



progs.cf Великая Финляндия

Главную объединяющую роль финно-угорских народов мира играет Международный консультативный комитет финно-угорских народов (ККФУН). Карелка Татьяна Клеерова избрана новым председателем организации на VII Всемирного конгресса финно-угорских народов, который состоялся в июне в г. Лахти, Финляндия. Часть экспертов утверждает, что это свидетельствует о попытке сделать Карелию центром финно-угорского мира.

Страна городов

Географическое положение стало определяющим в истории карел. Расселение народа совпало с границей распространения православия, которая приблизительно совпадает с установившейся к середине XIV века новгородско-шведской границей. Любопытно, что первое упоминание о карелах встречается в скандинавских сагах, которые повествуют о событиях VIII века на северо-западной окраине Гардарики (древнее скандинавское название Руси, в переводе «страна городов»). В их сагах IX—XIII веков неоднократно встречается Kirjalaland «Земля карел».

В результате тридцатилетней войны России со Швецией Западная Карелия была присоединена к Швеции (1323 год). Жившие здесь племена смешались с сумью и емью, образовав финский этнос. В 1617 году по Столбовскому мирному договору и вторая часть Карелии (Корельский уезд) отошла к Швеции. Захватчики стремились к полному подчинению местного населения и поэтому ввели новое административное устройство, увеличили налоговое бремя, насаждали лютеранство и преследовали православных. Национальный и экономический гнет вызвал массовое переселение карел. Перебежчики в основном оседали на землях монастырей, являвшихся крупнейшими феодалами северной части Русского государства. Так появились отдельные карельские субэтносы: олонецкие, тихвинские, валдайские, калужские и тверские карелы.

По Ништадтскому мирному договору 1721 года Карельский перешеек вошел обратно в состав России, а к 1809 году и вся территория Финляндии.

Финнизация Карелии

6 декабря 1917 года, в связи с приходом к власти большевиков в России, финский сейм принял декларацию об объявлении Финляндии независимым государством. Совет народных комиссаров легко признал государственную независимость Финляндии. Граница между Финляндией и Россией прошла по реке Сестре в 30 км от Петрограда.

Мирное отделение Финляндии от России ознаменовалось началом жестокой и кровавой гражданской войны внутри Финляндии, которая перешла в первую советско-финскую войну, боевые действия которой проходили на территории Карелии. Как и любая гражданская война, она была достаточно кровава и сопровождалась массовым террором со стороны финских войск как в отношении красных финнов, так и в отношении русских. После окончания гражданской войны в Финляндии более 10 тысяч красных финнов бежали в Советскую Россию.

На фоне рушившейся Российской империи и Гражданской войны в России среди финской интеллигенции возникает мечта о Великой Финляндии. Так, набирает популярность идея панфиланизма, то есть единства финно-угорских народов. Территории Карелии (включая Кольский полуостров), Ингрии (окрестности Петрограда) и Эстонии, населенные финно-угорскими народами, должны были стать частью Великой Финляндии. Некоторые финские националистические организации говорили о создании Великой Финляндии до Полярного Урала, в которую также должны были войти финно-угорские народы Предуралья и Поволжья.

Территориальные претензии должны были быть обоснованы, и в Финляндии развернулась мощная пропагандистская кампания, в результате которой у финнов формировался образ России как извечного врага Финляндии.

Бежавшие в Советскую Россию красные финны воспринимали Карелию как часть Финляндии, но оставшуюся под руководством большевиков. Красный финн Эдвард Гюллинг предложил Ленину сформировать на землях Карелии «Карельскую трудовую коммуну», которая должна была стать социалистической витриной советской Финляндии. Логично, что такая политика предполагала финнизацию карельского населения. Финнизация включала придание финскому языку статуса государственного, перевод национальных (карельских) школ на финский язык преподавания, развитие финноязычной культуры.

Попытка карелизации

К 1935 году программа финнизации, за исключением перевода школ на финский язык обучения и известных успехов в развитии культуры, осталась невыполненной. Одной из причин было малочисленность собственно финского населения в Карелии. Эксперимент по созданию советской Финляндии на землях Карелии был признан неудачным. Формальным поводом для удаления красных финнов из Карелии стало обвинение в неудовлетворительных темпах развития экономики региона.

С 1937 учебного года в национальных районах первые классы были переведены на карельский язык обучения с последующей коренизацией всех классов начальной школы, а старшие классы — на русский язык. С января 1938 г. в Карелии полностью прекратилось использование финского языка в образовательной, просветительской и издательской деятельности. Политика финнизации, осуществлявшаяся в Карелии по инициативе центральных властей, должна была быть заменена карелизацией, однако до начала Второй мировой войны в этом направлении сделали очень мало.

Вторая республика

После Второй мировой войны внешняя политика Финляндии изменилась и ознаменовалась новым курсом «линия Паасикиви — Кекконена», направленным на укрепление советско-финляндских отношений. В это время появляется неофициальное название Финляндии — «вторая республика», подчеркивающее переход Финляндии к новым внешнеполитическим позициям. После разгрома во Второй мировой войне финские представители выражали уверенность, что дружественные и добрососедские отношения между Советским Союзом и Финляндией осуществляются в интересах международной безопасности.

Однако соседи, изменив тактику, остались верны своей стратегии, и политика финнизации Карелии продолжилась. Применяя «мягкую силу», в большей степени уделяя внимание культурным вопросам и приграничному сотрудничеству, при этом вкладывая значительные бюджетные средства в поддержку малочисленных народов России. Так, сохранение «единого финно-угорского мира» до сих пор является удобным вхождением на территорию.

Финляндия выстроила системную и качественную работу не только по поддержке финно-угорских народов, проживающих в России, но и по своему присутствию на территориях, необходимых для сохранения государственной безопасности страны.

«Мягкая» финнизация

В начале 90-х в России строили новую политическую систему, и проблема сохранения этнокультурной самобытности финно-угорских народов не была в приоритете. Финляндия же с 1994 года оказывает поддержку финно-угорским народам России и их культурам в рамках отдельной программы поддержки родственных народов. Ее цель — содействие сохранению языков и самобытности культур родственных финнам народов, а также развитию их образовательных связей с Финляндией. В период с 1994 года по 2012 год фондом было поддержано значительное количество финно-угорских проектов по выпуску учебных материалов и литературы на национальных языках, переводу на национальные языки, распространению информации, обучению исследователей-гуманитариев, сотрудничеству в области культуры и музейного дела.

Несмотря на активизацию Российского государства в работе с некоммерческими организациями путем выделения значительных бюджетных средств, финны все же продолжили программы родственных народов и создали новый механизм подачи заявок под названием «Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией». Его гранты предназначены для финских организаций и объединений, которые подают заявки напрямую в Министерство культуры и образования Финляндии. Цели, впрочем, остались те же.

С 2000 года ежегодно проводится Российско-Финляндский культурный форум, который служит связующим звеном для деятелей культуры и искусства, помогает найти партнеров для осуществления проектов по культурному сотрудничеству между Россией и Финляндией. Очередной форум пройдет в Финляндии, в г. Тампере, с 29 сентября по 2 октября 2016 года.

Интересной также представляется ситуация в международном финно-угорском движении. Формально главную объединяющую роль играет Международный консультативный комитет финно-угорских народов (ККФУН). Организация собирается в полном составе всего лишь два раза в год. Что действительно важно, это то, что штаб-квартира ККФУН располагается в Хельсинки, а деятельность аппарата, осуществляющего всю текущую работу, финансирует Финляндия из своего бюджета.

Последовательная работа на всех направлениях финно-угорского движения является ювелирной и практически невидимой в публичном пространстве. Обладая главными рычагами, финны не стремятся демонстрировать свою силу и влияние, чем приводят окружающих в состояние расслабленной неги. Избрание председателя ККФУН из Республики Карелии лишь подчеркивает дипломатичность и грамотность соседей. Столетия идут, меняются лидеры и государственные границы, а интерес к российской Карелии со стороны наших соседей остается неизменным.