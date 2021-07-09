Стокгольм, 9 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. 7 июля в интервью радиостанции Sveriges Radio лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») заявил, что большой поток иммигрантов в Швецию является «обузой» для страны. На следующий день лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи потребовала извинений от Кристерссона. Соответствующая новость была опубликована в аккаунте газеты Aftonbladet на Facebook, где пользователи оставили свои комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отметим, что в вопросе о пользе беженцев для Швеции мнения рядовых читателей Aftonbladet разделились. Некоторые начали защищать позицию Кристерссона, в то время как другие подвергли заявление политика жесткой критике.

«К сожалению, слова Кристерссона вообще не представляют какой-либо ценности. Он вряд ли станет кандидатом в премьер-министры», — считает Ola M.

«А за что Ульф должен извиняться? Наш премьер-министр (Стефан Лёвен. — Прим. ИА REGNUM) вообще назвал расистами 1 миллион избирателей, обладающих правом голоса, и, разумеется, за это даже не извинился», — недоумевает Taggen L.

«Нельзя на это закрывать глаза. Конечно, это будет обузой до тех пор, пока они не найдут работу и не смогут содержать себя самостоятельно. В основе всей концепции государства всеобщего благосостояния стоит труд», — поддерживает Кристерссона Anita F.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

«Неверно истолковать это заявление, что здесь делают многие, — это уже почти какой-то подвиг. Есть много хороших вещей, но они (мигранты. — Прим. ИА REGNUM) все равно могут стать обузой, если их станет слишком много… Я думаю, большинство людей и так знают, что миграция принесла Швеции очень много хороших вещей за эти годы, но, к сожалению, она принесла и многие плохие. И мы не поможем ни нашим детям, ни нашим внукам, если будем закрывать на это глаза», — написал Andreas R.

«Обуза — это какое-то преуменьшение. Настоящая катастрофа — было бы более подходящим словом!» — негодует Niklas H.

«Блин, а если все иностранцы не выйдут на работу! Какое же это тупое оскорбление!!!» — возмущенно написала Anne W.

«Всё правильно, Ульф, они являются очень большим бременем для Швеции. Как хорошо, что в Швеции есть две крупные политические партии, которые придерживаются такого же мнения», — поддержал Кристерссона пользователь под ником Nenne L.

«Мне просто интересно: кто вообще является обузой для Швеции? Я и мой муж, который платит кучу налогов каждый месяц, или мой 2,5-летний ребенок, который родился в Швеции и считает Швецию своей родиной? Может, мне стоит учить своего ребенка, что мы все — обуза для страны, по мнению Окессона (Джимми Окессон является лидером крайне правой партии «Шведские демократы». — прим. ИА REGNUM) и Кристерссона? Бедный, бедный мой ребенок», — пожаловалась Med Y.

«А может быть, нам вообще стоит попросить всех иностранцев не выходить на работу несколько дней, чтобы мы тогда сами могли увидеть, каким это таким бременем они являются для Швеции?» — предложил Hans D.

Paul Sableman «Добро пожаловать, мигранты!»

«Я так расстраиваюсь, когда в рамках недели Almedalen слышу речи Джимми Окессона и других политиков, обвиняющих иммигрантов в том, что у нас плохо обстоит дело с иммиграцией. А чья же это на самом деле вина? Да, точно, ни в коем случае не тех молодых людей, которым я и моя семья помогаем интегрироваться с 2015 года. Не тех молодых людей, которые выучили шведский язык, работают, получают водительские права, интегрируются, чтобы иметь возможность принимать активное участие и платить за наше государство благосостояние» — отметила Elisabeth Ö.

«У нас не было этой проблемы в 60-е, 70-е и 80-е годы, когда люди жили правильно, работали и учили шведский язык. Мои родители — хороший пример. Работали в Scania и ходили на вечерние курсы шведского языка, чтобы интегрироваться в общество. Сейчас никаких таких требований и близко нет», — рассказал Riku H.