То, что по приглашению китайской стороны 23–25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, событие однозначно не рядовое. После государственного переворота в Киеве в 2014 году китайское руководство более десяти лет отказывалось принимать у себя высших представителей украинского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

В последний раз украинский президент посещал Пекин в 2013 году, и это был Виктор Янукович. Глава МИД Украины не был в Китае более восьми лет, но и в 2016 году «майданный» министр Павел Климкин не получал от Поднебесной отдельного приглашения, а участвовал во встрече министров иностранных дел государств-наблюдателей Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Нынешний визит Кулебы тоже не обошелся без подвоха.

По дипломатическому протоколу, строго соблюдаемому в КНР, уважаемых гостей принимают в столицах, проблемных — в провинции. Посланника Зеленского встречали в Гуанчжоу, куда он добирался более двух суток. И хотя рупоры западной пропаганды, «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, громогласно заявили о перехвате Украиной инициативы и сломе позиции Китая по урегулированию украинского кризиса, ход и результаты визита скорее можно сравнить с «Чи» (笞), традиционной китайской поркой наказуемых.

С глубокой древности конфуцианская культура Поднебесной в целях восстановления справедливости, предупреждения преступлений и перевоспитания выработала систему «пяти наказаний». Одно из них, избиение по ягодицам легкой бамбуковой тростью, известное как «Чи», повсеместно использовалось как наказание в Китае вплоть до Синьхайской революции 1911 года.

В символическом смысле в прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин уже применял «дипломатическую Чи» персонально по отношению к Владимиру Зеленскому. После визита в марте 2023 года руководителя КНР в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, западные СМИ сообщили, что ожидается телефонный контакт лидеров Украины и Китая. К примеру, о том, что Си срочно планирует впервые с начала войны на Украине поговорить с Зеленским, еще до визита в Москву сообщала Wall Street Journal.

Financial Times тоже написала, что ЕС пытается склонить китайского руководителя к переговорам. Но он не спешил с разговором больше месяца. И только после настойчивых просьб украинской стороны 26 апреля позвонил в Киев. Ну, а там, конечно, продемонстрировали взрыв эмоций.

«Считаю, что этот звонок придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений»,— написал восторженный Зеленский в соцсетях. Приблизительно так сегодня работает китайская система перевоспитания на международном уровне.

Судя по многочисленным заявлениям депутатов и экспертов из окружения Зеленского, можно предположить, что нелегитимный президент Украины для поездки в Китай дал Дмитрию Кулебе директивы: добиваться от КНР каких-либо гарантий безопасности для Украины; передать Китаю уже конкретное приглашение на «саммит мира» 2.0, который предварительно планируется на осень, до проведения выборов в США; убедить китайскую сторону, что не нужна никакая конкуренция «мирных планов», а нужен справедливый мир для Украины, который обеспечит «формула мира» Зеленского.

TASS /. EPA/XINHUA Встреча министра иностранных дел КНР Ван И с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой

При неудаче Кулеба должен был бы максимально фальсифицировать результаты переговоров. Однако китайские дипломаты предвидели подобное поведение украинского министра-постмодерниста. Встреча с главой МИД Китая Ван И в Гуанчжоу прошла в самом начале трехдневного визита.

«Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор», — заявили в делегации Украины. А конкретно непубличная «китайская порка» продолжалась более трех часов.

Сразу после встречи китайские и российские информагентства сообщили со ссылкой на пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, что Кулеба в разговоре с Ван И заявил следующее:

«Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией».

Украинское внешнеполитическое ведомство привычно попыталось соврать, будто слова министра были искажены и подали их в другой интерпретации:

«Дмитрий Кулеба рассказал о последовательной позиции Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается».

Однако «все ходы были записаны».

В официальном сообщении МИД Китая заявление Кулебы подается так, что Украина желает и готова к диалогу и переговорам с Россией. С оговоркой на то, что «переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира».

Во время переговоров Кулеба также заявил, что отношения между Пекином и Киевом стоит строить, учитывая будущее членство Украины в Евросоюзе, о чем уже начались переговоры. На эту дерзкую подачу китайская сторона никак не отреагировала и отметила, что Украина и Китай — это дружественные страны, которые имеют двусторонние отношения стратегического сотрудничества. Ведь, настаивая на рассмотрении своей страны как будущей части ЕС, Кулеба тактично не упомянул НАТО, хотя в украинской интерпретации «евроатлантическая интеграция» — устойчивое выражение.

Видимо, в Киеве всё же учли, что Пекин резко выступает против расширения альянса, опасаясь активизации отношений НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, в декларации вашингтонского саммита НАТО прямо указано, что Китай содействует Российской Федерации в войне против Украины. Так что вместо традиционных мантр о НАТО киевский министр подобострастно заверил Ван И, что Украина «поддерживает позицию Пекина по вопросу Тайваня, то есть поддерживает территориальную целостность единого Китая».

А это — важная победа китайской дипломатии. Украина ведь считает себя союзником США, но при этом выступает против американской позиции по поддержке тайваньского режима. И еще один важный момент: украинский гость заявил, что в Киеве изучили совместный китайско-бразильский «мирный план Глобального Юга» от 23 мая этого года и как бы не заметили, что в нем нет пункта об уважении к территориальной целостности всех стран. Кстати говоря, не упоминается в документе и основное требование Киева — вывод российских войск со всей территории «в границах 1991 года».

Так что в целом по итогам встречи мы увидели «шелкового» украинского министра, что для обычно агрессивной позиции Украины совершенно нетипично.

После «порки» в Гуанчжоу Дмитрий Кулеба попробовал отыграться во время визита в Специальный административный район Гонконг, где призвал главу администрации Джона Ли лишить Россию и российские компании возможности обхода санкций, введенных из-за украинского кризиса. Однако, согласно Основному закону Гонконга, выполняющему роль конституции, местные власти сохраняют суверенитет над всеми вопросами и делами территории за исключением обороны и внешней политики.

А экономика территории основывается на невмешательстве государства в экономику. Считается, что через Гонконг идет поток высокотехнологичных товаров, станков с программно-числовым управлением, чипов (микросхем), которые могут использоваться в российском «умном» оружии. За два года войны объем экспорта китайской высокотехнологичной продукции в Россию вырос в десять раз. Так что пожелание Кулебы вряд ли было услышано и администрацией Гонконга.

Впрочем, в Киеве из этого постарались слепить очередную «перемогу». Зеленский заявил, что увидел реальный позитив по итогам китайских встреч.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях был с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне — впервые за много лет. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России», — заявил он, тоже привычно соврав.

А сам Кулеба, вернувшись в Киев 26 июля, быстро пришел в себя и в интервью решительно грянул: «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения».

Однако уже понятно, что это фактически означает «самостоятельно решим, когда капитулировать — завтра или через неделю». А значит, китайская система воспитания методом «Чи» сохраняет абсолютную работоспособность.

*Иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента