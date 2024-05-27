Наверное, уже всему миру известно, что Вооружённым силам Украины отчаянно не хватает боеприпасов, авиации, систем ПВО, наземного тяжелого вооружения и подготовленного личного состава. Но есть одна проблема, о которой Владимир Зеленский и другие представители военного и политического руководства Украины практически не рассказывают в своих многочисленных интервью западным медиа.

Иван Шилов ИА Регнум

В украинской армии уже десять лет как не могут решить вопрос острой нехватки офицеров взводного и ротного звена. Первоначально — из-за нежелания украинской молодежи осваивать профессию военного, но в последние годы — вследствие высоких безвозвратных потерь младшего командного офицерского состава.

«С февраля 2022 года 53 воспитанникам вуза присвоено звание Герой Украины, к сожалению, немалому количеству из них — посмертно. Почти две тысячи отмечены боевыми орденами», — заявил в начале текущей недели в интервью сразу нескольким львовским СМИ начальник Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВУ) генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Боевые ордена в ВСУ чаще всего дают военным, получившим тяжелые ранения и увечья или родственникам убитых лейтенантов и капитанов. По самым скромным подсчетам, за два года «войны до последнего украинца» НАСВУ потеряла около 800 своих выпускников. Это почти два лейтенантских выпуска. Поистине — «Академия смерти».

Но вышло это интервью на фоне мощного скандала национального уровня. Оказалось, что во Львове, куда с боем и со второй попытки перенесли главную площадку для подготовки офицеров-сухопутчиков из Одессы, процветают издевательства над курсантами, воровство и травля несогласных.

А теперь, когда вся эта мерзость вылезла на свет, — еще и всеобщее покрывательство.

В 2005 году, когда гиперукраинский президент Виктор Ющенко принял решение о переносе Института Сухопутных войск, он мотивировал это тем, что только во Львове воспитают настоящих патриотов — в Одессе этого сделать не получится.

Национальная академия Сухопутных войск

Спустя 20 лет мы получили прекрасную возможность узнать, как именно куются «настоящие патриоты». И почему очереди желающих надеть курсантские погоны на Украине уже давно не наблюдается.

Патриотическая травля

Большой скандал начался со слаженного залпа тяжелой информационной артиллерии. Сразу три украинских телеканала одновременно разместили сюжет в новостях и опубликовали интервью бывшего курсанта львовской «сухопутки», 21-летнего Александра Поповича.

Военнослужащий заявил, что его отчислили из-за «активной позиции», после конфликта с руководством учебного заведения, а теперь «перемещают» уже четвертый раз за месяц.

22 мая 2024 года в срочном режиме Поповича перевели в боевую бригаду по приказу командующего Сухопутными войсками ВСУ. Причем он попал в подразделение, где заместителем командира является офицер, который постоянно унижал и избивал его и других курсантов, поскольку раньше был начальником курса «Академии смерти».

«Этого офицера сняли с должности за массовые нарушения, о которых я первый начал говорить, то есть я его первый враг. Что это? Стечение обстоятельств или расправа?» — заявил бывший курсант и добавил, что в ближайшее время его отправят на фронт.

Осенью прошлого года Попович, еще находясь в академии, регулярно жаловался в социальных сетях на нарушение прав, в частности травлю, избиения, личные оскорбления, драконовские условия увольнения за пределы академии.

По его словам, такая активность не понравилась офицерам, и они стали угрожать подопечным, запрещая поддерживать отношения с правдоискателем. Тогда 14 курсантов «приняли коллективное решение» и в декабре 2023 года обратились в новосозданную Временную следственную комиссию Верховной рады по вопросам нарушения прав военнослужащих (далее — ВСК).

По словам депутата Верховной рады Юлии Яцик, которая входит в состав ВСК, проверку данных фактов поручили провести и доложить на следующем заседании комиссии начальнику академии Павлу Ткачуку. Ответ генерала депутаты получили по-военному лаконичный: «Клевета на военный вуз является попыткой заинтересованных лиц избежать ответственности за совершенные нарушения».

Тогда по запросу нардепов проверку провела уже Военная служба правопорядка НАСВУ. В итоге депутаты получили результаты анонимных опросов курсантов, которые провела служба — два увесистых тома материалов. В анкетах молодые люди свидетельствовали об избиениях, буллинге и проблемах с увольнениями. Следом во Львов поехали уже сами депутаты — члены ВСК и провели собственную проверку, анонимно опросив более 200 будущих офицеров.

По словам Яцик, о физическом насилии сообщили 15% опрошенных курсантов. В её докладе, в частности, указано следующее:

«Должностные лица НАСВУ прибегали к давлению на личный состав, имеют место многочисленные факты унижения курсантов, использование должностными лицами ненормативной лексики, они неоднократно унижали девушек по признаку пола. Периодически применяются меры физического воздействия на курсантов со стороны должностных лиц.

Установлены случаи буллинга и травли девушек-курсанток со стороны начальника курса майора Артура Антонова, который считает, что девушкам не место в армии. Вследствие тотального недоверия к девушкам, которые, по мнению данного офицера, «косят» от выполнения задач, установлен случай, когда одна из курсанток находилась на лекциях с внутренним кровотечением без оказания ей медицинской помощи».

Национальная академия Сухопутных войск

Сам же Антонов утверждал, что часть курсанток еженедельно говорила о менструации, чтобы не ходить в наряды. Чтобы проверить, не избегают ли они службы, офицер отправлял девушек в лазарет.

А дальше стало ещё интереснее.

Святое право воровать

Помимо красочного описания способов унижения со стороны старших по званию, все опрошенные львовские курсанты жаловались на плохое питание. Экспертиза отобранных образцов пищи в столовой, организованная депутатской комиссией, в частности, показала, что сыр и масло не соответствовали требованиям госстандартов.

Представители академии на заседании ВСК эту проблему подтвердили, но сослались на то, что все продукты они получили от поставщиков, определённых Минобороны. Претензии по продуктам администрация уже якобы передала им.

Однако затем слово взяли следователи львовской полиции, которые доложили, что некоторые преподаватели академии получали боевые зарплаты, как солдаты на передовой, хотя никогда не были на фронте. Кроме того, «должностные лица академии подозреваются в злоупотреблениях на строительстве и присвоении денег академии».

Следователи считают, что в 2023 году несколько должностных лиц НАСВ присвоили деньги на реконструкцию военного городка, а также неоднократно подделывали документы. Убытки по этому делу оцениваются в 44,3 миллиона гривен.

Тем временем у генерала Ткачука обнаружили три дома, которые он не внес в декларацию. В 2020 году одно из элитных имений было выставлено на продажу за 2 миллиона долларов. Также представители полиции заявили, что начальник академии умудрился получить от государства целых четыре квартиры. В целом местная полиция расследует восемь дел о коррупции и злоупотреблениях в НАСВУ.

К общей атаке, пользуясь возможностями современного информационного общества, подключился некий сержант-блогер из 72-й бригады ВСУ Виктор Пилипенко. Его сообщение ретранслировал ряд киевских СМИ, и касается оно судьбы около десятка единиц легковых автомобилей, которые были переданы академии. А затем их присвоило себе руководство.

Уже 21 марта на выводы ВСК отреагировало командование Сухопутных войск Украины. Там заявили, что проведут свою проверку. Впоследствии курсанты рассказали депутатам, что на этот раз их опросили не анонимно, записывали на видео и фиксировали, кто что сообщает. На курсантов давили и требовали дать показания против курсанта Поповича. Одновременно начальник курса инициировал служебное расследование в отношении непокорного баламута — якобы за невыход из строя. То есть это статья о неповиновении, которое предусматривает на Украине до десяти лет заключения.

Позже Государственное бюро расследований установило, что неповиновения не было. Однако в конце концов ученый совет факультета Поповича отчислил, и теперь он просто ефрейтор, которого ждут окопы.

Сам же генерал Ткачук несколько месяцев прятался по госпиталям, не являясь на заседания комиссии «по состоянию здоровья», а затем перешёл в активную оборону. Для начала он заявил, что не давал никаких указаний о новых правилах увольнения. Но когда все дружно начали «переводить стрелки», выяснилось, что еще в феврале 2022 года начальник перевёл академию на усиленный режим службы и перестал выдавать увольнения.

«Главной задачей было сохранить наших воспитанников и весь коллектив академии в условиях угрозы применения противником всех возможных средств поражения, при этом не потеряв образовательный потенциал. К сожалению, не можем всего сказать сегодня, но верю, что даже этот опыт войдёт в учебники военного искусства», — заявил он в интервью львовским СМИ.

68-летний Ткачук постоянно избирается в органы местной представительской власти. В том же интервью генерал напыщенно подчеркнул, что «для усиления нашей обороноспособности много делает Львовский областной совет, в котором я являюсь действующим депутатом».

Поэтому на его защиту встал весь цвет галицкого политикума.

Умереть за право быть униженным

16 мая 2024 года Ткачука поддержали львовские городские депутаты, заявив о предвзятой активности некоторых членов ВСК Верховной рады, естественно, «в интересах врага».

«Публичные выводы, сделанные этими парламентариями, дают врагу возможность манипулировать информационным пространством, создавая деструктив и недоразумения между настоящими украинцами. Сейчас мы с удивлением наблюдаем массированные информационные волны, дискредитирующие одно из крупнейших заведений по подготовке курсантов на Украине», — указано в их публичном заявлении.

Самый известный галицкий коррупционер, а по совместительству мэр Львова Андрей Садовой тоже выступил с гневным спичем. По его словам, «община города, община Украины всегда стояла, стоит и будет стоять на защите нашей Национальной академии Сухопутных войск, которая является флагманом подготовки кадров, поэтому — руки прочь от академии, академия — это наше святое, разрушать академию не дадим».

Садовой ясно намекнул киевским властям, что все перевороты на Украине начинаются из Львова, а тут возникла прямая угроза многолетним коррупционным схемам между руководством «сухопутки» и львовскими чиновниками. В самой Верховной раде львовских депутатов уже поддержала фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Одновременно СМИ львовского региона опубликовали «фривольные» фотографии членов парламентской комиссии Юлии Яцик и Анны Скороход, обозначив их как депутатов с сомнительной репутацией, замеченных в поддержке пророссийских нарративов. Скороход вменили попытки прийти к примирению в Донбассе и заявления о безосновательном запрете на Украине георгиевской ленты, которая, «по её мнению», является символом Победы.

Яцик же — нарушительница антикоррупционного законодательства, «лоббирует интересы своего бизнес-партнера, автора скандальных шуток об украинских генералах».

С открытым обращением к депутатам Верховной рады и военному руководству обратился и коллектив НАСВУ:

«Мы вынуждены защищаться и от врагов внутренних, которые наделены высокими властными полномочиями и которые под внешне привлекательным предлогом защиты прав военнослужащих стремятся скомпрометировать Национальную академию Сухопутных войск в глазах украинского общества».

То есть сюжет повернул по стандартному украинскому сценарию: пойманные за руку мерзкие воры рвут на груди вышиванку и кричат о том, что враг пытается разрушить национальное единство. Причем враг самый коварный — внутренний. А раз речь идет о Львове, то здесь и вовсе живут неприкасаемые, которым позволено практически всё: ведь они если даже и воруют — то только в интересах Украины, ради её «славы и воли».

Тогда как курсанты Академии смерти и дальше останутся бесправным стадом, удел которого — попасть в окопы, чтобы командовать ещё более бесправными солдатами и погибнуть, защищая всеобщее право граждан Украины быть униженными и оплеванными собственным государством.