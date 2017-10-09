10 октября 1861 года в Норвегии родился будущий полярный исследователь, учёный, лауреат Нобелевской премии, политический и общественный деятель Фритьоф Ведель-Ярслберг Нансен. Известность Нансена распространится далеко за пределы Норвегии, его именем назовут лунный кратер, горные вершины в Антарктиде, на Тянь-Шане и в Канаде, острова в архипелаге Земля Франца-Иосифа и в Карском море, а также улицы в ряде городов России, Украины, Армении, США, Великобритании и Болгарии.

Фритьоф Нансен

Фритьоф Нансен

Нансен не ограничивался какой-либо одной областью науки, по его собственным словам, это было бы слишком скучно. Биограф полярного исследователя Пер Эгиль Хегге уверен, что описать вклад Нансена в науку может только тот, кто обладает глубокими знаниями в медицине, биологии, анатомии, неврологии, метеорологии, геологии, океанологии и ряде других наук.

Мировую известность Нанесу принесла экспедиция в Гренландию. Экспедиция, которая большинству исследователей казалась невозможной, была реализована Нансеном и пятью его товарищами. В 27 лет впервые в истории он пересек на лыжах ледяной покров арктического острова, доказав, что во внутренней части Гренландии нет свободных ото льда участков, так называемых оазисов. После возвращения Нансен напишет книгу «На лыжах через Гренландию», которая в 1995 году войдёт в список 25 лучших литературных произведений Норвегии, начиная со Средних веков и заканчивая 1960 годом.

Nansen_Fram_Map.png Userfremantleboy, UserNormanEinstein, Ruhrfisch Карта экспедиции 1893—1896 годов. Свободное плавание «Фрама», июль — сентябрь 1893

Экспедиция в Гренландию

Особый интерес для исследователей представлял материковый лёд арктического острова — область, большая часть которой в конце 19-го столетия оставалась неизведанной. Первая попытка проникнуть вглубь материкового льда Гренландии была предпринята в 1752 году датчанином Далагером, который смог углубиться внутрь территории только на 13 километров. Исследователи последующих экспедиций смогли увеличить дистанцию с западного берега ледяного острова вглубь материкового льда, однако каждый раз сталкивались с непреодолимыми обстоятельствами и были вынуждены возвращаться обратно. В 1883 году экспедиции шведского исследователя Адольфа Норденшельда удалось проникнуть в «арктическую Сахару» (так Норденшельд называл Гренландию) на 117 километров, однако сопровождавшие его саами преодолели на лыжах ещё 70 километров. Новость о том, что сопровождавшим Норденшельда саами удалось найти удобную для лыж поверхность и за короткий срок преодолеть большое расстояние, вдохновила Нансена на организацию экспедиции.

«Как молния, пронеслось в моём мозгу: экспедиция на лыжах через Гренландию от одного берега до другого. Скоро был готов тот план, который позднее был осуществлён и выполнен».

А.Блох «Под парусами в лунном свете» — рисунок, сделанный по эскизу Нансена. На заднем плане видны нарты с прикреплёнными к ним парусами

Прежние исследователи начинали экспедиции с населённого западного берега Гренландии в направлении восточного побережья, которое большую часть года окружено льдами, вследствие чего суда не могли подойти к берегу. По этой причине, даже если бы экспедиции удалось достигнуть восточного побережья, ей пришлось бы идти обратно тем же путём, т. е. проделать двойной путь. Нансен предложил пересечь Гренландию с запада на восток, что вызвало бурную критику научного сообщества, а его экспедиции заранее предрекали гибель.

«Когда путешествие уже начнётся, — пишет Нансен, — позади будут сожжены все корабли, и для сохранения своей жизни и возвращения домой необходимо будет дойти до населённых мест на западе во что бы то ни стало; иного выбора не будет, а это всегда сильный стимул в действиях человека».

Правительство Норвегии отказалось выделить Нансену скромную сумму 5 тыс. крон, заявив, что сможет найти более полезное применение деньгам, чем увеселительная прогулка в Гренландии. Деньги на экспедицию предоставил коммерсант из Дании Августин Гамель.

В состав экспедиции, помимо Нансена, вошли еще пять человек: капитан арктического промыслового судна Отто Свердруп, премьер-капитан норвежской армии Олаф Кристиан Дитриксон, северонорвежский крестьянин Кристиан Кристиансен, оленеводы, саами по национальности, Самуэль Йоханнесен Балту и Оле Нильсен Равна.

Слева направо: Равна, Свердруп, Нансен, Кристиансен, Дитриксон, Балту. Внизу слева виден снегоступ

17 июля 1888 года две лодки с шестью членами экспедиции покинули промысловое судно «Язон» у дрейфующих льдин в 20 километрах от восточного побережья Гренландии. Нансен планировал пересечь дрейфующий лёд в короткий срок, однако поломка лодки и погодные условия заставили исследователей задержаться на льду гораздо дольше. К тому же льдины относило на юг от участка, где было удобнее всего подняться на материковый лёд, поэтому, достигнув восточного побережья, группе пришлось возвращаться на север к точке подъёма. Первоначально ожидалось, что пересечение острова начнётся от фьорда Аммассалик, но дрейфующий лёд внёс свои коррективы, поэтому поход стартовал из Умивик-фьорда.

В походе использовали лёгкие нарты, на каждого человека приходилось более 100 килограммов груза. В период подготовки экспедиции планировалось использовать оленей в качестве тягловой силы, но в дальнейшем от этой идеи отказались. Собак до отъезда раздобыть не удалось, а поскольку Нансен «был слишком молод и нетерпелив», поход не стали откладывать на год. При попутном ветре несколько саней связывались вместе и на них устанавливался парус, что позволяло значительно увеличить расстояние дневных переходов.

Нансен и Йохансен пересекают полынью на каяках. Хорошо видны лыжи (на носу) и обрубленные нарты (на корме). Постановочная фотография Ф. Джексона, июль 1896 года

Температура воздуха в палатке порой опускалась ниже 40 градусов по Цельсию. Во время переходов люди страдали от неутолимой жажды, «как путешественники по Сахаре»: спирта не хватало для того, чтобы растопить необходимого количества льда. У каждого на груди была фляга, чтобы топить снег с помощью тепла собственного тела, но этого не хватало, чтобы утолить жажду. Люди постоянно испытывали чувство голода, недостаток жиров в пище также имел свои последствия.

«Я, собственно, заказал в Дании пеммикан — сушеное мясо, смешанное с салом, но он оказался просто сушёным мясом… Поэтому у нас было слишком мало жиру, и мы перенесли неприятный жировой голод».

3 октября 1888 года экспедиция достигла западного побережья, пройдя 472 километра. Исследователи не успели на последнее судно, уходившее в Европу, поэтому им пришлось перезимовать в поселении Готхоб. На родину Нансен вернулся в мае 1889 года уже национальным героем.

Зимняя «берлога» Нансена и Йохансена

Помощь Советской Республике

В 1918 году Нансена избрали на пост председателя Норвежского союза по созданию Лиги Наций, это обстоятельство предопределило дальнейшие 12 лет его жизни, до момента кончины в 1930 году. С 1920 года он становится первым Верховным комиссаром по делам беженцев Лиги Наций. В 1921 году создаёт комитет «Помощь Нансена» для оказания поддержки голодающим Поволжья. Нансен направляет все свои усилия, чтобы убедить иностранные правительства в том, что недопустимо отказывать в помощи голодающим из-за опасений, что такая поддержка может укрепить положение Советского правительства. Нансен также обращается с призывом к правительству Норвегии:

«Наш долг ясен, — говорил он. — Большие пространства России страдают от голода, который увеличивается с каждым днём.

Любое количество продуктов, которое поступит в какую-либо часть страны, уменьшит давление голода. Мы будем иметь в виду только одну великую цель: прийти на помощь нашим страдающим братьям великим и щедрым путём для поддержания чести нашей родной страны».

National Library Экспедиция на марше. Слева направо: Свердруп, Кристиансен, Дитриксен, Балту и Равна. Фото Ф. Нансена

В следующем 1922 году Нансен удостоен Нобелевской премии мира «за многолетние усилия по оказанию помощи беззащитным». Большая часть суммы от полученной премии была направлена на организацию двух сельскохозяйственных станций в СССР, остальная часть денег была передана в качестве помощи для греческих беженцев. В 1925 году по поручению Лиги Наций возглавил комиссию по организации устройства армянских беженцев. С этой целью посетил Армению.

«Единственное место, — заявил он, — где в настоящее время можно устроить неимущих армянских беженцев, — это Советская Армения. Здесь, где несколько лет тому назад царили разруха, нищета и голод, теперь благодаря заботам советского правительства установлены мир и порядок и население стало в известной степени даже зажиточным».

Ялмар Йохансен в одежде из волчьего меха

Последние годы жизни

Нансен продолжал активно участвовать в политике и вести научную деятельность. Незадолго до своей смерти он предложил проект изучения центрального района Арктического бассейна, согласно которому на дрейфующих льдинах необходимо создать исследовательские станции, а людей и необходимое оборудование должны доставлять жёсткие дирижабли вроде «Цеппелина». В США и Канаде Нансен читал лекции на тему «Арктический транспорт в 2000 году», чтобы заработать деньги на реализацию нового проекта. В 1950-е годы дочь учёного Лив Нансен-Хейер так охарактеризовала арктического исследователя в своей «Книге об отце»:

«Человек деятельный и в то же время мечтатель: человек, разносторонний по своим способностям и интересам, и в то же время простой и обыкновенный. В нём была огромная жажда жизни, но ещё сильнее было его стремление к духовной гармонии и целостности… Он всегда предпочитал думать о людях только хорошее, но полагался лишь на себя самого. В любой вопрос он вникал так, чтобы уж исчерпать его до дна, а себя самого так и не познал до конца».