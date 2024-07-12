Не успели украинские обыватели оправиться от бронирования обслуживающего персонала футбольных клубов и артистов цирка, как решением Кабинета министров Украины от мобилизации освободили «грантоедов». 10 июля 2024 г. в соцсетях всплыли фото внутреннего кабминовского документа с перечнем из 133 организаций — исполнителей иностранных грантовых проектов, которые получили полное бронирование своих сотрудников, как предприятия, «критически важные» для национальной экономики в особый период.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя украинским законодательством определены критерии для освобождения от службы в ВСУ, они в государстве победившей «революции достоинства» никогда не касаются истинных хозяев и их слуг. Украинские НГО плотно координируют свою деятельность друг с другом и большинство в списке составляют «грантоедские» структуры Джорджа Сороса, USAID, Мирового Банка, ЕБРР, НАТО и ряда других интересных организаций. «Критически важных» не для экономики Украины, а для достижения определенных военно-политических целей Запада.

В целом, скандальный документ украинского правительства проливает некоторый свет на цели, характер и механизмы экспансии западного неоколониализма в политику и экономику современной Украины.

Список неприкасаемых

Бронирование работников введено украинским правительством на время военного положения более двух лет назад с целью «обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий».

По данному поводу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял: «Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций, поэтому даю поручение профильным министерствам в ближайшее время определить исчерпывающий перечень объектов предприятий критической инфраструктуры».

Однако даже скандальный документ, показывающий, кто в доме главный, не является указом, постановлением или даже приказом правительства как ошибочно пишут украинские авторы. Это всего лишь распоряжение государственного секретаря украинского Кабмина, формально второго заместителя «министра без портфеля» по работе с персоналом аппарата правительства.

Распоряжение непубличного правительственного чиновника, датированное 21 июня этого года направлено на реализацию Постановления Кабинета министров от 27 января 2023 г. и по сути является уже шестым изменением существующего более полутора лет списка «неприкасаемых грантоедов». При этом даже соответствующих приказов Минобороны со ссылкой на данный документ не было — всё и так понятно без лишних слов.

Он утверждает список «донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты на средства международных партнеров, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период».

Таким образом, «критически важны» структуры, занимающихся по заказу посольства США исключительно исследованием электоральных настроений. К примеру, общественная организация «Гражданская сеть «Опора», руководитель которой Ольга Айвазовская, долгое время была руководителем Черкасской городской организации одной из либеральных политических партий и к экономике никакого отношения не имеет.

«Выборы как инструмент демократии — это основа деятельности нашей организации» указывается на их сайте. И это очень смешно, поскольку выборы на Украине запрещены.

Сто процентов освобождения от мобилизации получили сотрудники таких организаций, как «Киевская школа экономики» (её почетным президентом является скандально известный экс-министр экономического развития Тимофей Милованов), «Интерньюз-Украина», глава которой Константин Квурт заявил о необходимости ликвидации российской сети Telegram на Украине) или «Центр политических исследований и аналитики «Эйдос». Её последнее исследование называется «Гастротуризм: опыт ЕС и Украины».

А вот антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл Украина» — очень влиятельная структура, как и «Аграрный союз Украины», лоббирующий интересы компании BlackRock.

22 «критически важные» чисто украинские неправительственные организации объединяет то, что все эти «фанерные структуры» ведут жесткую антироссийскую политику и формируют общественное мнение для «тотальной войны». При этом сами служить в ВСУ не желают — не на то учились.

Кроме того, многие попавшие под бронь фонды и организации непосредственно связаны с деятельностью западных разведок. К примеру «Американская ассоциация юристов» и «Американский центр международной профсоюзной солидарности» известны в этом качестве еще со времен Холодной войны.

Совершенно логично среди них смотрится и Raytheon, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, экспортирующая вооружение в другие страны. Или HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, осваивающая бюджеты на гуманитарное разминирование.

К ним присоединяются достаточно странные на первый взгляд «доноры» Украины из откровенно небогатых прибалтийских стран: «Академия электронного управления» — эстонская фирма, «Центральное агентство по управлению проектами» — литовская. Дело в том, что в Эстонии располагается Центр кибербезопасности НАТО, а в Литве — Центр энергетической безопасности НАТО.

А Департамент стратегической коммуникации НАТО, занимающийся информационными и психологическими операции против России, представлен в списке «критически важных» доброй дюжиной организаций из США, Канады, Англии, стран ЕС. В целом если перечислять структуры, в той или иной мере причастные к деятельности Страткома НАТО, пришлось бы «огласить весь список».

На удивление в кабминовском перечне нет поляков. Зато Япония, единственный в списке партнер США в восточном полушарии, представлена двумя структурами — Офисом Японского агентства международного сотрудничества и Консалтинговой компанией Кокусай Койго (сотрудники последней подозревались в шпионаже в одной из стран СНГ).

В списке «неприкасаемых дармоедов» просто шикарно выглядит группа фирм, занимающихся отмывкой и обналичиванием международной технической помощи. Украинских «исполнителей проектов» целых пятнадцать, и все они — общества с ограниченной ответственностью.

Непонятно, правда, каким образом в список освобожденных от мобилизации грантоедов попал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, видимо пропихнули под шумок. Также, как и коммунальное предприятие «Днепровская муниципальная энерго-сервисная компания». Хотя мэр бывшего Днепропетровска Борис Филатов и называет себя «гасконцем Д’Артаньяном», связать этот факт с международной технической помощью Украине сложно.

Подковерные игры местного значения

Организации и компании, в которых 100% работников получили бронирование от мобилизации, можно разделить на несколько групп. Первая — это специальные подразделения ООН, дипломатические учреждения, представители донорских, международных, неправительственных зарубежных организаций. В перечне указывается, что они связаны с США, Германией, Великобританией, Канадой, Бельгией и другими странами.

Собственно украинские общественные организации занимают только 17 позиций, и почти столько же обществ с ограниченной ответственностью — более 15 позиций. Если взять первую в перечне, ООО «Айси Консулентентен», то на портале Youcontrol можно увидеть, что оно занимается геодезией и на 80% принадлежит компании из Австрии.

Международные организации и благотворительные фонды (например, МБО «Фонд Восточная Европа»), Национальный центр изучения общественного мнения (США). А вот коммунальных учреждений только два, «Днепровская муниципальная энергосервисная компания» и «Кривбастеплоэнерго». Потому, что необходимость защитить свои структуры влияния на украинскую политику важнее, чем собственные украинские потребности.

Причина тому — возросшее влияние западных структур, еще в начале года «грантоеды» жаловались на Офис президента в американское посольство. Их «законную критику» коррупционных схем силового окружения Андрея Ермака, офисные решили локализировать повестками в ВСУ. Наиболее известный случай произошел как раз с «Киевской школой экономики», где скрывался от армии «соросенок» Михаил Жернаков.

Антикоррупционного активиста и главу правозащитной «Фундации DEJURE» разыскивали из-за неявки по повестке, в конце концов, он был задержан и оштрафован за уклонение на 5300 грн. По результатам прохождения медкомиссии Жернаков был признан полностью пригодным к военной службе, а ранее установленный диагноз о плоскостопии опровергнут как основывающийся на недостоверной информации.

Для дальнейшего уклонения от службы активист предоставил справку о том, что работает преподавателем в «Киевской школе экономики». По мнению киевских экспертов, в список неприкасаемых посольство США подала данное учреждение, чтобы обезопасить своих агентов — структуры антикоррупционной борьбы за последние 10 лет стали фактически параллельной властью.

Характерен тут пример известного антикоррупционера Виталия Шабунина: будучи уличенным в подделке документов о прохождении воинской службы и воровстве машины, привезенной волонтерами для ВСУ, он спокойно продолжает наслаждаться жизнью в Киеве: органы следствия дело просто игнорируют.

Естественно, у Зеленского патологическая нелюбовь к этой особой касте, за которой стоят истинные хозяева положения. По мнению собеседников ИА Регнум, Офис президента опасается, что по указанию западного лобби «соросята» осенью начнут новый Майдан против «просроченного» президента. И распоряжение украинского правительства, дающего защиту внутреннему врагу, считается сознательным ударом в спину.

Поэтому с подачи Банковой и был организован «слив», провоцирующий возмущение в обществе. Лидеры мнений, аффилированные с властью, заявляют, что распоряжение Кабмина несправедливо по отношению к другим организациям и предприятиям, которые также выполняют важные социальные функции, но не имеют брони. Водители, инженеров, работников энергетической отрасли, сельского хозяйства, ЖКХ и других отраслей действительно критически важны. Но их мобилизуют.

Хотя в этой борьбе победитель известен заранее. Как бы кто ни возмущался, но особое положение грантоедских структур и иностранных представительств таким и останется. Даже более того: уникальная возможность открывает пути для заработка, количество работников, подлежащих бронированию, не ограничено. Следовательно, за разумную плату количество новых «соросят» может вырасти на несколько порядков.

А учитывая, что задача украинского государства — не заботиться о своих гражданах, а вести политику в интересах западных стран и продолжать войну с Россией, такой перекос в глазах кукловодов видится совершенно разумным и справедливым.