у ребенка не вызывает, для познания есть определенные возрастные критерии», — заявила Яровая.

Она отметила, что в современном мире детям не передаются «критерии истины, распознавания, что есть плохо, а что хорошо». По ее мнению, ребенку поступает огромное количество информации, которое он не способен осмыслить в силу своих возрастных, культурных и мировоззренческих особенностей.

И с ней стоит согласиться. Изуродованная психика молодого человека или девушки, которые считают, что им все «про это» известно, не способна будет удержать здоровое чувство, которое обеспечит и крепкую семью, и здоровое во всех смыслах общество, и простое человеческое счастье. Примером тому — Германия, где русские немцы рассказывают, что их дочери в 15 лет, будучи девственницами, считаются в своих классах белыми воронами. Да и беседы с молодыми немками удивляют их категорическим нежеланием выходить замуж: что нового они там увидят? О так называемых отношениях им рассказали еще в детстве, все виды этих отношений (а про гомосексуальные связи чисто «из интереса» молодые немцы тоже рассказывают легко) они уже перепробовали, там зачем искать новые формы оформления связи?

Поэтому метод, предлагаемый «просвещателями», похож на тушение костра бензином. Он является инструментом по производству эмоционально неполноценных индивидов, не способных к сильному чувству, вынужденных в связи с этим всю жизнь «искать любовь», зная, что самое главное для нее — это правильно надетый презерватив.