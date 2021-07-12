12 июля один из двух крупнейших дневников Швеции Dagens Nyheter опубликовал статью, в которой рассказывалось о шведской паре, отказавшейся от ранее удочеренной ими четырехлетней девочки из России. Тревогу о пропаже ребенка забила школа, поскольку девочка не посещала занятия несколько месяцев, начиная с декабря прошлого года. Однако 22 февраля школьная администрация получила неожиданный для себя ответ от социальных служб — супружеская пара аннулировала процесс удочерения и вернула ребенка в Россию. В настоящее время, подчеркивают журналисты, муниципалитет Транос в одиночку пытается вернуть ребенка обратно в Швецию, поскольку девочка уже успела получить шведское гражданство.

Карл Лемох. Варька (фрагмент)

Под публикацией соответствующей новости на странице Dagens Nyheter в Facebook пользователи сети оставили свои комментарии.

«Это так бесчеловечно. У нас рядом жила соседка, которая каждое лето ухаживала за девочкой из российского детского дома», — отреагировала Berg M.

«Какая важная новость, а вы утаиваете ее, потому что прочитать ее можно только по подписке», — возмутилась редакцией Dagens Nyheter Nicole E.

«Как взрослый человек, которого тоже удочерили, я воспринимаю всё это с крайне сильными эмоциями», — призналась Diana M.

«Да как вообще можно пожалеть о своем решении усыновить ребенка? Процесс усыновления ведь продолжается несколько лет, и можно ведь отказаться от всего этого до того, как это станет свершившимся фактом. Бедная девочка», — пожалела ребенка Birgitta J.

(сс) SeaReeds Ребенок

«Просто фу! Как же грустно мне за эту бедную девочку. Чувство отсутствия любви к себе будет сопровождать ее еще долгое время в жизни», — написала Suphatra H.

«Я вообще не могу понять, как они ее удочерили при живых-то ее родственниках, потом просто отправили ее обратно в Россию и еще, если верить статье, говорят, что она русская, и ей трудно интегрироваться, хотя в то же время девочка в совершенстве овладела шведским, ходила в детсад… Вообще не понимаю этого, и это всё очень странно. Остается только пожелать этой бедной маленькой девочке, чтобы у нее всё было хорошо и чтобы в жизни у нее наконец-то появился родной дом», — отметила Pia A.

«Это безумно возмутительно, такого не должно быть. Это же ребенок, это не вещь, которую можно вернуть обратно, если она не подходит», — негодует Therese W.

«Это с каких пор дети стали товаром, который можно вернуть обратно, если он не понравился?» — возмутилась Johanna H.

«Слов нет. Как можно пожалеть об усыновлении ребенка?» — прокомментировала Carina L.

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«Грустно всё это, слов нет, подумайте только о том, что испытывает эта девочка, которая через всё это прошла. И, как уже все отметили выше, это похоже на какую-то покупку в магазине», — написала Natasha N.

«Этих так называемых родителей надо посадить за решетку на всю оставшуюся жизнь. Дети — не товар на полке, который можно вернуть обратно», — отреагировала Karin B.

«Какие же они мерзкие люди», — не выдержал Nicklas K.

«Пусть девочка останется в России. В таком чувствительном возрасте не надо таскать ее туда-сюда», — предложила Anna B.