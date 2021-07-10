8 июля Европарламент осудил принятие Венгрией закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Резолюция была принята 459 голосами «за». 147 депутатов проголосовали «против» и еще 58 — воздержались. Все члены Европарламента от политических партий Швеции проголосовали за осуждение Венгрии. Исключение составили депутаты от крайне правой партии «Шведские демократы», которые посчитали это внутренним делом Венгрии. Соответствующая новость была опубликована на Facebook-странице шведской газеты Svenska Dagbladet, где рядовые читатели смогли поделиться своими комментариями.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Отметим, что мнения шведских пользователей о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в Венгрии разделились.

«Зачем это показывать детям? Дайте им расти и познавать себя самостоятельно, без влияния мнений и взглядов, сформированных взрослыми», — предложил Thomas K.

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«Потому что их постоянно кормят сконструированной версией, согласно которой быть гетеро — это нормально. Необходимо наличие информации о том, что быть негетеро — тоже нормально. Не волнуйся, Thomas, большинство людей по-прежнему будут гетеросексуальными, так что можешь вздохнуть с облегчением», — отреагировал на комментарий Thomas K. пользователь под ником Jens M.

«Детей нужно учить любить собственное тело и уважать то, что у них уже есть, прежде чем они начнут верить, что решение лежит в хирургии и лекарствах», — предложила Ana M.

«Шведские демократы еще раз доказали, что ценности человека для них не значат ничего», — отметил Andreas E.

«Я считаю, что это абсолютно ЕСТЕСТВЕННО, что детям не нужно привыкать к гомосексуальным сценам. Это не гомофобия — быть сдержанным в таких вопросах! Может быть, было бы хорошо для начала прочитать и понять, сказано это в венгерском законе!» — написал Erik F.

«А что такое гомосексуальные сцены?» — поинтересовалась у Erik F. пользовательница под ником Sari M.

«Публичный эксгибиционизм», — ответил ей Erik F.

«Ага, но что ты имеешь в виду? То есть когда ты, например, целуешь свою жену при детях — это тоже получается публичный эксгибиционизм?» — возразила Sari M.

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«Дети имеют право жить в мире, не знакомясь преждевременно с вопросами секса», — считает Totte D.

«Означает ли это, что у шведских демократов в партии не состоят представители ЛГБТ?» — задался вопросом Hercules P.

«Интерсекциональность, гендер или прочая чепуха НЕ являются европейскими ценностями. ЕВРОПА построена на римском праве, греческой философии и христианских ценностях! Шведские демократы защищают ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ!» — написал Erik A.

«Конечно, мне тоже не нравится этот закон, но мне трудно смотреть на лицемерие ЕС, когда большинство стран — членов ООН не являются демократиями, это мусульманские страны, где происходят убийства и побивания камнями гомосексуалистов», — отметил Kent V.

«Вообще-то шведские демократы в одиночку осуждают взгляды Саудовской Аравии на ЛГБТ», — заметила Pasi N.