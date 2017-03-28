



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Государственная молодёжная политика — направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочнения её лидерских позиций на мировой арене. Именно так определяет молодёжную политику Правительство РФ в своём постановлении от 29 ноября 2014 года №2403-р. Это очень хорошее, ёмкое определение. Остаётся выяснить, а «был ли мальчик?».

Результаты этой самой политики можно проследить по динамике роста отдельных общественных показателей. Для того и пишутся постановления. Уж что-что, а показатели в нашей стране — крайне удобная вещь. Удобная и управляемая. Но иногда, когда мы получаем возможность чуть-чуть отвлечься от рапортов, отчётов и прочих инфографик, становится понятно, что «в консерватории» что-то не так. С показателями.

Вот к примеру прошедшая недавно несогласованная акция. Она дала много пищи для размышлений, в том числе и о молодёжной политике. По сути своей, она кардинально отличалась от всего того, что мы все привыкли считать политической акцией. И одно из главных отличий — большой процент участников школьного возраста. А заодно и полное, показательное отсутствие политических лозунгов среди большинства протестующих.

А собственно откуда взяться политическим лозунгам у несовершеннолетних? Ведь их избирательные права не были нарушены в силу их возраста. Коррупция, произвол чиновников и прочие вещи для них пока лишь «слова, которые они слышат от родителей». Но что их заставило выйти? Ведь если смотреть немного назад и вспомнить Болотную, прогулки с писателями, «Оккупай Абай», то не было замечено там школьников в таком количестве. Может проблема социальная? Может быть, именно социальные причины сделали возможным «детские марши». Как раз к социальной несправедливости, социальному неравенству и социальным проблемам подростки крайне чувствительны.

И вот тут-то мы вспоминаем о «молодёжной политике». Нельзя не признать, что причиной (или одной из причин) выхода подростков на улицы явилось то, что государство полностью утратило эту политику. Странно, правда? Есть множество молодежных проправительственных организаций, министерства молодежной политики в регионах, Росмолодежь и множество других. Все они верны «генеральной линии», как один «патриотичны» и, конечно же, «массовы». Так в чём же проблема?

Labnol.org Ребенок и компьютер

Все эти многочисленные «пионерии и комсомолы» не отвечают духу времени и потребностям современной молодежи. Они проводят разные форумы, фестивали, круглые столы, но по большей части только для отчетности и ни одна из этих организаций не может быть массовой в силу отсутствия у них идеологии и социальных лифтов. Да и участие в этих фестивалях зачастую «добровольно-принудительное», в силу сомнительных тематик и архаичных организационных конструкций.

Лифты в этих прекрасных «скаутских движениях» есть только для тех, кто обладает доступом к распределению ресурсов организации, и они возносили их до депутатского мандата и министерских кресел. Для всех же остальных оставалось ходить с транспарантами и создавать массовку для фотоотчетов. Такая же ситуация во всех парламентских оппозиционных партиях, где работе с молодежью уделяется внимание по остаточному принципу. А ведь развитие соцсетей привело к тому, что молодежь ищет активности в различных интернет-сообществах, и там им предлагают только протестную повестку. Современный школьник с окраин города не видит своего будущего после окончания школы, он боится этого будущего и неопределенности. И это активно используется для нагнетания недовольства, админами этих сообществ вбрасывается непроверенная информация о фактах коррупции чиновников. Да что греха таить, и в средствах массовой информации предостаточно подтвержденных следственными органами случаев вопиющей коррупции и неоправданно мягких приговоров судов. Вернее, бессистемности судебных решений, когда одних осуждают на 5−8 лет за сомнительное правонарушение, а другие отделываются «условным сроком» и «амнистией» за тяжкие преступления.

И освоенная некоторыми «прогрессивными» молодёжными структурами технология «патриотического сетевого троллинга» себя также не оправдала. А между тем социальные сети диктуют своим участникам модель их поведения, собирая группы по интересам и анонсируя будущие мероприятия в группе. Поставив лайк или приняв приглашение на публичное мероприятие, школьник уже включился в чужую игру манипулирования социумом. Остается ведь только прийти на мероприятие и зачекиниться там. И дальше вступает в силу закон толпы, ученик школы чувствует себя частью чего-то большого, сильного, у него появляется чувство защищенности и вседозволенности. То, чего ему не хватало в повседневной жизни. Маленький винтик начинает ощущать себя частью огромного механизма. Он ещё не знает, что «Революция пожирает своих детей». Не тех, кто привёл детей на баррикады, а именно самих детей.

Стране нужен аналог советской пионерии и комсомола, но уже на современном информационном уровне, нужны всем доступные социальные лифты и карьерные лестницы. И аналог этот должен быть, наверное, не один, чтобы в нём могли себя найти и социализироваться дети разного склада. Но для этого нужна государственная идеология в деле воспитания подрастающего поколения. Не формальная. Не нацеленная на отчётность «по потраченным средствам». Нужен живой, проснувшийся импульс, который разбудить и нацелит на созидание разум современной Российской молодёжи. А пока же у нас — тихий час, с отчётами. Сонная политика. А сон разума, как известно, рождает чудовищ. Есть о чём задуматься.