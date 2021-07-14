13 июля на своей странице в Facebook шведская новостная служба SVT Nyheter разместила новостной материал, в котором рассказывалось о потоке нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву с территории соседней Белоруссии. Ситуация на границе настолько напряженная, что в Вильнюсе приняли решение построить ограждения из-колючей проволоки, чтобы сдерживать потоки беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Своими комментариями под постом SVT Nyheter смогли поделиться пользователи интернета.

«Литва должна быть счастлива — вот она, долгожданная победа. Распахните свои сердца», — саркастически заметил Lars A.

«Ой! Они такие же расисты, как и Трамп, когда тот построил стену на границе с Мексикой», — пошутила Marie-louise H.

«Ясно, что Беларусь отправляет беженцев, чтобы отомстить за санкции, введенные ЕС из-за угона самолета, санкционированного государством. ЕС и НАТО должны показать Белоруссии, что мы не потерпим их диктаторского терроризма. Это совершенно неприемлемо», — отреагировал Per L.

«В прошлом Швеция и ЕС критиковали Венгрию за то, что та построила стену на границе с другими странами против мигрантов! В чём разница? Почему обвиняют Беларусь? Эти мигранты не хотят оставаться там, они даже не хотят оставаться в Литве, а хотят переехать в Германию, Швецию и так далее», — написала Jasminka R.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

«Если миграцию спонсирует целое правительство, то я не думаю, что одной стены достаточно. Если в их распоряжении находятся ресурсы целого государства, они могут как строить туннели, так и доставлять людей на подводных лодках. И они, скорее всего, могут переправить хоть всё население за 24 часа, если захотят, несмотря на все стены», — предположил Albert V.

«Это то же самое, чем промышляет Турция», — считает Monica Ö.

«Только вдумайтесь: людей используют как средство давления и ведения переговоров», — возмутилась Susanna K.

«Быть соседом такой диктатуры, как Беларусь, неприятно. Тогда и колючая проволока потребуется», — заметил Håkan R.

«Мигранты — это счастье и экономический рост для страны. Беларусь помогает обогатить Европу врачами, инженерами и другими специалистами в различных областях, благодарите и принимайте их!» — пошутил Mitch O.

«Пора ответить жесткой Белоруссии такой же жесткой монетой», — предложил Mats R.

«Я что-то ничего не понимаю. Белорусские власти мстят Евросоюзу с помощью мигрантов. Вы имеете в виду, что мигранты будут обузой для ЕС?» — спросил Jan S.

«В Литве что, президентом стал Трамп?» — сострил пользователь под ником Sverige S.