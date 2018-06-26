Александр Вансю
Последние публикации
Кто греет руки на ЖКХ в Кемеровской области?
На протяжении нескольких лет жители города Мыски сталкиваются с «фальсификациями» в сфере ЖКХ, включая «необоснованное завышение тарифов» на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов и нарушение процедуры проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов, что позволяет управляющим...
26 июня 2018
Перипетии IV крестового похода: ни сарацинов, ни Святой земли
История каждого крестового похода начиналась с проповеди о необходимости освобождения Святой земли от сарацин и защиты христианских святынь. Так, в трактате «О проповеди креста» пятого великого магистра ордена доминиканцев Гумберта Романского — своего рода инструкции — приводятся аргументы...
13 апреля 2018
Серая схема в ЖКХ: жильцы платят за воздух
В сфере жилищно-коммунального хозяйства уже на протяжении длительного времени успешно работает схема, которая позволяет управляющим компаниям получать деньги практически из воздуха. Конечно, это происходит за счет жильцов многоквартирных домов. Первая реакция, которая может возникнуть у жильцов, —...
13 марта 2018
Мафия захватывает город в Кузбассе: отработка модели для России?
Несколько лет назад жизнь небольшого провинциального города Мыски в Кемеровской области изменилась кардинальным образом. Хамство местной администрации, «денежные махинации в ЖКХ», психологическое давление на несогласных с «новой политикой» в виде угроз об увольнении, создании «больших проблем»...
27 февраля 2018
В СССР принято решение о создании атомной бомбы
Несмотря на то, что глубокие научные исследования по урану начались в 1942 году, безумно обогатившиеся в ходе Второй мировой войны США опережали СССР технологически. Преодолеть этот разрыв было очень сложно: страна находилась в условиях тяжелейшей войны с нацистской Германией. На Потсдамской...
11 февраля 2018
Лицо «прекрасной эпохи»
Американский художник-портретист Джон Сингер Сарджент был одним из самых известных живописцев «прекрасной эпохи» (периода в европейском искусстве, который длился с конца XIХ века до 1914 года). Сарджент родился 12 января 1856 года во Флоренции в семье американских экспатриантов. Сарджент с детства...
12 января 2018
Братья Райт совершили первый в мире полет на самолете «Флайер»
Любовь к изобретательству в братьях Райт воспитали с детства. Родители — Милтон Райт и Сюзанна Кернер — в молодости увлекались механикой и впоследствии стремились привить этот интерес и своим детям. Отец помогал Уилборну и Орвиллу в их опытах, подмечал, какие конструктивные ошибки нужно исправить в...
17 декабря 2017
Дестабилизация в Кузбассе: глупость или война с обществом?
В Кузбассе история о нашумевшем увольнении заслуженного учителя в городе Мыски Ивана Романа получила неожиданное развитие. Несмотря на недопустимое поведение директора средней школы №2 Оксаны Шадриной, которое буквально всколыхнуло весь город и вызвало негодование среди родителей и учеников...
27 ноября 2017
Покоритель Арктической Сахары
10 октября 1861 года в Норвегии родился будущий полярный исследователь, учёный, лауреат Нобелевской премии, политический и общественный деятель Фритьоф Ведель-Ярслберг Нансен. Известность Нансена распространится далеко за пределы Норвегии, его именем назовут лунный кратер, горные вершины в...
10 октября 2017
Как великий полководец победил русскую армию и проиграл русскому народу
15 сентября французский император Наполеон I въехал в Кремль. Днём ранее, на подступах к Москве, самому императору и его войску казалось, что желанная цель трудного похода и кровопролитных сражений достигнута. Добравшись 14 сентября до Камер-Коллежского вала, Наполеон ждал московскую делегацию...
15 сентября 2017