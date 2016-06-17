Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Участники прошедшего впервые в 20-летней истории Петербургского международного экономического форума забега по историческому центру Петербурга высказали свое восхищение видами города на Неве и организацией мероприятия. Успешному проведению забега способствовала солнечная погода, которая утром установилась в северной столице, несмотря на неблагоприятный прогноз синоптиков. Корреспондент ИА REGNUM участвовал в забеге вместе с гостями ПМЭФ-2016.

Алина Нечаева ИА REGNUM Старт забега SPIEF RACE

Забег SPIEF RACE начался и закончился на Исаакиевской площади, его маршрут пролегал мимо Зимнего дворца, Спаса-на-Крови и Казанского собора. Лишь 250 участников форума и журналистов одолели 5-километровую утреннюю пробежку, стартовавшую в 6:30. Среди бегущих были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, известные бизнесмены.

Алина Нечаева ИА REGNUM Забег SPIEF RACE

Ожидалось, что этим утром по центру Петербурга также пробежится министр энергетики России Александр Новак. Но, по всей видимости, насыщенная деловая и культурная программа накануне помешала министру внести вклад в укрепление здоровья нации личным примером.

Победитель забега Дмитрий Разумов, гендиректор группы ОНЭКСИМ, отметил, что забег организован на очень высоком уровне и поблагодарил за возможность пробежаться по одному из красивейших маршрутов мира. С ним согласились и другие участники забега.

«Лучший марафон в моей жизни, потому что с такими видами и без машин пробежать нигде почти невозможно», — отметил Герман Греф. Поясним, что на время забега дороги, по которым он проходил, перекрывались для движения автотранспорта.

Алина Нечаева ИА REGNUM Победители забега SPIEF RACE

Петербург следует модному международному тренду — устраивать спортивные соревнования в рамках крупных деловых мероприятий. По словам организаторов, основной миссией забега является популяризация спорта и здорового образа жизни.

«5 километров — прекрасная дистанция, ее могут преодолеть достаточно легко новички. А для тех, кто бегает давно, — это хорошая и бодрящая зарядка. В такое раннее утро — то, что доктор прописал», — прокомментировал спортивную составляющую акции мастер спорта Евгений Исупов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ прибыло более 10 тыс. участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.

ПМЭФ проводится в ежегодном формате с 1997 года. С 2006 года ПМЭФ проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.