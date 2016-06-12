В июне традиционно проводится праздник «Древо жизни», в рамках которого обычно подводят итоги и строят планы.

gov.karelia.ru Вепсы

Откуда суть пошли вепсы

Летописи являются основными источниками знаний о ранней истории вепсов. В них красочно на древнерусском сказывают былины о племенах чуди и веси. Современная наука считает их предками вепсов. «Повесть временных лет» повествует нам о том, что «Чудь сидят близ моря Варяжского», то есть на берегу Балтийского моря.

С IX в. начинается процесс обращения вепсов в православие. Иногда процесс этот носил насильственный характер, и многие вепсы вынуждены были бежать на север и северо-восток. Так продолжалось до XV века, и даже позднее. Это период активного этногенеза. Он выразится в частичной ассимиляции вепсских племен среди славян. Например, часть живших между Ладожским и Онежским озёрами вепсов ассимилировалась с карелами, и, таким образом, возникли олонецкий и людиковский диалекты карельского языка (последний некоторыми лингвистами считается самостоятельным языком).

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С течением времени национальное самосознание у вепсов стало ослабевать. Образ жизни, занятия, вероисповедание, обычаи весьма сильно начали сливаться с русскими.

Очерки XX века

Движение за возрождение народа началось в 1920-х гг. Советы предоставили статус «национальные» 24-м вепсским деревням и создали два национальных округа. А в 1932 году была создана первая азбука на основе латинского алфавита.

Однако в 1937 году политика поддержки вепсов была свёрнута. Запрещена любая связанная с вепсской культурой деятельность, национальные школы закрыты, издание книг прекращено, учебники сожжены. Национальные округа и деревни были ликвидированы, началась ассимиляция вепсов.

Во время второй мировой войны финны оккупировали территории проживания северных вепсов на берегах Онежского озера. На вепсской территории было введено финское административное управление и система школьного обучения на финском языке.

В послевоенное время началась ликвидация «неперспективных» вепсских деревень. Затем коллективизация и годы игнорирования любых национально-культурных интересов, в частности финно-угорских. Традиционная историческая тишина.

Постсоветское наследие

В начале 1990 — х возникает предложение о создании вепсского автономного округа в рамках существующих субъектов Российской Федерации — республики Карелия, Вологодской и Ленинградских областей. Но в результате осмысления этой проблемы, стало очевидно, что в современных условиях целесообразнее оставить все, как есть. Вепсария осталась мифическим автономным округом.

Сегодня Республика Карелия является координатором основных мероприятий по возрождению и развитию в целом вепсского народа. Здесь издается основная учебная и художественная литература и ведется подготовка будущих учителей по национальному языку.

Общая проблема для современной России заключается в том, что многие деревни объявляются «не перспективными». Молодое поколение не может найти себя, и вынуждено покидать родную землю. Так, миграция привела к резкому старению вепсов на этнической территории, что значительно подорвало потенциал для его дальнейшего воспроизводства.

Периодически можно наблюдать попытки придания социальным проблемам территорий проживания вепсов национальной окраски. Например — ущемления прав коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так, отмена пенсионных льгот, а именно северных надбавок и раннего выхода на пенсию, вызвала шквал недовольства среди финно-угорского народа. Право досрочного выхода на социальную пенсию коренные малочисленные народы Севера получили в связи с тем, что показатели продолжительности их жизни были и остаются ниже среднероссийских показателей, а также потому, что они жили и продолжают жить в отдаленных районах, нередко труднодоступных и с экстремальными климатическими условиями. Сегодня к вепсам, проживающим в сельской местности с вменяемыми климатическими условиями Северо-Западного федерального округа, данное условие не относится.

Некоторые этнические лоббисты из числа интеллигенции Петербурга и Петрозаводска периодически аккуратно играют в геополитику, пытаясь включить вепсскую карту в концепцию «единого финно-угорского мира». Но сам народ является безучастным и попытки втянуть вепсов в разборке сепаратистского толка остаются бесполезными. Вепсы давно связали свою судьбу с Россией и с русским миром.

Столица Вепсарии

Крупнейшим местом компактного проживания вепсов является поселок Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют — столицей своего края.

11 июня 2016 года пройдёт ежегодный вепсский праздник «Древо жизни». Традиционный сбор гостей со всего Северо-Запада состоится в тридцатый раз. Символ праздника в этот раз — баенник, этот дух живет в бане, и у каждого он свой. На центральной площади столице Вепсарии разместят сруб бани. Он станет главным призом праздничных соревнований.

Очередной праздник пройдет под названием «Mäne kül´bet´he» («Мянэ кюльбетьхе»), что в переводе с вепсского языка означает «Иди в баню». Вот и ответ реальных вепсов политическому проекту «финно-угорского мира».

Справка

Общая численность вепсов в России — 5.936 человек (согласно переписи 2010 года).

1997 г. — вепсы Карелии были признаны коренным народом Баренцового региона и стали участником рабочей группы по вопросам коренных народов Баренцового Евроарктического региона.

2000 г. — вепсы получили статус коренного малочисленного народа Российской Федерации.

2006 г. — вепсы внесены в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.