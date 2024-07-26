Система «Чи». Китайская порка украинского МИД дала эффект
То, что по приглашению китайской стороны 23–25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, событие однозначно не рядовое. После государственного переворота в Киеве в 2014 году китайское руководство более десяти лет отказывалось принимать у себя высших представителей украинского режима.
В последний раз украинский президент посещал Пекин в 2013 году, и это был Виктор Янукович. Глава МИД Украины не был в Китае более восьми лет, но и в 2016 году «майданный» министр Павел Климкин не получал от Поднебесной отдельного приглашения, а участвовал во встрече министров иностранных дел государств-наблюдателей Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Нынешний визит Кулебы тоже не обошелся без подвоха.
По дипломатическому протоколу, строго соблюдаемому в КНР, уважаемых гостей принимают в столицах, проблемных — в провинции. Посланника Зеленского встречали в Гуанчжоу, куда он добирался более двух суток. И хотя рупоры западной пропаганды, «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, громогласно заявили о перехвате Украиной инициативы и сломе позиции Китая по урегулированию украинского кризиса, ход и результаты визита скорее можно сравнить с «Чи» (笞), традиционной китайской поркой наказуемых.
С глубокой древности конфуцианская культура Поднебесной в целях восстановления справедливости, предупреждения преступлений и перевоспитания выработала систему «пяти наказаний». Одно из них, избиение по ягодицам легкой бамбуковой тростью, известное как «Чи», повсеместно использовалось как наказание в Китае вплоть до Синьхайской революции 1911 года.
В символическом смысле в прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин уже применял «дипломатическую Чи» персонально по отношению к Владимиру Зеленскому. После визита в марте 2023 года руководителя КНР в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, западные СМИ сообщили, что ожидается телефонный контакт лидеров Украины и Китая. К примеру, о том, что Си срочно планирует впервые с начала войны на Украине поговорить с Зеленским, еще до визита в Москву сообщала Wall Street Journal.
Financial Times тоже написала, что ЕС пытается склонить китайского руководителя к переговорам. Но он не спешил с разговором больше месяца. И только после настойчивых просьб украинской стороны 26 апреля позвонил в Киев. Ну, а там, конечно, продемонстрировали взрыв эмоций.
«Считаю, что этот звонок придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений»,— написал восторженный Зеленский в соцсетях. Приблизительно так сегодня работает китайская система перевоспитания на международном уровне.
Судя по многочисленным заявлениям депутатов и экспертов из окружения Зеленского, можно предположить, что нелегитимный президент Украины для поездки в Китай дал Дмитрию Кулебе директивы: добиваться от КНР каких-либо гарантий безопасности для Украины; передать Китаю уже конкретное приглашение на «саммит мира» 2.0, который предварительно планируется на осень, до проведения выборов в США; убедить китайскую сторону, что не нужна никакая конкуренция «мирных планов», а нужен справедливый мир для Украины, который обеспечит «формула мира» Зеленского.
При неудаче Кулеба должен был бы максимально фальсифицировать результаты переговоров. Однако китайские дипломаты предвидели подобное поведение украинского министра-постмодерниста. Встреча с главой МИД Китая Ван И в Гуанчжоу прошла в самом начале трехдневного визита.
«Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор», — заявили в делегации Украины. А конкретно непубличная «китайская порка» продолжалась более трех часов.
Сразу после встречи китайские и российские информагентства сообщили со ссылкой на пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, что Кулеба в разговоре с Ван И заявил следующее:
«Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией».
Украинское внешнеполитическое ведомство привычно попыталось соврать, будто слова министра были искажены и подали их в другой интерпретации:
«Дмитрий Кулеба рассказал о последовательной позиции Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается».
Однако «все ходы были записаны».
В официальном сообщении МИД Китая заявление Кулебы подается так, что Украина желает и готова к диалогу и переговорам с Россией. С оговоркой на то, что «переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира».
Во время переговоров Кулеба также заявил, что отношения между Пекином и Киевом стоит строить, учитывая будущее членство Украины в Евросоюзе, о чем уже начались переговоры. На эту дерзкую подачу китайская сторона никак не отреагировала и отметила, что Украина и Китай — это дружественные страны, которые имеют двусторонние отношения стратегического сотрудничества. Ведь, настаивая на рассмотрении своей страны как будущей части ЕС, Кулеба тактично не упомянул НАТО, хотя в украинской интерпретации «евроатлантическая интеграция» — устойчивое выражение.
Видимо, в Киеве всё же учли, что Пекин резко выступает против расширения альянса, опасаясь активизации отношений НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, в декларации вашингтонского саммита НАТО прямо указано, что Китай содействует Российской Федерации в войне против Украины. Так что вместо традиционных мантр о НАТО киевский министр подобострастно заверил Ван И, что Украина «поддерживает позицию Пекина по вопросу Тайваня, то есть поддерживает территориальную целостность единого Китая».
А это — важная победа китайской дипломатии. Украина ведь считает себя союзником США, но при этом выступает против американской позиции по поддержке тайваньского режима. И еще один важный момент: украинский гость заявил, что в Киеве изучили совместный китайско-бразильский «мирный план Глобального Юга» от 23 мая этого года и как бы не заметили, что в нем нет пункта об уважении к территориальной целостности всех стран. Кстати говоря, не упоминается в документе и основное требование Киева — вывод российских войск со всей территории «в границах 1991 года».
Так что в целом по итогам встречи мы увидели «шелкового» украинского министра, что для обычно агрессивной позиции Украины совершенно нетипично.
После «порки» в Гуанчжоу Дмитрий Кулеба попробовал отыграться во время визита в Специальный административный район Гонконг, где призвал главу администрации Джона Ли лишить Россию и российские компании возможности обхода санкций, введенных из-за украинского кризиса. Однако, согласно Основному закону Гонконга, выполняющему роль конституции, местные власти сохраняют суверенитет над всеми вопросами и делами территории за исключением обороны и внешней политики.
А экономика территории основывается на невмешательстве государства в экономику. Считается, что через Гонконг идет поток высокотехнологичных товаров, станков с программно-числовым управлением, чипов (микросхем), которые могут использоваться в российском «умном» оружии. За два года войны объем экспорта китайской высокотехнологичной продукции в Россию вырос в десять раз. Так что пожелание Кулебы вряд ли было услышано и администрацией Гонконга.
Впрочем, в Киеве из этого постарались слепить очередную «перемогу». Зеленский заявил, что увидел реальный позитив по итогам китайских встреч.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях был с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне — впервые за много лет. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России», — заявил он, тоже привычно соврав.
А сам Кулеба, вернувшись в Киев 26 июля, быстро пришел в себя и в интервью решительно грянул: «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения».
Однако уже понятно, что это фактически означает «самостоятельно решим, когда капитулировать — завтра или через неделю». А значит, китайская система воспитания методом «Чи» сохраняет абсолютную работоспособность.
*Иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента