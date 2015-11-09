Санкт-Петербург, 9 ноября, 2015, 14:00 — ИА Регнум. При внешнеполитической ситуации участие более 1500 представителей 165 государств — участников Конвенции ООН обретает особую важность и интерес.

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Стандартизация коррупции / Единый стандарт

На сегодняшний день неизвестны педагогические приемы, которые бы гарантировали победу над коррупцией. Однако существует множество стран с весьма низким уровнем этого преступления. Известны примеры, когда действия, направленные на снижение коррупции, привели к значительным успехам в таких странах, как Сингапур, Гонконг и Швеция. Это однозначно говорит в пользу того, что методы борьбы с коррупцией существуют.

12 лет назад была принята Конвенция ООН по борьбе с коррупцией. Она является первым глобальным инструментом в области борьбы со всеобщим злом и имеет обязательную юридическую силу. Верховенство международного права обязывает государств-участников привести свое законодательство к единому стандарту. Россия активно участвовала в разработке Конвенции и подписала ее в числе первых в 2003 году, а ратифицировала в 2006-м. По данным ООН, коррупция, взяточничество, воровство и уклонение от уплаты налогов стоят развивающимся странам ежегодно 1,26 триллиона долларов США. Наиболее актуальна сегодня проблема коррупции в странах Южной и Юго-Восточной Азии, большинстве регионов Африки, а также в странах Карибского бассейна и Центральной Америки, в Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в малых островных развивающихся государствах. За последние два года Управление ООН по наркотикам и преступности (структура ООН, курирующая реализацию Конвенции) оказало поддержку 27 государствам в области улучшения их национального законодательства по профилактике коррупции и борьбе с ней.

Механизмы борьбы с коррупцией в ООН весьма любопытны. Так, посещение государства с проверкой носит добровольный характер — только если само государство захочет, чтобы его проверили. Обзор совершают представителями двух государств, которые определяются жеребьевкой. Если государство не устраивают ревизоры, то оно может отвергнуть жеребьевку, и она пойдет по новой до тех пор, пока два проверяющих государства не понравятся тому, кого обозревают. Таким образом, деятельность по борьбе с коррупцией абсолютно демократична.

Санкт-Петербургское заявление

Встречи цикличны, каждые 2 года мировые державы — участники Конвенции ООН встречаются для проведения обзора и обсуждения способов улучшения борьбы со всемирным подкупом. Председателем конференции был избран министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов. В своей вступительной речи он подчеркнул, что «ООН и конференция являются оптимальной и наиболее перспективной площадкой для международного антикоррупционного сотрудничества и диалога».

Владимир Тарабрин, посол по особым поручениям МИД России, отметил: «На таких мероприятиях принимаются решения, необходимые для дальнейшего функционирования антикоррупционного механизма ООН». Он подчеркнул, что в течение 5 дней работы определяются рамки сотрудничества на ближайшие 2 года. Также распределяются бюджетных средств ООН и даются указания секретариату.

Решения конференции принимаются в результате консенсуса, а не простым большинством голосов, поэтому согласования были сложными. Так, в ходе работы Конференции избирательное применение закона и «право сильного», которым активно пользуются США, подверглось открытой критике и противостоянию. «Резкое неприятие группы африканских государств вызвала американская резолюция о возврате незаконно добытых активов, — привел пример Александр Коновалов, — которая в результате была принята в компромиссном варианте».

Разногласия вызвала также резолюция о новом статусе НКО в процессе антикоррупционной политики. Формулировки, предложенные США и странами Латинской Америки, стали камнем преткновения. Россия с ними также не согласилась, а наиболее активно выступили против Китай, азиатские и африканские государства. «Ни у кого не вызывает сомнений, что необходимо создавать социальную среду, которая нетерпима к коррупции, — пояснил глава Минюста. Вся дискуссия сводится к формам этого участия. Эмоции НКО должны перетекать в конкретные шаги».

В качестве приоритетной для конференции стала тема «Партнерство государства и бизнеса в предупреждении коррупции и борьбе с ней». Проект итогового документа подготовили эксперты из России. Благодаря позиции США резолюция стала заявлением. «Ее текст ни у кого не вызывал нареканий, сомнений. Этот документ изначально всеми государствами-участниками признавался квалифицированным, полезным. Были некоторые споры по его наименованию. В конечном счете удалось найти компромисс — этот документ назвали Санкт-Петербургским заявлением», — сказал Александр Коновалов. Его соавторами стали свыше 25 государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. «Санкт-Петербургское заявление о содействии государственно-частному партнерству в предупреждении коррупции и борьбе с ней» будет использоваться в качестве базы для дальнейших решений и работы по данной теме.

Итогом работы стало принятие 12 резолюций, также было решено запустить в 2016 году второй цикл механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции, который будет посвящен главам II «Меры по предупреждению коррупции» и V «Меры по возвращению активов». Александр Коновалов отметил, что это «дает возможность использовать конвенцию ООН в максимально эффективном ключе».

Повестка следующей сессия конференции 2017 года не была утверждена. Новая традиция ООН, так на прошлой сессии в Панаме повестку заседания в Петербурге тоже не удалось согласовать. Работа продолжится уже на Венской площадке. Оценивая проведение конференции в Петербурге, участники признали ее продуктивной и успешной.