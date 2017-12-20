Тула, 21 декабря, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Вышел в свет годовой Национальный рейтинг губернаторов, из которого стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин по итогам 2017 года попал в первую группу губернаторов и занял среди них пятое место.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

Если рассмотреть социальную и экономическую ситуацию в Тульской области, то при всем успехе привлечения инвестиций в регион лично Дюминым я не вижу значимых изменений в жизни туляков. Рабочих мест существенно не добавилось, молодые люди после завершения учебы уезжают за лучшей жизнью в Москву и Калугу, очень сложная ситуация в здравоохранении и ЖКХ. Молодые люди зачастую не видят своего будущего в родной области, не могут найти применения полученным во время учебы знаниям, неопределенность своего будущего не дает им обзавестись семьей. Все это вкупе с естественной убылью населения уже сделало Тульскую область одним из лидеров по количеству пожилых людей на одну тысячу человек. Инвестиционные проекты, которые привел Дюмин, исчисляются миллиардами рублей, в общей сумме они уже больше областного бюджета. Но это не создает пропорционального количества новых рабочих мест, и многие проекты, начатые еще прежним губернатором Владимиром Груздевым, заметно притормозились. Так, например, строительство Узловского автозавода планировалось завершить в 2017 году, и в этом году с его конвейера должна была сойти первая тысяча машин. Но с переменой руководства области в 2016 году пришлось заново подтверждать готовность китайских инвесторов завершить проект.

Все это не позволяет мне как эксперту согласиться с опубликованным рейтингом и оценить работу Дюмина на пятерку.

Рейтинг губернатора Дюмина, вероятно, был высоко поднят на фоне слухов о его статусе вероятного преемника президента, и других предпосылок я не вижу. Если посмотреть рейтинг экс-губернатора Груздева, то он был почти на пять десятков позиций ниже, хотя население Тульской области считало его очень эффективным управленцем.