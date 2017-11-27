В Кузбассе история о нашумевшем увольнении заслуженного учителя в городе Мыски Ивана Романа получила неожиданное развитие. Несмотря на недопустимое поведение директора средней школы №2 Оксаны Шадриной, которое буквально всколыхнуло весь город и вызвало негодование среди родителей и учеников, администрация города Мыски не только не попыталась разобраться в сущности произошедшего, но наплевала на мнение родительской общественности и поддержала необоснованное и неправомерное поведение директора средней школы №2, чем только усугубила и без того накаленную обстановку в городе.

Средняя школа №2, г. Мыски

Все началось 5 октября 2017 года, когда Шадрина вызвала к себе заслуженного учителя по физкультуре Романа и, по мнению преподавателя, в оскорбительной форме потребовала от него написать заявление об увольнении по собственному желанию, сославшись на якобы поступившие «жалобы», пригрозив передать их в прокуратуру. Это вызвало удивление преподавателя. В городе Роман пользуется большим уважением, от родителей слышны только положительные отзывы, еще несколько дней назад на сайте городской администрации его назвали настоящей легендой города.

При этом никаких письменных жалоб предъявлено не было ни Роману, ни представителям общественности, которые впоследствии решили разобраться в произошедшем. Шадрина не потрудилась даже объяснить, в чем заключается суть претензий по отношению к учителю. Возникает подозрение, что их вообще не было. Как вспоминает Роман, он написал заявление об увольнении по собственному желанию сгоряча, не выдержав потока оскорблений и угроз.

Виртуальные жалобы, которые, видимо, существуют пока только в воображении Шадриной, могут подорвать ее собственный авторитет как директора школы, поскольку если жалобы, которыми должна заниматься прокуратура, реально существуют, то получается, что директор школы №2 умышленно покрывает «преступника» и ставит под угрозу безопасность детей. Если этих жалоб не существует, а скорее всего, так оно и есть, то действия Шадриной иначе как произволом не назовешь. В любом из перечисленных случаев возникают большие вопросы о ее соответствии занимаемой должности.

Родители узнали о случившемся от своих детей. Наглое увольнение высококлассного специалиста с 45-летним стажем возмутило родителей. Они убедили его написать заявление о восстановлении на работу. Однако и родителям, и самому Роману пришлось столкнуться с неадекватным поведением школьной администрации. На следующий день после поступления заявления, 11 октября, директор школы отказала учителю в восстановлении на работу, заявив, что на его должность уже утверждена новая кандидатура. В документе, подписанном Шадриной, так и говорилось, что «восстановление Вас на работу в прежней должности невозможно, т.к. кандидатура на вакантное место утверждена 09.10.2017 г. ». В документе нет ни единого слова о том, что новый преподаватель был принят на работу и с ним был заключен трудовой договор. Согласно ст. 64 ТК РФ, данный отказ очевидным образом является необоснованным, поскольку утверждение кандидатуры еще не означает, что с новым кандидатом на должность был заключен трудовой договор. Замену якобы нашли всего за два дня, потому что 7 и 8 октября — это выходные дни. Просто поражает, как спешно директор школы решила разобраться с неугодным учителем, при этом торопились так, что забыли даже написать в трудовой Романа номер приказа об увольнении. По словам преподавателя, ни в момент подачи заявления о восстановлении на работу, ни через неделю с новым преподавателем физкультуры, лишь недавно получившим диплом, трудового договора заключено не было.

ИА Красная Весна Иван Юрьевич Роман

Получается, что учителя, проработавшего в школе 45 лет, профессионализм и высокие результаты которого не раз были отмечены государственными, региональными и городскими наградами, под руководством которого построены стадион, спортивные площадки, гимнастический городок, оригинальный спортивный зал, оборудованный по разработанной им методике, наглым образом вытолкали за дверь по надуманным причинам, растоптав закон.

Столкнувшись с необоснованным отказом директора школы, родители учеников начали собирать подписи в поддержку педагога и обратились в местную администрацию, надеясь получить там разъяснения. Однако собранные подписи и желание добиться справедливости столкнулись с явным безразличием властей. Ответа так и не дождались, а ведь это является прямым нарушением статьи 12 ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Более того, как стало известно, родители, собирающие подписи, начали получать угрозы в свой адрес: мол, бросьте это дело, а то потеряете работу так же как Роман и вообще не сможете потом устроиться в Мысках.

Только после подключения общественников к сбору нескольких сотен подписей и появления в ИА Красная Весна аналитической статьи «Кому выгодно увольнение Ивана Романа?», опубликованной 31 октября, из городской администрации наконец-то поступил ответ, подписанный и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам Светланой Коваль.

В ответе было указано: «Сообщаем Вам, что учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2» Роман И. Ю. уволился по собственному желанию, его права и законные интересы не нарушены».

Таким образом администрация города в лице заместителя главы городского округа Коваль поддержала необоснованный отказ директора школы, очевидным образом нарушающий ст. 64 ТК РФ, о восстановлении на работе заслуженного педагога, расписавшись тем самым в вопиющей некомпетентности и недобросовестности.

Jetworks.ru Город Мыски

Складывается впечатление, что жители города Мыски находятся не в демократическом обществе, где власть следует букве закона и руководствуется мнением народа, а в чьей-то вотчине со своими особыми порядками, где ни мнение народа, ни закон для чиновника — не указ, где нагнетается атмосфера страха и угроз в ответ на справедливое негодование. Что это: просто глупость и некомпетентность или умышленная диверсия в социальной и образовательной сфере и внесение раскола между властью и обществом?

Областные власти не имеют права не отреагировать на разжигание нестабильности в Мысках. Обеспокоенные родители школьников и выпускники средней школы №2 совместно с общественной организацией «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) направили коллективное обращение губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, начальнику департамента образования и науки Артуру Чепкасову, прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову.