Успешные действия российской группировки «Север» в Харьковской области вызвали большой переполох не только на Украине, но и в среде заокеанских кураторов режима Владимира Зеленского. Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, в прямом смысле скрипя зубами, признал наступление России достаточно успешным, хотя добавил, что Белый дом продолжает верить в ВСУ и «украинским военным просто понадобится немного времени для восстановления инициативы».

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее, в украинском медиа-пространстве продолжается истерика, вызванная видео, на котором российские военнослужащие спокойно идут пешим маршем по зеленым полям. И никаких линий обороны с «мощными сооружениями» там не наблюдается. А в Киев срочно прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен с целью обсудить ситуацию на «новом фронте». Ведь еще до провала широко анонсированного Киевом «контрнаступа» 2023 года Госдепартамент США уделял особое внимание оборудованию оборонительных рубежей на юге и востоке Украины, направляя на эти цели значительные средства.

По некоторым данным, общий объем направленных на это средств достиг порядка $3,2 млрд. И это не считая стоимости строительства спецлинии фортификационных инженерных сооружений в Николаевской и Одесской области, которые на средства и под контролем США и Великобритании начали строить за полгода до начала СВО. Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил немедленно грянул репортажем «Как армии России удалось захватить села в Харьковской области и что там происходит».

Британский репортер беседует с политическим активистом, а ныне командиром разведгруппы нацистского батальона «Кракен» Денисом Ярославским. Не скрывая своей злости, он заявил:

«Перед Волчанском первой защитной линии просто не было. Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком. Официальные лица утверждали, что оборонительные сооружения возводятся — и на это идут огромные средства, но по моему мнению на самом деле их просто не было. Это была или преступная халатность, или коррупция. Это был не провал. Это было предательство».

Однако Харьковская областная военная администрация решительно отвергает все обвинения и утверждает, что линия обороны есть. Просто не там, где все ждали. Но где конкретно она располагается — военная тайна.

Где деньги, Зель?

Еще в декабре прошлого года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что «ударные» работы по строительству трех линий оборонительных фортификационных сооружений на Украине идут круглосуточно. Уже под «проблемный» новый транш для Украины из бюджета правительства США на 2024 год кабмин потратил около $1 млрд.

«Инженерные войска возводят фортификации 24 часа в день, семь дней в неделю. Все возможные ресурсы инженерных войск максимально используются на полную мощность»,— вторило своему премьеру командование Сил поддержки ВСУ на своих страницах в социальных сетях. Уточняя, что оборонительные рубежи включают укрепления из бетона и минные поля.

Можно только предположить в каких радужных тонах Владимир Зеленский представлял картинку по возведению оборонных фортификаций своим западным донорам. Ведь данный вопрос он неоднократно поднимал на своих пресс-конференциях, и ежедневных вечерних обращениях к населению. И всегда Харьковскую область ставил в пример, мол, здесь глава государственной администрации выполняет свою работу просто «образцово», ну очень хорошо.

Теперь Олег Синегубов, «любимчик» Зеленского и действующий руководитель Харьковской обладминистрации вынужден оправдываться и пытается «перевести стрелки» на подельников:

«Нужно разграничивать задачи, которые стояли перед администрацией, перед Министерством обороны. Я могу отвечать за администрацию. Те задачи, которые стояли перед администрацией, мы их выполняли вовремя и на наших позициях сейчас находятся наши военные. А подрядчики, которые отвечали за построение фортификационных сооружений, отчитаются на заседании группы «Прозрачность и подотчетность», и затем отчитаются публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ смогут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность».

На фоне обрушившейся волны критики Синегубов дал команду собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений в регионе. Чтобы каждый подрядчик публично и в присутствии прессы отчитался о выполненных работах. В телеграм-канале с более чем миллионом подписчиков «Труха Украина» оперативно появилось и мартовское видео, на котором демонстрируются копаные с помощью техники траншеи, с частично обшитыми стенками.

Однако в ответ на голову губернатора продолжают сыпаться бревна.

Портал «Украинская правда» опубликовал журналистское расследование Мартины Богуславец, руководителя Антикоррупционного центра «Межа» с броским названием «Где фортификации? Харьковская ОВА платила миллионы фиктивным фирмам».

В нем приводятся фото документов, что департамент топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА заключал прямые договоры на поставку древесины на $6,8 млн для строительства укреплений с фирмами «с признаками фиктивности». Формальные собственники этих компаний-однодневок даже не знают, что зарабатывают миллионы долларов на строительстве «оборонных рубежей» Украины.

Глас негодующих поддержал и медиа-тяжеловес Юрий Бутусов, главный редактор сайта «Цензор. нет», экс-советник министра обороны. Он уверяет, что как военный корреспондент находится в Волчанске, на окраинах которого идут бои.

«Относительно укреплений. Они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей армия России не дошла. Оборонительные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам. Основные бои идут там, где позиции не оборудованы и зарываться надо сейчас. Поэтому и есть недоразумение в войсках, что укреплений нет именно там, где они нужны и почему снова надо самим зарываться в посадках. …Пока без деталей, но на направлении Волчанска город к обороне не подготовлен», — сообщил журналист.

В ответ власти Волчанска заявили, что построили под обстрелами «то, что смогли».

Картонные заборы

Так постепенно начала открываться неприятная правда. И вот уже редакция Би-би-си, сбавившая критический пыл, ссылается на украинские власти, сообщившие, что оборонительные линии построены вдали от границы. А 125-й бригаде территориальной обороны говорят, что «ситуация в области под контролем».

Начальник инженерных войск — глава Госслужбы транспорта Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Александр Яковец спешно разъяснил, что наиболее подготовленные линии фортификации в Харьковской области были построены «на определенном расстоянии» от границы из-за постоянных обстрелов.

По словам генерала, «на самом деле» оборона состоит из трех линий. Первую, на границе, должны обустраивать сами украинские военные (и совершенно логично предположить, что ничего толкового они построить не могут). Вторая, на расстоянии 15-17 км, уже крепче, но тоже строится под обстрелами. А самая надежная — третья, уже с железобетонными сооружениями за 40-70 километров. То есть, можно предположить, что где-то в жилом секторе Харькова.

«Строить укрепления первой линии обороны «в минус три этажа» под постоянным огнем противника, как недавно заявлял один военный — это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи», — подытожил Яковец.

Упомянутый военный же не унимается, продолжая развивать тему в своем блоге в соцсетях. «Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Знаю, что бросившая позиции 125 бригада территориальной обороны уже дает показания, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство»,— вопиет Ярославский. И заодно заявляет о бегстве из Харькова главы администрации Синегубова, обвиняя его в воровстве, саботаже и трусости.

А по случаю самые вредные вспоминают еще «стену Яценюка», за несчитанные миллиарды построенную на границе с Россией еще при прошлой власти.

Еще в конце 2014 года майдановский секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что вместо инженерных войск возведением оборонительных сооружений на востоке Украины будут отвечать областные государственные администрации. А в 2015 году в госбюджет были заложены около $600 млн по курсу Нацбанка Украины на тот период, на которые было построено прекрасное ничего.

Упомянутый выше журналист Бутусов уже тогда негодовал:

«Освоение бюджета на строительство укреплений в зоне АТО гражданскими областными администрациями стало еще одним примером отсутствия системных подходов к организации боевых действий. Вместо усиления инженерных войск техникой и материалами для оборудования позиций на переднем крае вместе с войсками, которые эти позиции занимают, украинское руководство создало опорные пункты в тылу».

Традиция такого строительства сохраняет завидное постоянство. Опорные пункты и линии обороны механически откапываются по типовому проекту, не вписаны в рельеф, не учитывают особенности местности и «мертвые зоны». Строили они прямо возле дорог, далеко в тылу, без бетонных укреплений и заполнения войсками. Основные подряды на строительство оборонительных сооружений в Донецкой области тогда получил брат военного губернатора, олигарха Сергея Таруты.

Но там в порядке исключения не только воровали деньги, но и строили оборону в привязке к густой городской агломерации Донбасса. А вдоль линии границы с Россией кое-где был поставлен забор из сетки-рабицы, выкопаны неглубокие рвы и кое-как укреплены пропускные пункты. Народный депутат Украины Елена Сотник после инспекции на границе раскритиковала ход строительных работ и назвала весь проект «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».

Ну, а в настоящее время изюминкой строительства является еще и то, что экскаваторщиков, работающих на рытье траншей и блиндажей, ловят сотрудники ТЦК и отправляют на фронт. Как говорится, гремит весь Tik Tok, который очень досаждает киевскому режиму регулярными откровениями.

Так что рано или поздно ВС РФ увидят оборонные инженерные сооружения, но вопрос, не станет ли это поводом для очередной истерики на международном уровне. Как показали последние события, российские фугасы достаточно просто убирают большую часть минных заграждений ВСУ, мощные бомбы российской авиации вполне способны поражать обнаруженные железобетонные сооружения третьего эшелона украинской обороны.

Может именно поэтому казнокрады режима Зеленского сегодня не озадачиваются полноценным строительством фортификаций за пределами городских агломераций. Упор «украинские защитники» и их западные союзники и дальше делают на превращение населенных пунктов в города-крепости, где жители используются как живой щит.

Уже и Госдепартаменту США очевидно, что киевский режим проигрывает «войну на истощение», и, следовательно, уже в краткосрочной перспективе у ВСУ рухнет фронт. Армия России перейдет из «активной обороны» в полноценное наступление, глубокий прорыв приведет к их дезорганизации логистики в тылу. Что приблизит задачу по денацификации многострадальной украинской земли.