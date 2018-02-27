На протяжении нескольких лет жители города Мыски сталкиваются с «фальсификациями» в сфере ЖКХ, включая «необоснованное завышение тарифов» на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов и нарушение процедуры проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов, что позволяет управляющим компаниям «проталкивать правильные перечни ремонтных работ». Такие перечни позволяют получать деньги, а именно десятки миллионов рублей, «за невыполняемые работы». Хотелось бы понять, кто в городе Мыски покрывает такую прибыльную деятельность управляющих компаний?

Цитата из х/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР Ремонт спустя рукава

В руках корреспондента ИА REGNUM оказалось очень интересное документальное свидетельство, на основе которого можно предположить, что глава Мысковского городского округа (МГО) Дмитрий Иванов оказывает всестороннюю поддержку МУП УК «Наш дом», которая, по словам жителя города Владимира Ц., печально известна тем, что выбивает из жильцов десятки миллионов рублей за невыполненные работы. Это документальное свидетельство называется протокол №7 Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 30 апреля 2015 года за личной подписью Иванова.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Чтобы понять ключевую роль данного документа нужно вернуться в 2015 год, когда жителям многоквартирных домов «навязали» УК «Наш дом», вместо УК «Томуса», которой 30 апреля 2015 года неожиданно отказали в предоставлении лицензии. Как сообщил Владимир Ц.: «Фактически, УК «Томуса» с 30.04.2015 года не расторгала договоры на управление многоквартирными домами в микрорайоне ГРЭС. И с 1 мая 2015 года продолжала работать до октября 2015 года. Непредоставление лицензии на последующий срок не является основанием для мгновенного прекращения работы управляющей компании по управлению многоквартирными домами».

Тем не менее УК «Наш дом», не имея временных договоров на управление многоквартирными домами, подала в суд иски о взыскании с жильцов задолженности за период с 1 мая 2015 года по 31 июля 2015 года за текущий ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов. Факт того, что УК «Наш дом» не заключала временных договоров на управление, подтверждает решение мирового судьи судебного участка №1 города Мыски от 21 июня 2016 года. Во-вторых, руководство УК «Наш дом» подало исковые заявления о взыскании задолженности на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 30 апреля 2015 года, т. е. протокола №7.

В протоколе №7 говорится: «С 1 мая 2015 года ООО УК «Томуса» прекращает исполнение своих обязанностей по управлению многоквартирным домом, в связи с отказом в предоставлении лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Данная ситуация может повлечь за собой ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей, и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» решено: … определить МУП УК «Наш дом»… ответственной за выполнение услуг по содержанию и ремонту… на период проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

Круговая порука. Карикатура 1871 года

Во-первых, в протоколе №7 не указан состав комиссии. Для документа такой чрезвычайной важности это недопустимо. Возможно, из-за очевидной сомнительности данного предприятия никто не рискнул подписываться под данным документом, кроме главы Мысковского городского округа — председателя КЧС и ПБ Дмитрия Иванова.

Во-вторых, как отметил Владимир Ц., в нарушение ст. 6 указанного закона №68-ФЗ, в которой говорится о гласности информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, «фиктивный протокол №7 от 30 апреля 2015 года о возникновении ЧС был тайно передан МУП УК «Наш дом» в период рассмотрения судебного дела №2−44/16 по иску УК «Наш дом» о взыскании задолженности с жильцов многоквартирного дома. Сообщение о ЧС муниципальные власти должны были опубликовать в СМИ 30 апреля 2015 года, однако этого сделано не было».

Владимир Ц. сообщил: «Никакого сообщения (ни в СМИ, ни другими техническими средствами) о якобы сложившейся чрезвычайной ситуации в городе Мыски с 1 мая 2015 года не было. Это факт. Поэтому содержание протокола, составленного Дмитрием Ивановым и подписанного им, надумано и не соответствует действительности».

Однако, согласно ст. 237 УК РФ, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенное лицом, занимающим государственную должность, а равно главой органа местного самоуправления, может предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Стал бы глава Мысков идти на такой риск, если бы он не был заинтересован в деятельности УК «Наш дом»? Возникает вопрос о характере такой заинтересованности и о причастности других сотрудников администрации к составлению сомнительного протокола №7. Они знали о его наличии, или он действительно был составлен главой в тайне ото всех?

Рене Магритт. Молчаливое согласие. 1965

Итак, Иванов оказался в щекотливой ситуации. Если, как говорится в протоколе №7 от 30 апреля 2015 года, в городе сложилась чрезвычайная ситуация, то главу МГО могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 237 УК РФ за сокрытие информации о чрезвычайной ситуации или не оповещение населения о возникшей опасности ущерба здоровью людей. Если же такой опасности для здоровья жителей города Мыски не было, тогда глава МГО сфабриковал неправомочный протокол. Это, по мнению жителей города, характеризует Иванова с «нечистоплотной стороны». Во всем этом есть еще одна странность. УК «Наш дом» получила лицензию 29 апреля 2015 года, а на следующий день, 30 апреля 2015 года, в городе Мыски сложилась чрезвычайная ситуация и УК «Томуса» отказали в предоставлении лицензии.

Другой интересный факт заключается в том, что государственная жилищная инспекция Кемеровской области (далее ГЖИ КО) должна была тут же отреагировать на неправомерные действия со стороны УК «Наш дом» после получения решения мирового судьи судебного участка №1 города Мыски от 21.06.2016 года, в котором говорилось, что УК «Наш дом» осуществляла свою деятельность без заключения временных договоров на управление.

ГЖИ КО ответила бездействием и на решение Мысковского городского суда, вступившего в силу 13 сентября 2016 года, согласно которому решение собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу город Мыски, ул. 18 квартал, дом №3, принятое 1 ноября 2015 года, было признано недействительным по причине того, что УК «Наш дом» грубо нарушила порядок проведения общего собрания жильцов, пытаясь «навязать правильный перечень работ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция как она есть

Согласно ст. 196 ЖК РФ: «Должностные лица органа государственного жилищного надзора при осуществлении лицензионного контроля обязаны исполнять своевременно и в полной мере полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения лицензионных требований». По словам жителей Мысков, УК «Наш дом», начиная с 2015 года и по сей день, «продолжает фальсифицировать» протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов с тем, чтобы утвердить стоимость и перечень работ, которые УК «Наш дом» не будет выполнять, но за которые будет получать с жильцов деньги. Жалобы со стороны жильцов в ГЖИ КО продолжают поступать, но надзорный орган, похоже, предпочитает бездействовать. Что это за непреодолимая сила заставила ГЖИ КО закрыть глаза на действия УК «Наш дом»?

По словам Владимира Ц., УК «Наш дом» печально известна тем, что без какого-либо согласования или расчета вносит в перечень работ по текущему ремонту взятые с потолка наименования услуг и их стоимость. Например, в перечне работ по текущему ремонту дома №3, расположенного по улице 18 квартал, за 1 ноября 2015 года указан пункт «Непредвиденные сантехнические и электромонтажные работы». Годовая стоимость данной услуги составила 49 тыс. 301 рубль. При этом, поломка ремонтируемого объекта еще не произошла и не известно, произойдет ли она вообще и какого объема будет эта поломка, однако сумма этой гипотетической неисправности уже включена в стоимость работ. Получается, что жильцов просто заставляют платить за воздух. Стоимость аналогичной услуги для дома №8, расположенного по улице 17 квартал, на 23 июля 2015 года составила 55 тыс. 211 рублей.

По расчетам Владимира Ц., «УК «Наш дом» собирает в год 77 млн рублей за невыполняемые работы». Здесь может возникнуть предположение, что глава Мысковского городского округа мог руководствоваться корыстными мотивами, когда пошел на риск, подписав протокол №7 и рискуя получить пять лет лишения свободы по ст. 237 УК РФ. Возникает сомнение, что надежное покровительство со стороны мысковской администрации носит безвозмездный характер, когда речь идет о десятках миллионов рублей, полученных УК «Наш дом» за «невыполняемые работы». И как со всем этим связано бездействие ГЖИ КО?

Если правоохранительными органами будет установлено наличие мошеннических действий со стороны главы МГО и других представителей городской администрации, то, согласно ст. 159 УК РФ, лицу, совершившему мошеннические действия с использованием своего служебного положения, может грозить до шести лет лишения свободы.

Ситуация в Мысках уже привлекла к себе внимание жителей всей Кемеровской области. Остается только гадать, почему администрация бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева бездействовала столько лет, несмотря на многочисленные жалобы жителей Мысков, или ситуацию в городе просто просмотрели? Остается надеяться, что врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев исправит ошибки предыдущей администрации и возьмет ситуацию в Мысках под свой контроль.