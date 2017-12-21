Александр Лучин
Последние публикации
Лидерство тульского губернатора: место и реальность
Вышел в свет годовой Национальный рейтинг губернаторов, из которого стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин по итогам 2017 года попал в первую группу губернаторов и занял среди них пятое место. Если рассмотреть социальную и экономическую ситуацию в Тульской области, то при...
21 декабря 2017
Сон разума: школьники и «молодёжная политика»
Государственная молодёжная политика — направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с...
28 марта 2017
Президентские амбиции. Второй после Брынцалова
В небольшой подмосковной Балашихе — большая новость: ее глава неожиданно лишился советника. Анатолий Баташев — подмосковный политик и гражданский экологический активист — покинул городскую администрацию и идет на президентские выборы 2018 года. Это уже второй балашихинец, всерьез заявлявший о...
22 декабря 2016
Тула: теперь есть кому поручить Россию
Новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин огласил свое первое послание депутатам Тульской областной думы и широкой общественности. И действительно, кроме депутатов, в зале второго этажа здания правительства были замечены члены Общественной палаты региона, представители духовенства и...
15 декабря 2016
Недвижимость в Москве и губернатор Тульской области: что это было?
Медийный скандал с принадлежностью «полному тёзке» нового тульского губернатора Алексея Дюмина сверхэлитной недвижимости в Москве специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог, бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин: «Как гром среди ясного неба...
10 октября 2016
Интернет-бойня для улиц Москвы вместо выборов?
Наблюдаю за тем, как условно «болотные» кандидаты ведут свою избирательную кампанию. Точнее сказать, ее имитируют. Ведь главное для них не завоевать сердца и умы людей, а показать в интернете бурную активность. И не важно, что на встречи с ними приходят два десятка человек, главное для них — что в...
4 сентября 2016