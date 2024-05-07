О покушениях на Владимира Зеленского объявляли столько раз, что очередное могло бы и затеряться среди новостей. Однако возможности жанра политического детектива не были бы сычерпаны если бы на Зеленского «не собралась покушаться» его личная охрана.

Иван Шилов ИА Регнум

В обед 7 мая 2024 года такие заявления появились сразу на сайтах СБУ и Главного управление государственной охраны Украины. УГО — это орган, который подчинен президенту Украины и подконтролен парламенту, он отвечает за охрану высших чиновников. Именно УГО должно заботиться о безопасности главы государства, депутатов Верховной Рады, членов правительства, Конституционного и Верховного судов.

Собственно, о задержании двух высокопоставленных офицеров госохраны стало известно еще 4 мая. Эксперты сначала связали данные задержания с тем, что две недели назад Зеленский начал кадровую чистку своей охраны и уволил заместителя начальника Тараса Гребенникова.

Главного «личника», полковника Андрея Гука, задержали в собственном доме в Конча-Заспе, элитном киевском предместье. При обыске у нашли FPV-дрон, гранатомёт РПГ-7 и противопехотную мину МОН-90, которые, по версии следствия, были украдены из арсенала госохраны 24 февраля 2022 года. Сослуживца и товарища Гука полковника Деркача (имени его не называют) СБУ задержало в Сумской области, куда он выехал праздновать Пасху.

Их объявили агентами ФСБ, создавших целую сеть, и «сливавших» России секретную информацию о первых лицах Украины. Замыслы их были черны: убить сразу Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высших чиновников украинского государства.

Причем Буданова должны были убить на Пасху 5 мая направленным ракетным ударом российской авиации, затем атаковать дроном оставшихся на месте поражения и добить из гранатомёта РПГ-7. Но вместо того, чтобы потом скрыться и получить свои деньги (по 50 тысяч долларов, как говорится в якобы записанным СБУ аудиофайле переговоров с «куратором ФСБ» Дмитрием Перлиным), два супер-диверсанта собирались уже 7 мая похитить и уничтожить пока ещё президента, убив его неизвестным способом.

Как заявил на специальной конференции глава СБУ Малюк, «теракт, должен был стать подарком Путину к инаугурации». Перлин же, по его словам, являющийся сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ, непосредственно курировал организацию теракта.

В частности, он в январе 2022 года стал куратором «кротов», которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения России. Малюк также заявил, что его коллега Алексей Корнев провел ряд законспирированных встреч с одним из полковников Управления госохраны на территории европейских государств, где передавал по три тысячи долларов в месяц.

На аудиозаписи один из задержанных фигурантов необычайно грубо сфабрикованного дела он заявляет о получении одной тысячи долларов за каждую поездку в Одессу уже во время СВО. Разговор якобы Перлина с одним из якобы полковников с инструкцией как проводить теракт вообще можно положить в основу сценария голливудской комедии абсурда. Кассовый успех гарантирован. Ведь политолог Дима Перлин — врач-педиатр по образованию, постоянный участник ток-шоу на федеральных каналах России (дозвониться до него, чтобы получить комментарий, мы не смогли — прим. ред.)

Большинство украинских СМИ написало о резонансном задержании 6 мая, связывая событие со скорой отставкой начальника УГО генерала Сергея Рудя. О его конфликте с «всесильным» главой офиса президента Андреем Ермаком слухи ходят уже два года, и после скандала такого уровня ему точно не усидеть.

Рудь был назначен по протекции Максима Донца, начальника личной охраны олигарха и главного спонсора избирательной кампании нынешнего украинского главы государства Игоря Коломойского, когда главой офиса президента был Андрей Богдан. Юрист из обоймы того же Коломойского. Сейчас Донец формально возглавляет «личку» Зеленского, подсобляя на вторых ролях спецназовцам британской секретной службы, с марта 2022 года охраняющих, такое важное для интересов Запада главное «тело» Украины.

Полковник Андрей Гук — однокурсник по пограничной академии и кум генерала Рудя, оппонента Ермака, имеющего сегодня контроль над всеми силовыми структурами на Украине кроме госохраны. Пазлы складываются. А полковники «дают признательные показания». Им сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — госизмена в условиях военного положения и подготовка к террористическому акту.

Ну, а сам Зеленский может смело пополнить копилку «покушений», о которых спецслужбы Украины, Офис президента, но прежде всего он сам с завидной периодичностью заявляют. Уже в феврале 2022 года на своей страничке в соцсетях глава нынешнего киевского режима написал, что Россия обозначила его как «цель номер один». А в марте 2022 года в интервью европейским СМИ дословно повторяя известной монолог шекспировской трагедии Зеленский с фирменной хрипотцой произнес: «Возможно, вы меня видите живым в последний раз».

Тему сразу развил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк заявлял о предотвращении более десяти попыток покушения на Зеленского за февраль–март 2022 года. О готовящихся заговорах его якобы предупреждали глава ЦРУ Уильям Бёрнс, глава Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур, и даже главы спецслужб стран Балтии.

Хотя ровно через год в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский скажет: «Не верьте, когда говорят, что были десятки покушений и так далее. Я не знаю, может быть секретным службам известно об этом больше». Осенью 2023 года в интервью таблоиду The Sun он уже рассказал, что с момента начала российской спецоперации на него было совершено не менее «пяти-шести» покушений. То есть истории о количестве покушений на Зеленского, напрямую зависят от его настроения.

Арсенал оружия для убийства украинского президента самый разнообразный. К примеру, 6 марта 2024 года Зеленский рассказал, что во время его встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в порту Одессы по ним был нанесен удар с воздуха ракетами «Калибр».

В многочисленных ужасных историях к покушениям готовились наемники ЧВК, чеченский спецназ, а также завербованные российскими спецслужбами граждане ЕС. Так всего две недели назад СБУ заявила, что в польском аэропорту Жешув-Ясенка задержали гражданина Польши, как подозреваемого в подготовке убийства Зеленского.

При этом пока еще действующий украинский президент, в прошлом профессиональный комик, любит сравнивать «постоянно повторяющиеся попытки убить его» с культовой американской кинокомедией «День сурка».

Наверное, для этого и нужен очередной трагифарс. В данном случае образ «Дня сурка» позволяет нацистскому режиму показать наличие «пятой колонны» недовольных в военной и чиновничьей среде, начать тотальное преследование инакомыслящих, а также поддержать внимание к провальной «мирной конференции» в Швейцарии в июне этого года.

Ведь западная публика, да и «галерка» Глобального юга уже начали расходиться.