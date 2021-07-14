13 июля репортер шведского телеканала SVT Фуад Юсефи выпустил новостной материал, в котором он, находясь в американском Майами, пообщался с иммигрировавшими в США кубинцами. Как сообщили его собеседники, их желание вернуться на родину и помочь тысячам протестующих, которые вышли на улицы кубинских городов, настолько велико, что они готовы вступить добровольцами в вооруженные отряды, чтобы свергнуть коммунистический режим братьев Кастро.

Фидель Кастро объявляет победу революции

Материал Юсефи был опубликован на официальной странице SVT в Facebook, где пользователи сети оставили свои комментарии.

«Было бы просто здорово, если бы эта коммунистическая диктатура также канула в Лету. Чтобы люди, которые жили в нищете при социализме, наконец-то обрели свободу», — оставил самый популярный комментарий по числу положительных эмоций Johan A.

«Да, небольшая часть населения Кубы протестует, так же как и большая часть кубинцев за границей делает то же самое! Но не потому, что их лишили свободы, а потому, что им запрещали прививаться от коронавируса, пока они не создали свою собственную вакцину, что продвигалось очень медленно! Кроме того, закрытие страны для туристов из-за коронавируса влечет за собой экономический кризис и, таким образом, потерю огромных денег, потому что остров зависит от туризма!» — считает Myriam Y.

Фидель Кастро и Рауль Кастро перед штурмом казарм Монкада. 1953

«Хорошо, что вы говорите о том, что такое коммунизм. Я думаю, что многие здесь, в Швеции, отказываются в это верить, и позволить коммунизму процветать здесь — это действительно предосудительно», — написала Monica Ö.

«Думаю, что торговое эмбарго США контрпродуктивно. Трудно представить, что режим мог бы остаться неизменным, если бы экономика Кубы развивалась на основе рыночной модели», — предположил Urban W.

«Долой кубинскую диктатуру!» — отреагировал Yamil R.

«Коммунизм провалился … опять двадцать пять», — написал Ted S.

«Однобокая пропаганда независимого SVT. Вместо этого лучше расскажите нам о странах, ситуацией в которых Соединенные Штаты довольны, например о Колумбии или Чили», — предложил Claes B.

«Коммунизм и социализм имеют многовековую историю политического угнетения, геноцида и человеческих страданий», — отметил Magnus A.

Фидель Кастро на строительстве Братской ГЭС. 1963

«Привет, редакция SVT Nyheter! Я и многие другие хотят видеть, куда идут наши налоги. Вы можете воспринимать это как одну из своих обязанностей — отвечать на вопросы своих постоянных читателей о ваших методах журналистики. Поэтому у меня вопрос: почему вы так не хотите подчеркивать, что режим, установленный на Кубе, во многом является коммунистическим режимом?» — спросил Jo I.

«В странах, где коммунисты у власти, именно бедным приходится тяжелее всех», — заметила Izabella L.