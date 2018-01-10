Американский художник-портретист Джон Сингер Сарджент был одним из самых известных живописцев «прекрасной эпохи» (периода в европейском искусстве, который длился с конца XIХ века до 1914 года). Сарджент родился 12 января 1856 года во Флоренции в семье американских экспатриантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Сарджент

Джон Сарджент

Сарджент с детства мечтал стать художником. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его родители решили развить художественные таланты своего сына. В октябре 1867 года мать художника писала в Новый Свет своим родственникам, что мальчик «стал достаточно большим, чтобы наслаждаться произведениями искусства, которых так много в Старом Свете, и прекрасными пейзажами Европы. Джонни хорошо рисует, и если нам удастся найти подходящего учителя, из него может получится маленький художник».

Родители будущего художника часто переезжали из одной европейской страны в другую. Летние месяцы семья проводила в курортных городах Германии, Франции или Швейцарии, когда наступала зима, семья мигрировала на юг Италии. По этой причине Сарджент говорил на основных европейских языках, включая немецкий, французский и итальянский, так же свободно, как и на английском. Получив преимущественно домашнее образование, Сарджент отправляется в Париж к живописцу Шарлю Эмилю Дюрану, чтобы продолжить свое обучение, которое длилось с 1874 по 1878 год. В 1878 году молодой художник также начал посещать класс Леона Бонна в Школе изящных искусств.

Джон Сарджент. Миссис Сесил Уэйд. 1886

Еще будучи студентом, Сарджент начинает выставлять свои работы на выставках Франции. В 1876 году его картина была представлена в Салоне — крупнейшей художественной выставке Парижа. В 1881 году его полотно получило в Салоне медаль. В этот период Сарджент работал над пейзажами, фигурными экспозициями и портретами, принесшими ему большую славу.

По мнению биографа М. Вуда, портреты Сарджента обладали качеством, которое редко можно было встретить в работах других портретистов.

«Он действительно передает не только лицо и одежду своих моделей, но каким-то путем в составе красок сказывается их общественное положение и их знатность», — пишет биограф.

Джон Сарджент. Фонтан, Вилла Торлония, Фраскати, Италия

Вуд указывает, что американскому портретисту удалось передать не только внешность представителей аристократии, но саму придворную атмосферу и традицию всего класса в целом, в то время как современники Сарджента использовали знатных натурщиков только как моделей.

В 1884 году карьера известного портретиста оказалась под угрозой, когда Сарджент неожиданно для себя очутился в центре скандала. Шумиху вызвал портрет супруги влиятельного французского банкира Вирджинии Готро. Художник считал, что портрет Готро — одна из лучших его работ, однако публика негодовала, посчитав, что картина Сарджента слишком откровенна. Несмотря на то, что портрет был назван «Мадам Икс», узнать в нем Готро не составляло никакого труда, ее знал весь Париж. От художника потребовали снять картину с выставки, однако он ответил отказом. В итоге художник был вынужден покинуть Париж и переехать в Лондон.

Джон Сарджент. Портрет мадам Икс. 1883

В 1888 году во время своего визита в США Сарджент организовал свою первую персональную выставку в Бостоне, которой сопутствовал огромный успех. Лондон художник «завоевал» через пять лет, в 1893 году, когда в британской Королевской академии художеств были выставлены портреты «Миссис Хью Хаммерсли» и «Леди Энью». Британские критики назвали его великим художником. В 1894 году на пике карьеры Сарджента избрали кандидатом в члены Королевской академии художеств, а в 1897 году он стал академиком.

Последние 20 лет своей жизни американский художник работал в жанре пейзажа и фрески. Серию фресок его работы можно встретить в публичной библиотеке Бостона, художественное оформление которой продолжалось более 20 лет, с 1890 по 1916 год.

Джон Сарджент

В мае 1918 года Комитет по британским военным мемориалам заказал картину у Сарджента, которая сохранила бы память о жертвах Первой мировой войны. Художник принял заказ, отправившись в июле 1918 года во Францию, где его лично встретил командующий Британскими экспедиционными силами фельдмаршал Дуглас Хейг. Работа над огромным полотном была завершена в 1919 году. Сарджент изобразил солдат, пострадавших от газовой атаки. Полотно «Отравленные газами» выставили в Королевской академии художеств. Работа Сарджента стала «картиной года» и вошла в список лучших произведений в истории мировой батальной живописи.

Сарджент умер в Лондоне 15 апреля 1925 года. Причиной смерти шестидесятилетнего художника стал сердечный приступ. Прах Сарджента погребен на кладбище Броквуд в графстве Суррей. Поминальная месса состоялась 24 апреля в Вестминстерском аббатстве.