



Ян Мухаметьянов ИА REGNUM Наполеон в Москве

15 сентября французский император Наполеон I въехал в Кремль. Днём ранее, на подступах к Москве, самому императору и его войску казалось, что желанная цель трудного похода и кровопролитных сражений достигнута. Добравшись 14 сентября до Камер-Коллежского вала, Наполеон ждал московскую делегацию, чтобы принять из ее рук ключи от города, однако ожидания его остались напрасными. Русское войско и жители Москвы покинули город. Это означало только одно — продолжение отчаянного сопротивления не покорившегося народа.

И. Львов. Наполеон на Воробьёвых горах

Волнение и досада охватили не только главнокомандующего Великой армии, но и солдат. Из дневника офицера наполеоновской армии Цезаря Ложье, описавшего вступление французских солдат в Москву 15 сентября:

«Дома, хотя большей частью и деревянные, поражают нас своей величиной и необычной пышностью. Но все двери и окна закрыты, улицы пусты, везде молчание! Молчание, нагоняющее страх… Мы тщетно стараемся казаться спокойными, тогда как у нас на душе неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное».

Необыкновенное не заставило себя ждать. Редкие пожары, начавшиеся еще вечером 14 сентября, в ночь с 16 на 17 сентября превратили районы, прилегающие к Кремлю, и другие части города в море пламени. Наполеон был вынужден спешно покинуть Кремль, в конечном итоге, согласившись с опасениями его маршалов, которые рекомендовали императору переместиться в загородный дворец Петра I.

«Мы шли по огненной земле под огненным небом, между стен огня», — вспоминает один из сопровождавших французского императора.

Великая армия оккупировала Москву, но удалось ли ее главнокомандующему достигнуть целей русской кампании? Во-первых, Наполеон стремился уничтожить русскую армию в генеральном сражении. Пытаясь настигнуть отступающие колонны военного министра Барклая де Толли и князя Багратиона, Наполеон искал крупного сражения, которое могло бы решить исход всей кампании: так было под Витебском и под Смоленском. В начале сентября 1812 года войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова, сменившего на посту главнокомандующего Барклая де Толли, встретили армию императора у деревни Бородино. Великая армия не смогла уничтожить русские войска в Бородинском сражении, цель Наполеона не была достигнута.

И. Львов. Французы в престольной палате

Во-вторых, разбив Кутузова, французский император хотел вынудить Александра I подписать мирный договор. Будучи в Москве, Наполеон трижды писал Александру I, предлагая заключить мир, но так и не дождался ответа. Он был готов на сколь угодно мягкие для России условия мирного соглашения, но столкнулся с молчаливым отказом. И, в-третьих, император планировал превратить Россию в вассала, необходимого для дальнейшей борьбы с Англией в Европе, а может быть, и в Азии.

Во время оккупации Москвы Наполеон рассматривал несколько вариантов продолжения военной кампании, включая поход на Петербург и организацию крестьянского восстания. От похода на север пришлось отказаться, поскольку не хватало фуража, а пополнить запасы не удавалось из-за жестокого сопротивления крестьян. Лошадей осталось так мало, что некоторые маршалы порекомендовали даже бросить часть пушек. И, наконец, сама армия не была готова к новому походу.

Наполеон под Москвой

От крестьянского восстания французский император также отказался. По мнению французского историка, специалиста по внешней политике Наполеона I Эдуарда Дрио, крестьянские восстания претили самому существу императора.

«Он думал поднять казанских татар; он приказал изучить восстание пугачевских казаков; у него было сознание существования Украины… Он думал о Мазепе… Поднять революцию в России — слишком серьезное дело! Наполеон не без боязни остановился перед грозной тайной степей… Он был не творцом революций, но их усмирителем; у него было желание порядка; никто никогда больше, чем он, не обладал чувством и как бы инстинктом императорской власти, у него было что-то вроде физического отвращения к народным движениям», — пишет Дрио.

Василий Верещагин. В Городне — пробиваться или отступать. 1887-1895

Через месяц с момента вступления в Москву Наполеон, наконец, принял решение. Маршал Мортье получил приказ остаться в городе с 10-тысячным гарнизоном. Остальная армия должна была направиться по Старой Калужской дороге, чтобы дать бой Кутузову. 19 октября 100-тысячная французская армия начала выход из города. Однако неожиданно французский император решает изменить свой план: не нападать на Кутузова, а развернуть свои войска и двигаться на Смоленск. Вечером 20 октября маршалу Мортье был направлен приказ покинуть Москву, а перед выступлением взорвать Кремль. Неожиданный приказ Наполеона о выступлении и отсутствие времени позволили маршалу выполнить повеление императора только частично: до основания была уничтожена лишь Водовзводная башня. Ранее Наполеон утверждал, что никогда не предпринимает бессмысленных действий, однако, по мнению историков, приказ о взрыве Кремля представлял из себя именно бесполезный и варварский поступок.

Януарий Суходольский. Отступление французов из Москвы

Наполеон не отказался от дальнейшего ведения войны, однако принял решение, что его армия более не может оставаться в Москве, которая вознаградила императора не триумфом, но горьким осознанием недостигнутых целей.

По мнению советского историка, академика АН СССР Е. В. Тарле, Наполеон совершил одну непростительную ошибку, имевшую для него роковые последствия:

«Конечно, коренной из всех его ошибок была ошибка, происшедшая от полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о защите родины от наглого, ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал слишком поздно».