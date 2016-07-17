Поступательно, уверенно, системно, а главное — тихо внедряется концепция «единого финно-угорского мира». Она варьируется от градуса настроений европейских партнеров. Диапазон велик: от стремления лидеров национального движения добиться «независимости от русских оккупантов», идей о «родстве по крови» финно-угорских народов России с народами Финляндии, Эстонии и Венгрии, до единого политического единства «финно-угорского мира». Очевидно, что вся концепция направлена на усиление сепаратистских настроений и работает против интересов российской государственности. В мире проживают более 25 миллионов представителей финно-угорской группы. Это одна из самых крупных этноязыковых общностей в Европе.

subscribe.ru На фото: Ольга Конькова, автор книги «Водь. Очерки истории и культуры».

В России живет 17 народов финно-угорского происхождения, водь (вожане) — самый малочисленный из них. Наши зарубежные соседи, особенно эстонцы, с особым трепетом относятся к води и проявляют активное внимание к этому этносу, ведь водь исконно занимала приграничные территории, а сейчас на территории води находится крупнейший российский порт на Балтике, ставший конкурентом эстонских портов — Усть-Луга.

О чуде в Ингерманландии

На страницах летописей встречается название «чудь». Первоначально этим именем славяне называли всех финно-угров, не различая отдельные племена. И лишь когда Русь начинала устанавливать более тесные экономические и политические отношения с чудью, тогда и появлялось особое название. Вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и карелы наряду с русскими — коренное население Северо-Запада России.

При первом знакомстве трудно выделить водь среди других «чудских» народов — все они принадлежат к широко распространенному восточно-прибалтийскому типу. Но были у води свои отличительные черты: красота и характер. В конце XVIII века известный исследователь Федор Туманский писал: «Женщины чюдские все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд, быстрые глаза, большие голубые…». А знаменитый историк Генрих Габриель Портан признавал, что водские женщины считаются более красивыми по сравнению с русскими и финскими. Нельзя оставить без внимания еще одну сторону внешности води, это самый белокурый народ в мире. У 80% мужчин и у 76% женщин волосы белели как снег или золотисто желтели как прибрежный песок.

Исследователи указывали и на особенности национального характера, водь казалась более быстрой, живой и открытой по отношению к окружающим, чем, например, финны.

Хотя сообщения летописей кратки, очевидно, что вожане играли значительную роль в жизни Новгорода. Одна из частей города носила название Водский конец. Территория, названная в летописях Водской землей (впервые это название появляется в русских летописях в 1338 году), была основной частью владений Новгорода на Северо-Западе. В 1478 году, когда Новгород был покорен Иваном III и все новгородские владения были разделены на пятины, одна из пятин стала называться Водской.

В 1617 году по Столбовскому миру северо-западная часть русских земель временно отошла к Швеции и территория получила название «Ингерманландия». После почти ста лет пребывания под властью Шведского королевства Ингерманландия стала частью Российской империи по результатам Северной войны.

«Земля и деревья будут, а нас не будет» © водская поговорка

XX век сопровождался трагическими событиями для води: репрессии 30-х годов, выселение в 40-х, игнорирование в 50−60-е годы. Все это приводит к тому, что в 1959 году водь просто не упоминается в переписи населения. Тем самым вожане переведены в категорию «не существуют».

Особого внимания требует период Великой Отечественной войны. В протоколе совещания немцев и финнов в Таллине 4 ноября 1943 года отдельно обсуждался вопрос об эвакуации води в Финляндию вместе с финнами. В этом же месяце и началась эвакуация местных финно-язычных народов, сначала в Эстонию, в город Палдиски (в советское время — Балтийск), а затем в Финляндию. После подписания мирного договора с Финляндией большая часть эвакуированной води в 1944 году вернулась в СССР, но сразу же была принудительно выселена в Псковскую, Новгородскую, Великолуцкую области, затем в Карелию и Сибирь.

Начиная с 80-х годов можно констатировать национальный подъем, вызванный гласностью и сменой национальной политики СССР. Но численность финно-угорских народов всё равно продолжала сокращаться. Очевидным становилось разрушение самосознания самих народов. Бонусом к этому явился кризис 90-х годов, который привел к частичной утрате традиционных видов хозяйственной деятельности.

Торжество здравого смысла

В 2000-х происходит переосмысление действительности и власти вспоминают, что Россия — это многонациональная страна. Водские активисты официально обращаются к правительству Ленобласти с просьбой исправить советский казус, а также инициируют этнографическую экспертизу. В 2008 году историческая справедливость и здравый смысл восторжествовали — водь включили в единый перечень коренных малочисленных народов России.

По итогам переписи 2010 года численность води составило 64 человека, на Родине, в Ленинградской области — 33, в Санкт-Петербурге — 26. Количество «чудских» потомков, проживающих на территории бывшей Ингерманландии никто не скажет. Но важно, чтобы сотни тысяч людей, живущих на этой земле, знали и помнили историю края. На сегодняшний день создана система по сохранению этнокультурной самобытности води: принята государственная программа и поддерживаются НКО.

Водь, проживая с древних времен на пограничной территории, традиционно была втянута в «разборки» между соседями. «Цивилизационное давление запада» водь начала на себе испытывать еще в XII веке, когда при римском папе Александре III водь пытались обратить в католичество. Однако, большинство водского народа стало православным. А с XIII века вожане выступают вместе с новгородцами против «неугодных им князей». Малочисленный народ и сегодня остается дополнительным аргументом в решении частных хозяйственных и экономических вопросов, а также используется во внешнеполитических играх. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес систематически выступает с критикой и обвинениями в адрес России о геноциде малочисленного народа. Начиная с 1991 года, внешняя политики Эстонии построена на патернализме в отношении финно-угорских народов и популяризации концепции «единого финно-угорского мира».

Несмотря на все попытки создания единого финно-угорского мира, водь сама себя определила в составе государства Российского еще в 13 веке. В данных обстоятельствах чудь верна себе и следует водской поговорке: «Привяжи язык к уху, чтобы меньше болтал».