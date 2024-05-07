Андрей Мишин
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Заговор с дронами и одним педиатром
О покушениях на Владимира Зеленского объявляли столько раз, что очередное могло бы и затеряться среди новостей. Однако возможности жанра политического детектива не были бы исчерпаны, если бы на Зеленского «не собралась покушаться» его личная охрана. В обед 7 мая 2024 года такие заявления появились...
7 мая 2024
Соломенный канцлер из Киева. Перехватит ли Андрей Ермак власть у Зеленского
О том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Зеленского у руля, более-менее серьезно начали говорить еще с зимы: сначала видные «активисты», а потом и довольно влиятельные СМИ. Причем смена эта, согласно конспирологической теории, должна произойти в необычном формате: с...
24 апреля 2024