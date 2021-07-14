Алексей Ростопчин
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Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм ©.
Последние публикации
«Бесчеловечно»: шведская пара отказалась от усыновленного ребенка из России
12 июля один из двух крупнейших дневников Швеции Dagens Nyheter опубликовал статью, в которой рассказывалось о шведской паре, отказавшейся от ранее удочеренной ими четырехлетней девочки из России. Тревогу о пропаже ребенка забила школа, поскольку девочка не посещала занятия несколько месяцев...
14 июля 2021
В соцсетях Швеции поддержали протесты на Кубе: «Долой кубинскую диктатуру!»
13 июля репортер шведского телеканала SVT Фуад Юсефи выпустил новостной материал, в котором он, находясь в американском Майами, пообщался с иммигрировавшими в США кубинцами. Как сообщили его собеседники, их желание вернуться на родину и помочь тысячам протестующих, которые вышли на улицы кубинских...
14 июля 2021
Соцсети Швеции о потоке беженцев в Литву: «Белоруссия мстит ЕС за санкции»
13 июля на своей странице в Facebook шведская новостная служба SVT Nyheter разместила новостной материал, в котором рассказывалось о потоке нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву с территории соседней Белоруссии. Ситуация на границе настолько напряженная, что в Вильнюсе приняли решение...
14 июля 2021
Жители Швеции о ЛГБТ-пропаганде: «Зачем это показывать детям?»
8 июля Европарламент осудил принятие Венгрией закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Резолюция была принята 459 голосами «за». 147 депутатов проголосовали «против» и еще 58 — воздержались. Все члены Европарламента от политических партий Швеции проголосовали за осуждение...
10 июля 2021
Жители Швеции о мигрантах: «Не обуза, а настоящая катастрофа!»
7 июля в интервью радиостанции Sveriges Radio лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») заявил, что большой поток иммигрантов в Швецию является «обузой» для страны. На следующий день лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи потребовала извинений от Кристерссона. Соответствующая новость была опубликована...
9 июля 2021