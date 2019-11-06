Алина Нечаева
Последние публикации
Коренные народы Ленобласти: справиться с вызовами глобализации
На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности, среди которых пять финно-угорских народов — вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. В последние годы руководство региона уделяет особое внимание поддержке старожильческих и коренных малочисленных...
6 ноября 2019
Финно-угры Ленобласти: культуру можно сохранить только с языком
И хотя интерес к изучению культуры малочисленных народов области в последние годы постепенно растет, сохранение языка и его живое использование является серьезным вызовом как для Северо-Запада России, так для всей мировой культуры. Еще с 2009 года водский и ижорский языки входят в «Атлас языков...
1 ноября 2019
«Великая Финляндия» и Карелия: мягкая финнизация
Главную объединяющую роль финно-угорских народов мира играет Международный консультативный комитет финно-угорских народов (ККФУН). Карелка Татьяна Клеерова избрана новым председателем организации на VII Всемирного конгресса финно-угорских народов, который состоялся в июне в г. Лахти, Финляндия...
5 июля 2016
«Лучший марафон в жизни»: как бежали участники ПМЭФ
Участники прошедшего впервые в 20-летней истории Петербургского международного экономического форума забега по историческому центру Петербурга высказали свое восхищение видами города на Неве и организацией мероприятия. Успешному проведению забега способствовала солнечная погода, которая утром...
17 июня 2016
Русский мир вепсов
В июне традиционно проводится праздник «Древо жизни», в рамках которого обычно подводят итоги и строят планы. Откуда суть пошли вепсы Летописи являются основными источниками знаний о ранней истории вепсов. В них красочно на древнерусском сказывают былины о племенах чуди и веси. Современная наука...
10 июня 2016
Поможет ли карельский язык остановить финскую экспансию?
Карелия единственная республика в России, где титульная нация, карелы, живут без своего государственного языка. Тем временем, в Финляндии карельский, в качестве языка национального меньшинства, признан распоряжением президента Тарьи Халонен еще в 2009 году. Это означает, что наши соседи регулярно...
14 мая 2016
Финно-угорские народы: война и мир води
Поступательно, уверенно, системно, а главное — тихо внедряется концепция «единого финно-угорского мира». Она варьируется от градуса настроений европейских партнеров. Диапазон велик: от стремления лидеров национального движения добиться «независимости от русских оккупантов», идей о «родстве по...
31 января 2016
В Петербурге всем миром решали, как бороться с коррупцией
При внешнеполитической ситуации участие более 1500 представителей 165 государств — участников Конвенции ООН обретает особую важность и интерес. Стандартизация коррупции / Единый стандарт На сегодняшний день неизвестны педагогические приемы, которые бы гарантировали победу над коррупцией. Однако...
9 ноября 2015
Крымские татары: «пожара нет, но всё может быть»
В центре Симферополя на площади у Верховного Совета встретились лицом к лицу сторонники интеграции с Россией и проукраински настроенные активисты, среди которых было много крымских татар. К счастью, аналитики ошиблись. «Крымская весна» прошла без жертв среди мирных жителей. Почему столкновение...
3 ноября 2015
«Крым наш»: главные проблемы российского Крыма глазами его жителей
Основная проблема, даже при разложении на составляющие, сводится к медленной адаптации Крыма к новой геополитической ситуации. Среди базовых проблем регионального развития Крыма и Севастополя население выделяет пять основных проблем. Представляем Вам их в той последовательности по значимости...
16 сентября 2015
«Не будь ослом»: удастся ли сохранить караимов и крымчаков
Регион является уникальным по своему этническому составу: так, по материалам переписи 2014 года на полуострове проживает 175 национальностей. Здесь сформировались как этносы караимы и крымчаки, но сегодня ситуация является критической. Вопрос поддержки этих двух этносов нельзя отложить на потом...
23 августа 2015
Реалии крымских татар
Еще кто-то что-то слышал о таинственной организации Меджлис. А ведь крымские татары — третья по численности группа в Крымском Федеральном округе, их язык является государственным. Крымские татары сформировались на территории полуострова еще в период средневековья в результате слияния тюркских...
5 августа 2015